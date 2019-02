Makt og klær i «Star Wars»

Kvinnerollene i de populære science fiction-filmene blir mer lettkledde i takt med at de mister makt, skriver Forskning.no. Det hevder to amerikanske forskere som har analysert filmene med et kjønnsperspektiv. Selv om Leia og Padmé starter som selvstendige og sterke karakterer, ender de som ofre for stereotype framstillinger av kvinner i en romantisk rolle, argumenterer forskerne.