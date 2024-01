Tiltalt for storstilt svindel: Skal ha solgt falske billetter for 100.000 kroner

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 20-årene er tiltalt for å ha svindlet over 60 personer for mer enn 200.000 kroner. De fleste skal ha blitt lurt til å kjøpe falske konsertbilletter.

Svindelen skal ha blitt utført ved bruk av Facebook, Finn og Tise, ifølge politiet.

Forbrukerrådet advarer mot å kjøpe kostbare billetter av fremmede man kommer i kontakt med via sosiale medier.

Mannen er tidligere dømt for lignende svindel, og sitter nå varetektsfengslet i påvente av rettssaken.

Mann: Hei M Mann: Fått kjøpt billetter? K Kvinne: Nei M Mann: Selger 2 stk K Kvinne: Trenger kun 1

Slik startet en samtale mellom en mann i 20-årene og en ung kvinne som var på jakt etter en billett til Palmesus-festivalen i Kristiansand.

Etter litt frem og tilbake, ble de til slutt enige om at hun skulle betale 1500 kroner for en VIP-billett til festivalens etterfest.

Hun vipset ham pengene. Så ble det stille.

K Kvinne: Skulle du sende billetten? 😅 Mann: Ja beklager glemte det sovna rett etter jobb! Er hjemme 21.00 i dag Mann: Skal få gjort det da M Mann: Beklager

Kvinnen mottok aldri billetten. Hun anmeldte derfor saken til politiet.

Bildet er tatt på Palmesus-festivalen som ble arrangert i 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skal ha svindlet over 60 personer

Senere i januar må mannen i 20-årene møte i Søndre Østfold tingrett. Han er tiltalt for å ha svindlet over 60 personer for mer enn 200.000 kroner.

– Hvis det er så billig at det virker for godt til å være sant, så er det dessverre ofte det, sier politiadvokat Yvonne Schilling.

Over halvparten av den ulovlige inntekten politiet mener han har hatt det siste året stammer fra salg av fiktive billetter til festivaler og konserter.

Ved bruk av Facebook, Finn og Tise skal han ha lurt folk til å kjøpe falske billetter til konserter med Bruce Springsteen, Luke Combs og The Weeknd.

Mannen skal blant annet ha solgt billetter han ikke hadde til en The Weeknd-konsert. Foto: AP

Mannen i 20-årene skal også ha solgt ikke-eksisterende billetter til Palmesus, Parkenfestivalen og Vinjerock.

– Han erkjenner straffskyld for de aller fleste forholdene, sier forsvarer Hans Thomas Revhaug.

Enkelt å forfalske

– Du bør være forsiktig med å kjøpe kostbare billetter av fremmede du kommer i kontakt med via Finn, Facebook eller andre sosiale medier.

Det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

Dersom du har blitt lurt, bør du anmelde saken til politiet. Det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

De fleste billetter som selges i dag er digitale med en QR-kode. Det gjør det enkelt for personer med uærlige hensikter å forfalske billetter, ifølge forbrukerjuristen.

– Kjøper du av en privatperson, bør det være noen du kjenner til og stoler på.

Tips til trygg billetthandel Ekspander/minimer faktaboks Sjekk at du handler hos en seriøs aktør

Det tryggeste er å handle hos arrangøren selv, eventuelt hos en anerkjent billettformidler. Hvis du finner konsertbilletter på en nettside du ikke kjenner fra før, kan det være lurt å sjekke andres erfaringer på for eksempel Trustpilot. Betal med kort

Man må ofte betale dyrt for å se populære artister, så du bør kjøpe dem av et selskap du stoler på, og du bør ta vare på alt av kontaktinformasjon og kvitteringer. Det kan også være smart å betale billettene med kredittkort eller debetkort fra Visa eller Mastercard. Da kan du kontakte banken din hvis du har blitt svindlet, og forsøke å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon. Vær forsiktig

Du bør være forsiktig med å kjøpe kostbare billetter av fremmede du kommer i kontakt med via Finn, Facebook eller andre sosiale medier. Kjøper du av en privatperson, bør det være noen du kjenner til og stoler på. Utsatt for svindel? Anmeld!

Har du blitt utsatt for svindel er det viktig at du anmelder forholdet til politiet så fort som mulig. På internett forsvinner spor fort. Kilde: Forbrukerrådet.

Frykter mørketall

NRK har gjennomgått tiltalen som er tatt ut mot mannen i 20-årene.

Totalt er han tiltalt for 51 billett-bedragerier for til sammen 113.000 kroner.

Samtidig er det all grunn til å tro at det er mørketall, ifølge politiet.

– Dette er hans modus, sier politiadvokat Yvonne Schilling.

Mannen er dømt flere ganger tidligere for lignende type svindel. I 2022 ble han dømt til 90 dagers fengsel for et titalls bedragerier.

Når det dukker opp billetter som i utgangspunktet er vanskelig å oppdrive, bør man undersøke nærmere før man kjøper dem, sier politiadvokat Yvonne Schilling. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Må møte i retten i januar

Mannen i 20-årene er også tiltalt for å ha fått overlevert en bil til en verdi av 60.000 kroner uten å betale for den.

Han skal også ha avtalt å kjøpe seksuelle tjenester av en annen person for 15.000 kroner. Dette nekter han straffskyld for.

Nå sitter han varetektsfengslet i påvente av den kommende rettssaken.

Retten mener det er sannsynlig at han vil fortsette med svindelen dersom han blir løslatt.

Rettssaken mot den unge mannen starter 18. januar i Søndre Østfold tingrett.