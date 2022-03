Andrej Kurkov er nok den forfatteren som har gjort Ukraina mest kjent i utlandet. Hans roman «Døden og pingvinen» er oversatt til 36 språk. Historien om den arbeidsledige forfatteren Viktor og den ensomme og hjertesvake pingvinen Misha, er den eneste ukrainske romanen som har kommet opp på europeiske bestselgerlister.

En viktig faktor i bøkenes popularitet var den mørke humoren Kurkov brukte til skildre den postsovjetiske tiden. Men en knapp uke etter Russlands invasjon av Ukraina, er det lite spor av humor:

– Jeg er redd jeg mistet humoren min etter de siste års hendelser. Jeg orker ikke skrive fiksjon om krigen, sier Kurkov til NRK.

Den ellers joviale forfatteren er svært alvorstynget når NRK snakker med ham på Zoom.

Forfatterskapet til Kurkov tok en annen vending etter annektering av Krim i 2014. Han har gitt ut dagbøkene sine og skriver rapporter og analyser av Ukraina for flere utenlandske media, blant annet for den norske ukeavisa Dag og tid. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

– Folk må snakke om Ukraina

Natt til torsdag 24. februar ble Kurkov og familien vekket av lyden av bomber i Kyiv, og flyktet vestover i landet. Som president i ukrainske PEN har han ansvar for å passe på ukrainske forfattere og journalister, og telefonen hans plinger i ett kjør mens vi snakker:

– Hva kan ukrainske forfattere gjøre nå, midt i invasjonen?

– Vår viktigste oppgave nå er å informere folk om hva som skjer i Ukraina og sørge for at folk snakker om Ukraina. Forfattere her bidrar med journalistikk og rapportering. PEN International har for eksempel en serie med forfatterintervjuer som heter «Dialogues on War», som er tilgjengelig for alle.

– Det virker kanskje litt naivt å spørre om dette, men kan det hjelpe ukrainere at nordmenn leser en bok om Ukraina nå?

– Det er utrolig viktig å forstå forskjellene på Russland og Ukraina nå, på russisk historie og ukrainsk historie. Ellers vil ikke nordmenn forstå Putins ønske om å ta Ukraina. Romaner er kanskje ikke så viktig å lese akkurat nå, men dere må lese sakprosa om Ukraina.

Putin har i flere taler hevdet at Ukraina alltid har tilhørt Russland, noe Kurkov frykter at folk skal tro på:

– Det er total løgn. Putin sier også at han vil befri landet vårt fra nasjonalister og nynazister, men det finnes ingen nasjonalister i parlamentet, og presidenten vår kommer fra en jødisk familie.

– Må møte situasjonen med kunnskap

Martin Paulsen er ukrainaviter og har bodd og besøkt Ukraina flere ganger. Han sier seg enig i oppfordringen om å lese seg opp fremover:

– Det er viktig at vi møter den situasjonen vi står i nå med kunnskap. Det fins veldig gode historiebøker som er skrevet om Ukraina, som bidrar til å motsi versjonen Putin kom med for en uke siden.

Også for norsk politikk er innsikt i Ukraina viktig:

– Disse bøkene kan sette oss i stand til å ta de vanskelige valgene vi som det norske samfunnet skal ta fremover, som når Stortinget debatterer om vi skal sende våpen til Ukraina eller ikke.

