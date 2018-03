Oscar-gullet vil aldri falme

Det er ekte gull i oscarstatuettene de heldige vinnerne får. Det er bare veldig lite av det. Akkurat hvor lite, er en hemmelighet.

Det er ikke hemmelig for å beskytte anklager om at Academy of Motion Picture Arts and Sciences er blitt gjerrige. De nye statuettene er omtrent dobbelt så dyre som de gamle.

Det er hemmelig for å beskytte en produksjonsprosess som skal gjøre at gullet varer nesten evig.

SMÅ DETALJER ER HEMMELIG: En oscarstatuett blir utsatt for elektrisk strøm mens den er i et bad med ionisert gull-cyanid. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Ble sendt tilbake

Akademiet har siden de første statuettene ble delt ut hatt et problem. De fikk statuetter tilbake fra vinnere som klaget på kvaliteten. Det tynne laget med gull både flaket av og falmet.

Det glitret ikke slik gull skal. Akademiet måtte gjentatte ganger betale for at statuettene skulle få et nytt lag med gull.

Til slutt gikk Akademiet lei. Gullproblemet skulle løses som en del av en større «bli ny» prosess.

FLERE DETALJER: Her er en av statuettene før den har fått et lag med gull. Den er støpt i bronse og ligner mer på den opprinnelige som først ble delt ut i 1929. Foto: Seth Wenig / AP

Gull og bronse

De nye statuettene skulle bli mer som kunstverk, med flere detaljer. Akademiet bestemte at de skulle gå tilbake til røttene, og støpe kunstverket i bronse.

Det var standarden i begynnelsen av oscar-historien, men etter det har den gjeve prisen vært lagd i både gips og tinn.

For å få til et bedre lag av gull, ble firmaet Epner Technology tatt med på laget. De har en interessant kundeliste på grunn av sin unike, hemmelig prosess.

– Vårt motto er følgende: Å få deg til å se smartere ut enn både du og jeg vet du er, har nåværende sjef, David Epner sagt til journalister gjentatte ganger.

IKKE BARE GULL: De små bronsefigurene blir dekt av tre lag metall. Kobber, nikkel og til slutt gull. Foto: Seth Wenig / AP

Hardt og glitrende

Det Epner og hans ingeniører har kommet fram til, er en prosess som de kaller Laser Gold, selv om det ikke skal være lasere involvert.

Resultatet er et meget tynt lag med gull som er tre ganger hardere enn normalt, 24-karat gull. De tåler derfor temmelig hard behandling og vask uten å bli slitt.

Det reflekterer også nesten alt lys, 97 prosent av lyset som treffer det blir kastet tilbake.

Det er gull som virkelig glitrer.

SKAL UT I ROMMET: Her har Epner bidratt. Dette er et infrarødt kamera som skal ta bilder gjennom James Webb Space Telescope. Foto: Jim Dowdall

Romteknologi

Hovedgrunnen til at Epner har blitt så populær, er ikke dette. Det er en annen egenskap. Laget av gull reflekterer infrarødt lys nesten perfekt.

Det vil si at varmestråling som treffer gullet ikke trenger inn, men blir kastet tilbake.

Det gjør at det er en utmerket varmeisolator, og at det er perfekt for teleskoper som skal se slikt lys.

SER PÅ STJERNER: David Epner og sekundærspeilet i det mektige Keck-teleskopet. Foto: Epner Technology

Ser på stjerner

Deler som har vært innom lokalene til Epner i New York City, er nå langt ute i rommet.

De er i satellitter, romfartøy og romteleskoper. De svever ute blant stjernene, og mange av dem er speil i teleskoper som ser på stjerner.

Når vi også vet at alt gull Epner bruker, en gang for lenge siden ble skapt da stjerner eksploderte eller traff hverandre, så er ringen på mange måter sluttet.