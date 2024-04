– Jeg er spontan, og søkte på stillingen uten å lese så nøye. Dermed visste jeg ikke helt hva som ventet. Dette har vist seg å bli en stor del av livet mitt.

Det sier Marlene Mellum (28).

Hun snakker om «Studentlegene», et unikt tilbudet bare for studentene ved Nord Universitet i Bodø. Siden september i fjor har hun og tre andre legestudenter hatt åpent legekontor to ettermiddager i uka.

Marlene Mellum var en av de fire første «Studentlegene» i prosjektet. Hun har fått verdifull erfaring. Foto: Oda Viken

– Listene var fulle fra første åpningsdag. Vi så veldig raskt at det var et stort behov hos studentene, for de lider under det å ikke ha en fastlege i studiebyen.

Hun er sisteårs medisinstudent ved Norges arktiske universitet i Tromsø. For to år siden flyttet hun til Bodø for å fullføre utdanningen.

Fra idé til «snakkis»

Ideen til prosjektet kom fra ledergruppa i studentsamskipnaden «Studentinord».

Over tid hadde de lagt merke til at fastlegeordningen i Bodø skapte utfordringer for studentene, spesielt for de med adresse i andre kommuner og internasjonale studenter uten norsk personnummer.

Studentene på Nord Universitet blir opplyst om tilbudet til Studentlegene. Foto: Oda Viken / NRK

– Studentene følte seg avvist på legevakta, og sto i kø hos rådgiverne våre for å få hjelp. Vi har ei helsesøster, men hun skal ikke ta seg av medisinske vurderinger, sier Lena Jørgensen, direktør for velferdstjenester i Studentinord.

Med flyktningstrøm og lange køer på legevakta foreslo de at legestudentene kunne hjelpe til, slik at studentene ble sikret forsvarlig helsehjelp.

Hos «Studentlegen» kan pasientene/studentene blant annet få hjelp til prevensjon, småkirurgi, infeksjoner eller samtaler. Foto: Oda Viken / NRK

– Kommunen har et ansvar for sine innbyggere, men vi har et ansvar for våre studenter. Studentene var tydelig på at situasjonen var et problem, og da tok vi tak.

Med gode løsninger fra begge sider gikk det fra idé til realisering på fire måneder, og ble en «snakkis» blant studentene.

Beholder fastlegen

– Jeg nevnte for ei venninne at jeg hadde behov for legehjelp, og da rådet hun meg til å oppsøke «Studentlegene».

Det sier sykepleiestudenten Julie Titternes. Hun har bodd i Bodø i snart tre år, men kommer opprinnelig fra Åker på Dønna, en kjøretur på 355 kilometer fra studiestedet.

Der bor også fastlegen hennes, som hun valgte å beholde under studietiden.

Sykepleierstudentene Julie Titternes og Louise Svendsen er glad for at de har tilbudet om egen lege på studiestedet. Foto: Oda Viken

21-åringen forsøkte å gjøre seg klok på legetilbudet da hun flyttet til Bodø, men fant ingen nyttig informasjon.

– Det er mye som skal på plass som student i en ny by, og alt blir litt styrete. Det er jo litt vanskelig å komme i kontakt med lege hvis du ikke har fastlegen tilgjengelig.

Både hun og medstudent Louise Svendsen roser derfor tilbudet.

– Studentene avlaster jo både fastleger og legevakta ved å bruke dette tilbudet. At de bare har åpent på ettermiddagen er også veldig praktisk med tanke på skolehverdagen.

Ny studentlege

Det er ikke bare Titternes som har benyttet seg av tilbudet. Studentlege Mellum forteller at de hjelper opp mot 20 pasienter i løpet av en ettermiddag.

– Hver dag og hvert menneskemøte er ulikt. De som kommer ønsker hjelp med alt fra migrene, infeksjoner og blodprøver til prevensjon og svar på spørsmål om psykisk helse.

Mellum er i sluttspurten av studiet, derfor har hun gitt stafettpinnen videre til Sunniva Rognan Ringseth.

Hun har akkurat gjennomført sine første vakter som studentlege, og er motivert for å fortsette på prosjektet.

– Det er ei takknemlig gruppe pasienter. Selv om de ikke har behov for oss hele tiden tror jeg de synes det er fint at vi er her når de trenger det.

Sunniva Rognan Ringseth studerer femte året på medisin. Hun vet at behovet for hjelp blant studentene er stort. Foto: Oda Viken / NRK

Viktig veiledning

Rognan Ringseth har nylig hatt praksis på Havna legesenter, der Studentlegen i dag holder til. Nå skal hun finne seg enda bedre til rette på kontoret i Bodø sentrum.

– Marlene og gjengen snakket varmt om prosjektet, og det ga meg lyst til å prøve. Jeg ser også at vi trengs, så det blir spennende fremover.

Kjersti Jæger (t.v) er fastlege i kommunen, og veileder for de to legestudentene. Foto: Oda Viken

Selv om hun har lov til å ta egne avgjørelser som lege, kreves det samarbeid med en veileder. Det ble fastlege Kjersti Jæger, som er er imponert over det arbeidet studentene gjør.

– Dette er veldig gøy. Jeg er tilgjengelig enten til stede på kontoret eller på telefon, men det er veldig selvstendige. De jobber godt, har fine samtaler og gjør gode undersøkelser.

Til inspirasjon

Jæger sier prosjektet er viktig for å rekruttere flere fastleger. Det samme mener studentlege og legestudent Marlene Mellum.

– Erfaringen er verdifull. Prosjektet har gjort meg mye tryggere som student, og jeg sitter igjen med en bedre innsikt i hva det vil si å jobbe som fastlege.

Hun holdt nylig et foredrag om prosjektet under Studenthelsekonferansen på Nord Universitet.

Til stede var ledere i Studentorganisasjoner fra hele landet, som lot seg inspirere.

Eli Stålesen, leder av Helsetjenesten ved Studentskipnaden i Agder "Studentlegen" er helt genialt. Jeg blir veldig inspirert! I Kristiansand jobber vi med løsninger for å gi et liknende tilbud. Vi har hatt en del møter med kommuner, og nå skal jeg presentere modellen til Bodø for de hjemme.

Eva Merethe Otterlei Børstad, leder for Helse og Studentliv ved Studentsamskipnaden i Molde Bodø har vist at det er mulig å oppnå en mål på kort tid. I Molde er vi i dialog med kommunen, og jeg tror at besøket i Bodø vil få fortgang i vår prosess med å få samme løsning.

Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder for Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) Det er inspirerende å se at student hjelper student. Legestudentene sitter på en kompetanse som kan brukes er viktig og gøy å se at fungerer. Jeg har ansvar for Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og vi ønsker å se samme type tilbud hos oss til høsten. Vi ser et stort behov.

Arve Kristiansen, avdelingsdirektør for Helse og organisasjon i Stavanger (SiS) Vi opplever et massivt trykk på legevakter fra studenter med ulike plager som tar opp plassen til andre med større behov. Derfor vil vi absolutt følge eksempelet til Bodø. Jeg er overrasket over at idéen løste seg så raskt.



Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon, er blant de som er imponert over ordninga.

– Majoriteten av studenter er nødt til å jobbe fordi studiestøtta ikke strekker til. Da er det en smart løsning at samskipnaden og kommunen samarbeider med studenter slik at vi får tilgang på relevante jobber, sier hun.

– Slike vinn-vinn-løsninger heier vi på! Studentene som jobber får arbeidslivserfaring og deltidsjobb, samskipnaden og kommunene får engasjerte og lærevillige arbeidstakere og studentene som mottar tilbudet får rimelig og trygg helsehjelp av helsepersonell som kjenner studentlivet godt, sier Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studentorganisasjonen kjenner til lignende ordninger andre steder i landet. Men de skulle gjerne sett at dette var en satsning slik at alle studenter hadde tilgang på studentdrevne helsetilbud.

– Vi tror det er et godt supplement, spesielt der det er lange køer, sier Sæther.

Fra krise til suksess

Helseleder i Bodø kommune, Stian Wik Rasmussen er lettet over at tilbudet blir godt brukt. Han ble positivt overrasket over forslaget til studentorganisasjonen.

– Fos oss har det vært en vinn-vinn-situasjon. Vi kjenner ikke til noen andre som har et slikt prosjekt, men dette har hjulpet oss betydelig.

Helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Foto: Oda Viken / NRK

Rasmussen kaller det hele en gladhistorie. Han understreker at tilbudet reddet fastlegemangelen i kommunen.

– Det var absolutt ingen ledige plasser igjen i fjor blant våre fastleger. Det var fullt i alle lister. Nå har vi løst krisen, og står i en situasjon der vi har god kapasitet. Det gjør studenttilbudet litt overflødig.

Kontrakten med «Studentlegen» varer ut 2024. Rasmussen sier at prosjektet må evalueres, og kan ikke love at kontrakten blir fornyet.

– Kostnadene nå er veldig lave, av ulike grunner. Hvis dette går i null i vårt budsjett, så er det fint å videreføre det.

– Er det en risiko for at det ikke blir fornyet?

– Ja, det er det. Men det er for tidlig å si.