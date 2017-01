– Vi kan ikke akseptere at man må ha kommet seg gjennom en vanskelig tid og nærmest framstå som fugl føniks før det er greit å åpne seg, sier Adrian Lorentsson, kommunikasjonssjef for organisasjonen Mental Helse Ungdom.

I en kronikk på NRK Ytring kritiserer Lorentsson trenden der kjente personer står frem og forteller om psykisk sykdom og personlige problemer.

Lorentsen mener oppslagene ofte er overfladiske, og enkelte ganger passer «urovekkende godt» med kjendisenes egne lanseringer.

Tydelig trend

En undersøkelse analysebyrået Retriever har gjort for NRK bekrefter trenden: Antallet saker der kjendiser «snakker ut» om psykiske problemer, har mer enn doblet seg siden 2010.

Stadig flere kjendiser «snakker ut» i media År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Oppslag på kjendiser som «snakker ut» 155 208 137 202 285 558 352

Artisten Jenny Jenssen har flere ganger stått frem og fortalt om både grov mobbing i barndommen og om ufrivillig barnløshet. Selv har hun funnet hjelp og støtte i andres åpenhet.

– Jeg håper at min åpenhet har hjulpet andre til å skjønne at de ikke er alene om problemene. Slik fungerte det for meg. Det ga håp å lese om andre som sliter, for det er lett å tro at du er den eneste som har det tøft, sier Jenssen.

– Jeg tror egentlig aldri det kan bli for mye åpenhet.

KRITISK: Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson er urolig over at kjendiser ofte snakker om problemene i forbindelse med en lansering. Foto: Ellen Omland / NRK

Ønsker åpenhet underveis

Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom tror på åpenhet, men ønsker seg mer av den midt i krisen, ikke når den er tilbakelagt.

– Jeg tror det er langt viktigere at vanlige folk snakker med hverandre om at de har det vanskelig akkurat nå, enn at kjendiser forteller at de har hatt det mer eller mindre vanskelig i fortiden.

Han ønsker seg flere historier fra folk som er i full jobb, til tross for at de sliter med psykisk sykdom.

– Vi trenger mer åpenhet i hverdagen, slik at folk ikke blir gående alene med problemene, og kanskje avslutter livet uten å snakke med noen, sier han.

Folkelig journalistikk

KLAR TREND: Kristina Nilsen er viseadministrerende direktør i analysebyrået Retriever. Foto: Retriever Norge

Viseadministrerende direktør Kristina Nilsen i analysebyrået Retriever tror at økningen i kjendisoppslagene de siste årene henger sammen med større åpenhet rundt personlige problemer.

– Jeg liker å tro at denne svært folkelige journalistikken, som er både hånet og parodiert, faktisk har bidratt til større åpenhet om psykiske lidelser, sier Nilsen.

– Åpenhet om psykiske lidelser vil utvilsomt være et gode for samfunnet vårt, så denne veldig populariserte formen for journalistikk leverer også på ett av pressens sentrale samfunnsoppdrag.