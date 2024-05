Her står det neste viktige slaget i Ukraina-krigen

Mens utslitte ukrainske tropper venter på mer våpen og ammunisjon, har den russiske krigsmaskinen malt seg sakte, men sikkert framover langs fronten øst i Ukraina.

Nå står slaget om den strategisk viktige byen Tsjasiv Jar i Donetsk fylke.

Russernes mål er å ta byen innen 9. mai, ifølge den ukrainske forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj.

Dette er dagen når Russland feirer seieren over nazi-Tyskland under 2. verdenskrig.

KNUST: Nye dronebilder viser at Tsjasiv Jar er nærmest jevnet med jorda. Rundt 80 prosent av høyhusene har omfattende skader, ifølge ordfører Serhij Tsjaus. Foto: AP

Men Tsjasiv Jar er ikke bare symbolsk viktig for russerne.

Hvis russiske styrker klarer å ta kontroll over byen, vil de ha gode muligheter til å fortsette framgangen vestover.

Målet er full kontroll over hele Donetsk fylke.

I dag kontrollerer russerne om lag halve fylket.

Forbereder seg på kraftigere angrep

De siste månedene har russerne vært på frammarsj langs fronten i Donetsk.

I februar måtte ukrainerne gi opp byen Avdijivka, som har vært under angrep siden 2014.

Situasjonen langs fronten har blitt vanskeligere, sa forsvarssjef Syrskyj sist søndag.

Ukrainske styrker har blant annet måttet trekke seg tilbake fra tre landsbyer på grunn av harde kamper.

– Mangelen på ammunisjon har gjort det mulig for russerne å presse seg framover langs frontlinjen, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han besøkte Kyiv denne uka.

EVAKUERT: Tsjasiv Jar er i dag en spøkelsesby. I mars i fjor ble de siste barna evakuert fra byen. Foto: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Byen Tsjasiv Jar, som før krigen hadde rundt 13.000 innbyggere, har vært under angrep i flere måneder.

I dag er det kun 700 igjen, sa ordfører Serhij Tsjaus BBC i begynnelsen av april. De fleste er eldre mennesker som nekter å evakuere.

I over ett år har byen vært uten gass og vann. Folk må klare seg med hjelp av aggregat og vann fra brønner.

BOMBES: Røyk stiger opp fra et område utenfor Tsjasiv Jar etter et angrep 11. april. Angrepene mot byen har tatt seg kraftig opp den siste tida. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Hver dag slipper russiske fly mellom 20–30 bomber over byen, ifølge det ukrainske forsvaret.

De russiske angrepene mot byen kommer etter all sannsynlighet til å tilta i styrke i tida framover, frykter den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War.

Russerne har det travelt.

Utnytter situasjonen mens ukrainerne venter på våpen

Det handler ikke bare om datoen 9. mai.

Russerne vil også bruke vinduet de har nå, før nye vestlige våpen begynner å strømme inn i Ukraina.

Den russiske hæren prøver å utnytte en situasjon der vi venter på forsyninger fra våre partnere, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

De siste ukene er 25.000 russiske soldater sendt til områdene rundt byen.

Nå kjempes det harde kamper i to landsbyer utenfor Tsjasiv Jar. Bohdanivka og Ivanivske ligger henholdsvis to og tre kilometer fra byen.

Viktigere enn Bakhmut

Tsjasiv Jar ligger 10 kilometer vest for byen Bakhmut.

Slaget om denne byen varte i flere måneder, men russerne tok i løpet av fjoråret kontroll over byen. Da var byen jevnet med jorda.

Nå viser bilder at det samme skjer med Tsjasiv Jar.

SOLDATER: Ukrainske soldater går gjennom gatene i Tsjasiv Jar etter å ha forsvart byen fra skyttergraver like ved. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Men selv om byen er vesentlig mindre enn Bakhmut, har den en mye større strategisk betydning i krigen.

Dersom ukrainerne må gi opp Tsjasiv Jar kan det sette hele det ukrainske forsvaret av Donetsk i spill.

Kan bane veien for en russisk offensiv

Det som gjør Tsjasiv Jar så viktig, er plasseringen. Byen ligger på en høyde. Landskapet rundt er flatt så langt øyet kan se. Det høyeste punktet er 247 meter over havet.

Den som kontrollerer Tsjasiv Jar, kontrollerer også områdene rundt.

Siden kampene startet i Donetsk i 2014, har Tsjasiv Jar fungert som et fort for ukrainerne.

FORSVAR: Såkalte «dragetenner» skal være med på å stanse den russiske frammarsjen mot Tsjasiv Jar. Ukrainerne har forsterket forsvarslinjene sine langs hele fronten i vinter. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

Lykkes russerne med å ta kontrollen over byen, kan det også bli lettere å starte en større offensiv i Donetsk.

President Zelenskyj hevdet i et intervju med amerikanske CBS i april at russerne planlegger å sette i gang en offensiv allerede i løpet av mai eller juni.

Hvis Tsjasiv Jar faller, blir det mye vanskeligere å forsvare områdene rundt, sier militæranalytikeren Rob Lee til avisa The Financial Times. Russerne kan gjøre raske framskritt.

Dersom russerne lykkes, kan de angripe andre byer som i dag utgjør ryggraden i det ukrainske forsvaret i øst.

Da kan de ukrainske byene Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk og Slovjansk, stå for tur.

Hvis Tsjasiv Jar kommer på russiske hender, er forsvaret av Donetsk i spill, sier Nazar Volosjyn, talsperson i det ukrainske forsvaret til Politico.

– Klarer russerne å innta Tsjasiv Jar vil de være bare 5–7 kilometer fra den sørligste delen av denne forsvarslinjen, sier George Barros. Han er analytiker ved the Institute for the Study of War (ISW).

En kamp mot klokka

Ukrainerne har sendt brigader med uthvilte soldater til de mest kritiske områdene langs fronten.

Men det er ikke nok.

Utenfor Tsjasiv Jar sier ukrainske soldater at de trenger mer ammunisjon.

FORSVAR: Ukrainske soldater venter på ordre fra sin posisjon utenfor Tsjasiv Jar. Foto: Thomas Peter / Reuters

Oleh Sjirjaiev leder en av avdelingene som forsvarer byen.

– Jeg håper vi snart får forsyninger av artillerigranater, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Sjirjaiev mener at dette kan være med på å snu situasjonen og at ukrainerne kan få mulighet til å slå tilbake.

Han har tro på at russerne ikke vil lykkes i å ta byen innen 9. mai.

For ukrainerne handler alt nå om å stabilisere fronten. Det avhenger av at den nye våpenhjelpen fra USA når fram raskt.

De første amerikanske våpnene har begynt å komme inn i Ukraina, men tempoet må opp, sa Zelenskyj denne uka.

Er du interessert i mer innhold fra NRK Utenriks, sett av 12 minutter til denne podkasten: