Hyllet Metoo- og Time's Up-bevegelsene under Oscar-utdelingen

– Oscar er den høyest elskede og mest respekterte mannen i Hollywood, sa vert Jimmy Kimmel i sin åpningsmonolog, og gikk bort til statuetten som sto på scenen i Dolby Theatre i Los Angeles.

– Bare se på han. Han holder hendene sine der du kan se dem, sier aldri noe uhøflig, og viktigst av alt – han har ingen penis. Det er slike menn vi trenger mer av i denne byen, fortsatte komikeren til stor applaus.

– Verden følger med på oss

Det var ventet at årets Oscar-utdeling, som gikk av stabelen natt til mandag norsk tid, ville være politisk ladet, etter et år preget av blant annet Metoo.

– Verden følger med på oss. Vi må sette et eksempel. Sannheten er at hvis vi lykkes med å stoppe seksuell trakassering på arbeidsplassen, så vil kvinner kun måtte takle seksuell trakassering hele tiden overalt ellers, sa Kimmel med et glimt i øyet, før han nevnte viktigheten av de ulike kampanjene som har oppstått i kjølvannet av Weinstein-skandalen.

Metoo-kampanjen startet etter at flere kvinner anklaget filmprodusenten Harvey Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. Den første Twitter-meldingen kom fra skuespiller Alyssa Milano 15. oktober i fjor, som oppfordret andre kvinner som hadde vært utsatt for seksuell trakassering, til å bruke emneknaggen #metoo. Kampanjen spredte seg rask over store deler verden.

På grunn av alle anklagene, ble Weinstein kastet ut av Oscar-akademiet. I sin åpningstale sa Kimmel at det som skjedde med Hollywood-mogulen var på høy tid, og at de ikke lenger kan overse dårlig oppførsel.

Han gjorde også et poeng av at Weinstein er den andre personen i historien til å bli sparket ut av Oscar-akademiet.

En gullstatue av Harvey Weinstein, laget av en gatekunstner som kaller seg for Plastic Jesus, utenfor Dolby Theatre. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Etterlyser kvinnelig vert

Åpningsmonologen til Kimmel har fått blandede reaksjoner på blant annet Twitter. Mens mange applauderer komikeren for at han tok opp seksuell trakassering, er det flere som spør seg hvorfor det ikke er en kvinnelig vert i år. Årets Oscar er den første utdelingen etter de ulike kampanjene.

Kjemper videre

Skuespillerne Ashley Judd og Mira Sorvino, som kom sammen på den røde løperen før årets Oscar-utdeling, er begge blant de første kvinnene som kom med anklager mot Weinstein. De er også blant initiativtakerne til Time's Up-kampanjen, som er en slags forlengelse av Metoo.

Ashley Judd, Annabella Sciorra og Salma Hayek var tydelig rørt under Oscar-showet. Foto: Lucas Jackson / Reuters

– Jeg vil at folk skal vite at denne bevegelsen stopper ikke. Vi fortsetter til vi har en rettferdig og trygg verden for kvinner, sa Sorvino til E! på vei inn i Dolby Theatre, ifølge The Washington Post.

Sammen med Annabella Sciorra og Salma Hayek, som også har kommet med anklager mot Weinstein, introduserte Judd en hyllest av filmskapere i Hollywood som fremmer mangfold og inkludering.

De tre snakket også om kvinner og menn som har stått frem med sine historier den siste tiden, og endringene vi nå sakte, men sikkert ser.

– Endringene vi ser kommer av den sterke lyden av nye stemmer, av forskjellige stemmer, av våre stemmer. Stemmer som sammen blir et mektig kor som endelig sier at tiden er inne, sa Judd.

Flere av gjestene hadde på seg en Time's Up-pin. En av dem var skuespiller og kvinnesaksforkjemper Jane Fonda, som mener anklagene mot Weinstein føyer seg inn i en «epidemi» av mektige menn som utnytter kvinner. Foto: Kyle Grillot / AFP

Fikk ikke dele ut pris

Forhåndsfavoritten, Frances McDormand, ble hyllet da hun mottok Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.

Frances McDormand vant sin andre Oscar. Denne gangen for sin rolle i «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». Foto: Lucas Jackson / Reuters

– Kan jeg få den ære av å få alle kvinnelige nominerte i salen til å reise seg og stå sammen med meg?, spurte McDormand fra scenen da hun mottok prisen, til full jubel fra salen.

Prisen skulle egentlig deles ut av Casey Affleck, fjorårets vinner av prisen for beste mannlige hovedrolle. Men siden Affleck har blitt beskyldt for seksuell trakassering, ble prisen delt ut av skuespillerne Jennifer Lawrence og Jodie Foster.

