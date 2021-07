Dagny: – Har aldri kjent på sånn spilleglede før

Finnes det noe bedre sted å feire bursdag enn på Malakoff-festivalen i solfylte Nordfjordeid? Antageligvis ikke, om man skal tro Dagny Norvoll Sandvik (31).

Popstjernen, som det siste året nærmest har rundet de norske hitlistene, spilte lørdag sin største konsert på to år foran 800 tilskuere. Gjensynsgleden hos begge parter var til å ta og føle på, og stemningen som lå i lufta under konserten var nærmest elektrisk.

Det er kanskje heller ikke uten grunn at nettopp Malakoff-konserten er et spesielt øyeblikk for Dagny. Hun forteller til NRK at selv om Norge er sjeldent gode på festivalsommer, så er likevel perlen i Nordfjordeid en av hennes personlige favoritter.

– Jeg husker veldig godt at vi var her i 2017. Det var ganske tidlig i karrieren min, og vi hadde en utrolig fin opplevelse. Jeg synes det er et koselig område fordi det er så åpent rundt, men så er festivalen i dette skogholtet som gjør at det blir en slags intim vibe, og man kommer nært publikum, forteller hun.

Å spille live er en av Dagnys viktigste motivasjoner som artist. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Drivkraften

Dagny har brukt det siste året godt. Etter mange års oppbygning har hun endelig debutert i albumformat med platen, «Strangers / Lovers».

Arbeidet med albumet er noe som har holdt henne motivert i en tid der livekonserter har uteblitt, og nå kan hun endelig høste fruktene av arbeidet.

– Det som har vært gøy er å komme tilbake og spille konserter igjen og se hvor mye som har skjedd. Uten at man har kunnet sett publikum på ett og et halvt år, så ser jeg nå at folk har fått et sterkere bånd til musikken min, og at de har fått tid til å bli kjent med de nye låtene, forteller hun.

Stemning på Dagnys konsert under Malakoff 2021. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Det å spille konserter har alltid vært en drivkraft for tromsøværingen.

– Det er ingenting i livet mitt jeg føler at jeg får en så stor utblåsning av som jeg gjør av å spille konsert. Jeg får lov å være helt løs og fri.

Dagny forteller at hun føler musikken treffer på en helt annen måte når man står foran et publikum. Det blir direkte øyeblikk uten filter.

– I en verden der veldig mye foregår digitalt, så føler jeg at det ikke er noe som kan erstatte alt det som kommer med å være nær noen. Sånn føler jeg det med musikk. Selv om jeg elsker å skrive, spille inn og slippe musikk, så er det ingenting som kan erstatte den følelsen av å være i rommet og se reaksjonen og kjenne at man kommuniserer noe, konkluderer hun.

– Uten at man har kunnet sett publikum på ett og et halvt år, så ser jeg nå at folk har fått et sterkere bånd til musikken min, og at de har fått tid til å bli kjent med de nye låtene, sier Dagny. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Fant roen

Pandemien bød kanskje på konserttørke, men i tomrommet oppstod det også tid for popstjernen til å lære og jobbe, men andre ting.

– Jeg har aldri fokusert så mye på musikken, og sittet så mye i studio som jeg gjorde under korona, forteller Dagny.

Hun fikk også kjenne på hjemmeliv og roen det kan gi.

– For noen som har levd tjueårene så rotløst, så var det å plutselig være hjemme, være til stede og lære seg å fungere i en hverdag en ny opplevelse. Jeg fikk litt roen.

Dagny forteller at korona og albumfokuset gjorde at hun fikk roet ned. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Norges mest spilte låt

Det har likevel ikke bare vært fred og ro. Dagny har også toppet listen som den mest spilte norske artisten på radio i Norge med låten «Somebody», en låt hun også vant en P3 gull-pris for.

Dagny selv tror låten har truffet folk så godt fordi det er en følelse som vekker assosiasjoner.

– Jeg har fått alt fra folk som sier at «Somebody» minner dem om deres første forelskelse til folk som akkurat har gått gjennom et brudd og har funnet trøst i den. Det er mange koronapar som fikk den som anthem tror jeg.

– Det er en kjærlighetslåt, men det er en form for melankoli i den og. Det er kanskje litt sånn som jeg er som person og, derfor jeg dras mot å skrive sånne låter, innrømmer hun, og fortsetter:

Les også: Dagny elsker å skrive om kjærlighet

– Livet er jo mange kontraster og vi mennesker er jo komplekse. Jeg er veldig glad og fornøyd stort sett, men det er klart at jeg også har en melankoli i meg. Så for min del kjenner jeg ofte at det er de kontrastene jeg leter etter i musikken.

Skikkelig stemning under Dagnys konsert. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Trangsynt hitfokus

Til tross for at hun er en sertifisert hitmaskin har ikke Dagny selv særlig sans for fokuset på nettopp hits.

– Jeg synes at det blir litt trangsynt å skulle fokusere bare på det, sier hun.

– Hvis man bare skal fokuserer på hits så går man jo glipp av veldig mye bra musikk. Som artist så har jeg vært opptatt av å gjøre et helt album fordi man skal ha muligheten til å vise et større spekter. En låt kan være veldig god selv om det ikke nødvendigvis er en hit.

31-åringen har en anbefaling til både fans og musikkelskere generelt:

– Jeg vil gjerne oppfordre folk til å sette seg ned å bruke litt tid på å høre på musikk. Ikke bare høre på spillelister eller på de største låtene, men å sette på et album og bare la det gå. Jeg tror man kan oppdage veldig mye fin musikk som man kanskje ikke hadde oppdaget ellers, sier Dagny.

Føler presset

Med høy hitfaktor og headlinerstatus kommer også et forventningspress. Dagny forteller dog at det først og fremst er presset hun legger på seg selv som driver henne fremover.

– Vi har alltid tatt babysteg så det har alltid føltes som om det går fremover. Det er klart at nå når albumet gikk veldig bra og det ble mye avspillinger på «Come over» og «Somebody», så kan jeg kjenne på frykten for å ta et steg tilbake. Men jeg tror det handler mer om indre forventninger enn et utenforpress om at jeg må levere. Jeg tror ikke det er sunt å skulle forholde seg til det, reflekterer hun.

Dagny på scenen på Malakoff 2021. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Hun understreker at hun ikke ønsker å skynde seg med å få ut ny musikk bare for å kunne følge opp suksessen, og at låter skal føles rette heller en tidsriktige.

– Det kjenner jeg et press på rent kreativt, er å finne noe som kan tenne en gnist. Jeg tror det er noe jeg legger på meg selv mest av alt.

– Er den gnisten noe du er redd for å miste?

– Ja, det er jeg. Man er alltid redd for at man har skrevet sin beste låt.

Etter den suksessfulle debutsingelen «Backbeat» forteller Dagny at hun trodde hun aldri kom til å kunne skrive en sånn låt igjen. Likevel kom slagere som «Love you like that», «Wearing nothing» og «Somebody».

– De låtene var jo ikke like, men de var veldig bra på sin egen måte. Jeg tenker jo fortsatt: «kommer jeg til å skrive en sånn låt igjen?», men så er det ikke det handler om. Det handler jo om at jeg skal skrive en eller annen låt igjen som treffer meg.

Vil du se mer fra Malakoff eller andre festivaler vi besøker? Sjekk Festivalsommer i NRK TV, eller på NRK 1 mandager 19:45.