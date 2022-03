Igjen ber Ukrainas president sin russiske kollega Vladimir Putin om et møte. I dag snakket Volodymyr Zelenskyj med journalister i Kyiv. Og via dem med Russlands president:

– Jeg er tilgjengelig. Sett deg ned med meg. Men ikke med 30 meters avstand, slik du ønsket Macron og Scholtz og andre velkommen, sa Zelenskyj og viste til Putins møter med den franske presidenten og den tyske forbundskansleren.

– Jeg er naboen din. Jeg biter ikke. Jeg er en normal mann. La oss snakke. Hva er du redd for?

AVSTAND: President Putin er blitt kjent for sine lange møtebord. Slik møter han både internasjonale ledere og sine egne ministre og generaler. Foto: - / AFP

Forhandlinger

I dag møttes den ukrainske og russiske delegasjonene igjen i byen Gomel i Hviterussland. Partene ble ikke enige om noen våpenhvile, men derimot om evakuering av sivile og organisering av humanitære korridorer.

Ukrainerne krever umiddelbar våpenhvile og at Russland trekker styrkene tilbake. Russland har krevet at ukrainerne bygger ned hæren sin.

Samtalene førte ikke til resultatene som den ukrainske siden hadde håpet på, opplyser Zelenskyjs nære rådgiver, Mykhailo Podoljak. Den russiske delegasjonen ble ledet av president Vladimir Putins nære venn, tidligere kulturminister Vladimir Medinskij.

Partene er enige om å møtes igjen, men sted og tid er ennå ikke kjent.

Men president Zelenskyj mener det beste er at de to landenes ledere snakker direkte sammen.

BEVOKTET: Da Volodymyr Zelenskyj møtte pressen et sted i Kyiv sto to godt bevæpnede soldater og passet på ham. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Vil telle døde selv

Zelenskyj synes det internasjonale samfunnet er altfor trege med å støtte opp om en flyforbudssone over Ukraina for å stanse russiske jagerfly. Men Nato vil ikke involvere seg direkte i krigen mot Russland i frykt for å starte en tredje verdenskrig.

– Vi ønsker å stenge luftrommet, fordi barna våre blir drept med overlegg. Hvor mange flere mennesker må bli drept for at vi skal få stengt luftrommet? Hvor mange døde trenger dere?, spør Zelenskyj retorisk.

– Gi meg beskjed, så skal jeg gå og telle døde selv.

Den russiske hæren har omringet flere ukrainske byer, blandt annet den viktige havnebyen Mariupol. En 65 km lang kolonne av pansrede kjøretøy og stridsvogner står 28 km fra hovedstaden Kyiv.

– Krigen går etter planen

I dag holdt president Vladimir Putin en TV-tale der han igjen påsto at Russland kjemper mot «nynazister» i Ukraina. Han sa at ukrainere og russere var ett folk, men at ukrainerne var blitt «truet og hjernevasket».

Om Putins påstand om at Ukraina «må denazifiseres» har Zelenskyj spurt: Hvordan kan jeg være en nazist? Han er fra en jødisk familie og mens bestefaren kjempet i Den røde arme med russerne mot nazistene, ble andre familiemedlemmer tilintetgjort i holocaust.

Putin hyllet soldatene som helter og snakket for første gang om falne russere på slagmarken.

Flere observatører har uttalt at Russland ser ut til å ha tatt store tap i Ukraina. Russland har innrømmet at nærmere 500 egne soldater har blitt drept i løpet av invasjonens første uke. Ukraina hevder på sin side å ha drept 9000 russiske soldater. Tall det er vansklig å verifisere.

ØDELEGGELSER: Et boligområde er lagt i grus etter et angrep mot byen Tsjernihiv. Ifølge nødetatene skal 33 mennesker være drept og 18 såret etter at russiske styrker bombet i byen som ligger litt sør for grensen til Hviterussland. Foto: STATE EMERGENCY SERVICES OF UKRAINE / Reuters

Zelenskyj er en leder som bruker direkte språk og sterke ord for å bli hørt av verden, mens ukrainske soldater og frivillige kjemper for livet og landet sitt.

– Hvis vi (Ukraina) ikke eksisterer lenger, Gud forby, husk dette møtet vårt. De neste i rekken vil være Latvia, Litauen, Estland, Moldova, Georgia, Polen. Deretter vil de marsjere mot Berlinmuren.

Sover lite

En av journalistene spør Zelenskyj om han har snakket med USAs president Joe Biden.

Presidenten som jobber iherdig for å holde motet oppe hos ukrainerne, er tydelig sliten og får ikke med seg hele spørsmålet.

– Jeg beklager, vi har bare sovet tre-fire timer. Du spør meg om jeg har snakket med president Biden? Ja, jeg tror jeg snakket med ham i går eller i forgårs, jeg husker ikke.

Zelenskyj synes det er synd at de to ikke snakket mer sammen før krigen begynte, men er veldig fornøyd med at de to lederne holder nær kontakt nå.