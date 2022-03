Salg av bøker om Russland øker – kritisk til boikott

Jon Fosse fekk kritikarprisen

Jon Fosse har fått kritikarprisen for beste skjønnlitterære vaksenbok med «Eit nytt namn. Septologien VI-VII».

I dag blei litteraturkritikarprisane for 2021 delt ut på Litteraturhuset i Oslo. Liv Køltzow, Hans Petter Blad og Kaja Schjerven Mollerin vann prisen for beste sakprosabok for «Liv Køltzow. Dagbøker i utval 1964–2008».

Kritikarprisen for beste omsetjing blei tildelt Astrid Nordang for «Familieleksikon» av Natalia Ginzburg. Hilde Hodnefjeld fekk prisen for beste barne- og ungdomsbok for «Uppsa», og kritikarprisen for beste skjønnlitterære vaksenbok blei tildelt Jon Fosse for «Eit nytt namn. Septologien VI-VII».

Bjørn Ivar Fyksen blei årets litteraturkritikar 2021 for sin innsats som kritikar i blant anna Bokmagasinet og Klassekampen.