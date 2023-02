De siste ukene har det stormet rundt HBO Max' nye animasjonsserie. Både TV-seere og kritikere gir serien usedvanlig hard medfart.

«Det virker som om alle hater Velma», skrev Forbes. Tidsskriftet har allerede rukket å skrive seks artikler om serien de omtaler som en av tidenes dårligste:

«Det eneste Velma har klart å gjøre bra – som er ganske imponerende – er at den i et lite øyeblikk har klart å samle hele internett», skriver journalist Erik Kain.

Hvorfor vekker en «Scooby Doo»-TV-serie et så stort engasjement?

TV-DEBUT: Mysteriegjengens første møte med verden var i 1969, i serien «Scooby-Doo, Where Are You!». Karakterene fra venstre: Daphne, Shaggy, Velma, Fred og Scooby. Foto: Warner Bros

Ble den store snakkisen

Velma og resten av mysteriegjengen dukket først opp i 1969.

Siden har det kommet 13 filmer og serier til i «Scooby Doo»-universet, den forrige så nylig som i 2020. Nå skulle historien fortelles enda en gang – men denne gangen til et voksent publikum.

Det første seere la merke til var Scoobys fravær. Warner Bros., som eier «Scooby Doo»-varemerket, syntes den nye tonen i «Velma» var upassende for hunden å assosieres med.

Allikevel forventet de fleste at «Velma» ville bli nok et middelmådig tilskudd til det kjente universet.

I stedet ble den hakkemat etter å ha blitt slaktet i både sosiale og tradisjonelle medier.

På IMDb og Rotten Tomatoes raser skuffede fans, og har gjort den til en av de lavest rangerte TV-seriene noensinne.

Siden «Scooby Doo» sin debut har Velma i sin 52 år lange fartstid blitt portrettert i en rekke tegnestiler, av flere stemmeskuespillere. Foto: Warner Bros Velma i spillefilmen «Scooby Doo» fra 2002. Foto: Warner Bros Velma i nytolkningen «Scoob!» fra 2020. Foto: Warner Bros Velma i sin egen spin-off serie av samme navn. Utseendet hennes i «Velma» er inspirert av stemmeskuespilleren Mindy Kaling. Foto: HBO Max

I «Velma» går de velkjente karakterene på videregående, og prøver som vanlig å nøste opp i et mysterium. Velma er blitt indisk, og Shaggy afroamerikansk. I tillegg innleder Velma og Daphne et romantisk forhold.

Disse endringene har ført til anklager om at mysteriegjengen har blitt mer politisk korrekt og «woke».

Det som har skapt mest reaksjoner er likevel seriens innhold. I sitt frieri til et voksent publikum har animasjonsseriens Cartoon Network-uskyldighet blitt byttet ut med grove meta-vitser og skarpe politiske kommentarer.

Serien får kritikk for å fremstille sørasiatiske jenter på en dårlig måte, den vitser om «Me Too» og transpersoner, og heller ikke fremstillingen av en av «Scooby Doo»-gjengens hovedpersoner, Fred, som en privilegert, hvit mann har falt i god smak.

Men de som er mest opprørt er «Scooby-Doo»-fansen, som mener «Velma» har gjort mysteriegjengen til vulgære, politiske talerør for en uviss sak.

– Har klart å skape et fellesskap

I sitt forsøk om å vitse om både dagens woke-samfunn og alle som tar seg nær av det har «Velma» endt opp med å sparke i alle retninger – og dermed alle i ansiktet.

– Det er jo vanskelig å skulle se for seg publikum her, og hvem den skal være morsom for, sier medieforsker Vilde Schanket Sundet.

Hun mener det er to forklaringer på hvorfor «Velma» har bommet så grovt.

– De bryter jo sterkt med forventningene hos fansen. Og så er det jo dette med å navigere politisk humor med kulturkrig på nett. Det er ikke så mye som skal til i noen leirer før det blir feil.

Sundet tror fenomenet hate-watching er noe av grunnen til at serien har blitt så populær å hate. Å se på TV er fremdeles en sosial aktivitet, og å kunne samles for å prate om det gjør at TV-titting føles meningsfullt. Om så i et kommentarfelt.

Medieforsker ved Universitetet i Oslo, Vilde Schanke Sundet. Foto: UiO

På denne måten har «Velma», ved å terge et så bredt spekter av mennesker, skapt et fellesskap, mener Sundet.

– Og dette er jo god forretning for strømmetjenestene. Jo mer folk prater om en serie, jo flere flokker til dem og starter en prøveperiode på et abonnement de ender opp med å glemme å kansellere.

Og hun har rett. «Velma» har blitt bekreftet for en sesong to, ifølge nettsiden Deadline.

BRYGGENDE ROMANSE: Det har vært hintet til at Velma liker jenter siden spillefilmen i 2002, hvor et kyss mellom henne og Daphne ble kuttet i siste liten. Den første filmen hvor hun var ute av skapet kom i 2020. «Velma» er den første spin-offen fra Scooby Doo universet hvor hun og Daphne endelig ender opp sammen. Foto: HBO Max

