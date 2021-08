Jazzlegende startet musikkfestival på fjellet: – Wow, her er det fint!

Bugge Wesseltoft er så nær du kommer en legende i norsk jazz i dag. Jazzmusikeren har ikke bare bemerket seg internasjonalt som pianist, han har også gjort det godt som produsent og komponist. Om ikke det er imponerende nok, så har Bugge også startet sin egen festival.

NRK besøker i sommer en rekke norske festivaler og den siste på turen er Imingfjell. Festivalen har rundt 350 gjester hvert år.

Til tross for den lille størrelsen kan den skilte med opptredener fra artister som Jan Eggum og Solveig Slettahjell. Elektronika og slampoesi fra Fredrik Høyer, Bendik Baksaas og Helga Myhr, samt nytt og gammelt DeLillos – og Bugge Wesseltoft selv.

Han og kona Marie Arneberg kjøpte hytte ved Sønstevatn i 2010, og har siden forelsket seg i stedet.

– Vi elsker å være her både sommer, høst og vinter, sier Wesseltoft til NRK.

Festivalen ligger idyllisk til ved Imingfjell på Hardangervidda like ved Uvdal, et sted Bugge selv har et sterkt forhold til. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Ville gjøre Imingfjell kjent

Wesseltoft ville gjerne dele denne naturperlen med folk og sette Imingfjell på kartet. Slik begynte ideen om festivalen å spire.

– Vi hadde lyst til å lage en bitte liten greie hvor vi kunne sitte og spille litt, og folk kunne høre på musikk og se utover vannet. Dette området er ikke så kjent for folk som ikke er herfra eller har hytte her, så jeg ville forsøke å skape litt blest om stedet fordi det er så fint her.

Det fikk øynene opp hos den lokale turistheimen og Uvdal trivselslag. Da begynte ballen å rulle.

– Jeg kom i kontakt med en fantastisk gjeng i Uvdal trivselslag som faktisk spurte meg og sa: «Vi har hørt at du har lyst til å lage festival. Kan vi ikke få til det?». Så svarte jeg «jøss, ja, hvorfor ikke? Vi prøver det!». Og nå er dette tredje året.

Solveig Slettahjell var første artist på scenen på Imingfjellfestivalen 2021. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Etter ti år forteller Wesseltoft at han nok setter enda større pris på det å komme seg ut i naturen nå, enn han gjorde da han kjøpte hytta.

– Jeg synes nesten det ser enda finere ut i dag enn det var for ti år siden. Når jeg kommer kjørende ned og ser det vannet, tenker jeg: «Wow, her er det fint!». Jeg vet ikke om det har noe med alder å gjøre, men etter hvert setter man pris på det på en ny måte, sier han og utdyper:

– Da jeg var ung så lag jeg liksom aldri merke til natur, og nå synes jeg det er noe av det finest jeg opplever er sånne små øyeblikk der man er et fint sted eller ser et fint sted.

Bendik Baksaas og Helga Myhr på Imingfjellfestivalen. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Lars Lillo-Stenberg: – En vakker opplevelse

Imingfjellfestivalen har stort sett Bugges bekjente på line-upen, noe som ikke er tilfeldig.

– Vi er en veldig liten festival og har ikke noen voldsomme budsjetter. Jeg synes likevel vi har fått tak i noen fantastiske og kjente artister, men det er fordi jeg kjenner dem og kan spørre om de har lyst til å være med på en opplevelse. Og de sier jo ja, så snille som de er, sier Bugge og legger til at de nok ikke får besøk av Kygo med det første.

En av de Bugge i år har invitert er Lars Lillo-Stenberg som både spiller som DeLillos og med Bugge selv.

– Jeg spiller en konsert tidlig om morgenen sammen med Lars Lillo-Stenberg. Vi lagde en Grieg-plate sammen, så vi skal spille fra den, forteller Bugge.

Morgenkonserten er tradisjon for Bugge, som forteller at det nesten snødde bort da han skulle gjøre den første året festivalen ble arrangert.

Lars Lillo-Stenberg er takknemlig for å få opplevelsen av å spille på Imingfjell. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

I år ble morgenkonserten spilt i strålende vær.

– Det var helt vanvittig flaks med været, forteller Lars Lillo til NRK.

Han forteller videre at siden det ikke er hans egenskrevne tekster var konserten litt ekstra utfordrende, men at det gikk fint.

– Jeg er veldig fornøyd og takknemlig for at Bugge inviterte meg opp til denne vakre opplevelsen, sier Lillo-Stenberg. Kvelden før spilte han en lengre konsert med DeLillos.

Wesseltoft forteller at disse musikk-øyeblikkene de har i fellesskap betyr mye for ham, og er noe han gjerne vil dele.

– Det var det som var drømmen da; å lage en konsert og en god opplevelse for noen. Jeg håper det betyr noe for andre også.

– Det jeg driver med er å forsøke å skape noen ålreite øyeblikk for de som hører på, sier Wesseltoft.

Marie Falkenberg og May-Britt Yri Lind er på Imingfjell for andre år på rad. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

– Er nok mer fjellfolk enn festivalfolk

Man kan nok også konstatere at det ikke er det tradisjonelle festivalpublikummet man møter på Imingfjellfestivalen. Bugge forteller at det er mest hyttefolk og folk fra nærområdet som tar turen.

– Det er mest folk som har en tilknytning til området eller som er glade i fjellet på et eller annet vis.

Noen av de om er glade i fjellet på et eller annet vis er Marie Falkenberg og May-Britt Yri Lind. De er på Imingfjell for andre år på rad.

– Vi liker jo begge den kombinasjonen av å være litt over tregrensa og musikk, forteller May-Britt.

Kombinasjonen av fjell og herlig musikk og stemning, det slår ikke feil det, legger Marie til.

Damene gleder seg til å se Fredrik Høyer og Darling West og DeLillos. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Damene medgir at de nok er mer fjellfolk enn festivalfolk, og at de trives godt på Imingfjell.

– Det er jo et mer voksent publikum her. Jeg tror kanskje at vi er noe av den yngre garde. Det er en roligere type festival.

Det de husker best fra fjoråret er morgenkonserten med Bugge Wesseltoft og Nils Petter Molvær.

– Den morgenkonserten hvor du ligger inni teltet og er litt sliten etter gårsdagens moro og så begynner det å spille fin musikk på morgenkvisten og du blir vekket av det. Det er noe eget. Å ta med seg kaffen å høre det på er magisk, sier May-Britt.

– Hvem gleder dere til å se i år?

– Fredrik Høyer og Darling West, sier Marie, mens May-Britt gleder seg mest til DeLillos.

Bugge selv sier at det er drømmen å kunne skape gode opplevelser for andre.

– Jeg er jo jazzmusiker, en improviserende musiker, og jeg er mer og mer ekstremt opptatt av øyeblikket. Det å prøve å fange et øyeblikk og være til stede og prøve å skape noe med de man spiller sammen med og de som hører på, sier han.

Vil du se mer fra Imingfjellfestivalen og de andre festivalene vi besøker? Sjekk Festivalsommer i NRK TV, eller på NRK 1 tirsdag 20.20.