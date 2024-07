Stramt regissert skrekkfilm

– «Late Night with the Devil» er en festlig blanding av demonskrekk og mediesatire satt til et 1970-tall som drypper av lekre farger, stilige kulisser, uhyggelige stemninger og medias spekulative sensasjonsjag, skriver filmkritiker Sigurd Vik om den kinoaktuelle filmen.