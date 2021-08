Konserttørken fikk Brenn. til å tvile

Rettssaken mot R. Kelly underveis

Rettssaken mot den falne RnB-stjernen R. Kelly begynte i dag i en domstol i Brooklyn, New York.

R. Kelly, kjent blant annet for låtene «I Believe I Can Fly», og «I'm Your Angel», er anklaget for en rekke seksuelle overgrep, flere av dem mot mindreårige.

Han er også siktet for kidnapping, bestikkelser, og tvangsarbeid i perioden 1994-2018.

I den svært omtalte dokumentaren «Surviving R. Kelly» forteller mange av jentene han skal ha overgrepet seg på om de grufulle opplevelsene deres med Kelly.

Kelly, nå 54 år gammel, har alltid hevdet at han er uskyldig.

Mange forventer at påtalemyndighetene vil ta opp Kellys annulerte giftemål med sangeren Aaliyah i 1994. Giftemålet ble annulert etter at det kom frem at Aaliyahs fødselsattest var forfalsket. I dokumentet fremgikk det at hun var 18 år, da hun i virkeligheten bare var 15.