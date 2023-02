I mesteparten av sitt 17 år lange liv har Marius Larsen fra Ski visst om Pink Floyds «The Dark Side of the Moon». Han har sett det iøynefallende coveret og tenkt «Dette må være et bra album.»

Men det var først da han kjøpte plata på en gjenbruksbutikk og satte den på at alvoret gikk opp for ham.

– Reaksjonen min var at jeg bare ville legge meg ned, se opp i taket og høre på musikken. Det fløt. Det var en opplevelse. Det er vanskelig å si hva det var, men jeg følte meg alive. Jeg bare la fra meg alt annet og lot musikken spille.

– For meg er dette livets plate, sier Marius.

FAN: Marius Larsen med omslaget til «Dark Side of the Moon», hans aller mest verdsatte LP-plate. Trykken er ikke førsteopplag, men er likevel fra 1973. – Coveret er så fett! sier han. Foto: Hans Petter Blom / NRK

Det hele starter og slutter med lyden av hjerteslag. Imellom ligger 42 minutter og 35 sekunder med musikk og lyder som har fjetret, skremt, fascinert og bevegd i nøyaktig et halvt århundre.

«The Dark Side of the Moon», som fyller 50 år neste måned, har en helt unik plass i musikkhistorien. Plata med det ikoniske coveret har vært et fast stoppested for flere generasjoner som har dratt på utflukt tilbake i musikkhistorien – også mange av dagens tiktokere.

Hvorfor har «The Dark Side of the Moon» en så kolossal status i musikkhistorien? Her er fem forklaringer.

Tekstene

And there's someone in my head, but it's not me

(Fra låten «Brain Damage»)

Da «The Dark Side of the Moon» kom ut i 1973, var den en av de første platene som tok opp mentale lidelser på en medmenneskelig måte.

Pink Floyd startet som en gjeng smarte, langhårede kunststudenter i Cambridge i England som hadde lyst til å spille i band sammen. I 1967, etter et par år sammen, fikk de et lite gjennombrudd med sin psykedeliske og oppfinnsomme rock.

Syd Barrett var bandets vokalist, låtskriver og blikkfang. Men en dårlig spiral av LSD-misbruk og psykiske problemer gjorde ham fjern og ustabil. I 1968 ble han sparket fra bandet.

PSYKEDELIA: I 1967 har Pink Floyd fått et gjennombrudd, men en av medlemmene skal snart falle fra. Fra venstre, Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett og Richard Wright. Foto: AP

Å se sin venn Syd gå i oppløsning var et traume som skulle prege bandet resten av karrieren. Når Pink Floyd synger om at vi ses på den mørke siden av månen, handler det om å vise forståelse og empati for folk med psykiske problemer og samtidig være åpen om sine egne demoner.

Fakta om Pink Floyd Foto: Rights Managed / Mary Evans Picture Ekspandér faktaboks Dannet i 1965 i Cambridge i England. Bandet har hatt fem medlemmer siden oppstarten: Syd Barrett, gitar og vokal (sluttet i 1968, døde i 2006)

Richard Wright, tangenter og vokal (sluttet i 1981, døde i 2008)

Roger Waters, bass og vokal (sluttet i 1985)

Nick Mason (trommer) har vært med hele veien.

David Gilmour (gitar og vokal) ble med i 1967. Totalt platesalg på verdensbasis gjennom karrieren oppgis til 250 millioner. Bandets historie har vært preget av turbulens, særlig mellom Roger Waters og resten av bandet. Siste utgivelse var singelen «Hey, Hey, Rise Up!», som i fjor ble gitt ut i protest mot Russlands invasjon av Ukraina. Studioalbum:

The Piper at the Gates of Dawn (1967)

A Saucerful of Secrets (1968)

More (1969)

Ummagumma (1969)

Atom Heart Mother (1970)

Meddle (1971)

Obscured by Clouds (1972)

The Dark Side of the Moon (1973)

Wish You Were Here (1975)

Animals (1977)

The Wall (1979)

The Final Cut (1983)

A Momentary Lapse of Reason (1987)

The Division Bell (1994)

The Endless River (2014)

Tekstene til «The Dark Side of the Moon», som var bandets åttende plate, ble i sin helhet skrevet av bassist Roger Waters. Bort med de tidligere vimsete og psykedeliske tekstene, inn med de mer konkrete, universelle temaene. Som å skildre den ubehagelige fornemmelsen de fleste får av at livet forsvinner mellom fingrene.

Den 29 år gamle Waters skrev låten «Time» etter å ha fått en plutselig aha-opplevelse: Livet var ikke en øvelse hvor man fikk muligheten til å starte på nytt igjen. Tekstlinjen om å være shorter of breath and one day closer to death appellerer til alles frykt for at det hele snart skal være over.

– Jeg skjønte det plutselig selv. Livet starter fra første sekund og det skjer hele tiden. På hvilket som helst tidspunkt kan du ta kontrollen over hva du vil gjøre. Det var en stor åpenbaring for meg, og det kom som et sjokk, har han sagt.

FOKUS: Pink Floyd, kort tid før de gikk i studio for å spille inn «The Dark Side of the Moon». Fra venstre: Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour og Richard Wright. Foto: Koh Hasebe/Shinko Music / Getty Images

Musikken

Det første møtet med musikken på «The Dark Side of the Moon» sitter fortsatt spikret i hodet til artist Lars Lillo Stenberg. Det skjedde i påska for 50 år siden, noen få uker etter at plata ble gitt ut.

Lars var ti år gammel, og husker godt at han kom hjem til huset, hvor de andre lå og sov. Han gikk ut i stua og kikket på de nye LP-platene som storebroren hadde kjøpt. Der fikk han øye på et cover som skilte seg ut. Han tok på seg et headset og satte på plata.

– Det var en eksplosjon av en lydopplevelse. Det var helt vanvittig. Jeg kan ikke huske å ha hatt en større åpenbaring, sier han.

På «The Dark Side of the Moon» hadde Pink Floyd skåret bort det som til dels hadde preget dem: Lange, innadvendte instrumentalpartier uten noen hørbar fremdriftsplan.

Rockorakel og NRK-programleder Thomas Felberg mener det er fire ting som gjør at musikken skiller seg ut: At den er melodiøs, eksperimentell og enkel.

– Plata henvender seg i utgangspunktet til dem som vil ha sær musikk. Men så er den såpass melodiøs at den når alle. Det er jo ingen som ikke føler noe når de hører «The Great Gig in the Sky», for eksempel.

Han snakker om låten hvor Clare Torry leverte en av musikkhistoriens mest sjelfulle sangprestasjoner – uten å ytre ett eneste forståelig ord.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «The Great Gig In The Sky ».

Selv ble Torry flau etter å ha improvisert fram vokalen i studio. «Beklager, dette ble ikke bra nok», sa hun unnskyldende. På den andre siden av det nedduggede studiovinduet sto bandet med bakoversveis og lurte på hva de akkurat hadde vært vitne til.

THE GREAT GIG: Den da 25 år gamle Clare Torry fikk et tidlig karrierehøydepunkt med sin ordløse vokalimprovisasjon på «The Great Gig in the Sky». Foto: Ray Moreton / Getty Images

En populær tolkning av «The Great Gig in the Sky» er at den skildrer selve dødskampen. Men her er sprangene store. Noen assosierer Torrys vokal med lyden av ekstase, noe som antakelig forklarer at låten ble kåret til tidenes beste liggelåt av en australsk radiostasjon.

Clare Torry fikk en standardsats på 30 pund for sin innsats. Mange år senere gikk hun til sak mot Pink Floyd for å bli kreditert som en av låtskriverne, noe bandet til slutt gikk med på gjennom et forlik.

Musikken på plata bærer også preg av store doser eventyrlyst. Lyder som spilles av baklengs eller beveger seg fra høyre til venstre kanal, kassaapparatet, de kimende klokkene, «flystyrten», snakkingen, den gåtefulle latteren.

Pink Floyd var også svært tidlig ute med å bruke synthesizere i musikken. Den hurtig repeterende, åttetoners synthsekvensen på låten «On the Run» fascinerte mange. Deriblant det vesttyske bandet Kraftwerk, som snart skulle bli de viktigste pionerene når det gjelder bruk av synthesizere i populærmusikken.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «On The Run ».

Simen Hallset er musikkprodusent og spiller i det «studio-geekye» bandet Gold Celeste, som har mer enn 12 millioner avspillinger på Spotify. For ham er det Pink Floyds tangentmann Richard Wright som er den store musikalske helten på plata.

INSPIRERT: For Simen Hallset i Gold Celeste er det et paradoks at Pink Floyd hadde tilgang på de beste studioene og den mest spinnville teknikken – men at de likevel lagde noe så vakkert og følelsesladet

– Wright var helt cutting edge i bruken av synthesizere, og det er gjort veldig smakfullt her. Det er atmosfærisk, det er riktige toner. Man blir mer tatt med på en reise enn at noen prøver å vise hvor flinke de er til å spille på instrumentene sine.

Da plata var ferdiginnspilt, var gitarist og vokalist David Gilmour sikker på at de satt på gull:

– Jeg kan huske klart det øyeblikket da vi satte oss ned for å høre igjennom hele den ferdige miksen. Jeg husker at jeg tenkte «Herregud, vi har virkelig laget noe fantastisk her.»

Coveret

Designer Storm Thorgerson i designbyrået Hipgnosis hadde med seg flere ulike skisser da han dro for å møtte Pink Floyd og diskutere deres nye platecover. Men det var aldri noen tvil. Alle fire i bandet pekte på vinnerkandidaten og sa «DEN».

Lysstrålen som brytes i et prisme og blir til regnbuefarger mot en sort bakgrunn er et av de aller mest gjenkjennelige platecoverne i musikkhistorien.

Hipgnosis hadde også tidligere samarbeidet med Pink Floyd. De lagde blant annet det slående coveret til «Atom Heart Mother» fra 1970, som bare viser en ku på en eng, og ingen tekst.

COWERKUNST: Omslaget til Pink Floyd-plata «Atom Heart Mother» fra 1970. Hvis du lurer, så er den avbildede kua av rasen Holstein-Friesian, og hun adlød (?) navnet Lulubelle III. Foto: Hipgnosis

Til «The Dark Side of the Moon» hadde Hipgnosis fått bestilling om å lage noe storslått, men enkelt. Thorgerson har sagt at prismet er ment å gjenspeile bandets spektakulære lysshow på konserter. Inspirasjonen kom av å se refleksjonen av lys gjennom en svingdør.

– Det økonomiske i både coverutførsel og musikk gjør at alt heves til en høyere standard sammen, sier Thomas Felberg.

Det at coveret er et blikkfang som fungerer i et platebutikkvindu, var heller ikke akkurat negativt. Særlig siden de var et band som lengtet etter det store gjennombruddet, samtidig som de selv ikke ville være avbildet på coveret.

– Man kan se på coveret og tenke «Det er en strålende salgsidé.» Det er veldig tydelig og enkelt, og det ser bra ut i vinduet til en platebutikk. Akkurat dét var et poeng som ikke gikk oss hus forbi, har David Gilmour sagt.

Og det fungerte åpenbart.

<3: Innsidecoveret på «The Dark Side of the Moon» med sin grafiske framstilling av hjerteslagene som plata både starter og slutter med. Foto: Hipgnosis

Appellen

Det er vanskelig å ta inn over seg hvor populær «The Dark Side of the Moon» er. Til tross for at folk har sluttet å kjøpe plater, har den rukket å bli solgt i over 45 millioner fysiske eksemplarer. Wikipedia hevder at plata er tidenes fjerde mest solgte.

Bare i Norge nådde den 300.000 eksemplarer for 20 år siden. Svært få album som ikke er utgitt av Sissel Kyrkjebø finnes i flere norske hjem.

Men det mest påfallende er hvor jevnt salget er fordelt. Plata ligger i skrivende stund på de amerikanske albumlistene. Der har den vært å finne i nesten 1000 uker, noe som tilsvarer mer enn 18 år.

Du tenker kanskje at det skyldes at gamlinger strømmer platesamlinga si på Spotify. Jo da, det er nok sikkert delvis sant. Samtidig har musikken til Pink Floyd gjort sterke avtrykk på TikTok, en tjeneste som først og fremst er populær blant barn og unge.

Marius fra Ski er best til å forklare dette.

– TikTok er veldig basert på mikrotrender, og en av dem har vært om låten «The Great Gig in the Sky». Folk synes vokalen er helt crazy og veldig menneskelig, samtidig som de liker bakhistorien. Det har blitt postet veldig mange videoer om den på TikTok, og mange har skjønt at Pink Floyd er bra, sier han.

TOLKNING: TikTok-brukere over hele verden har prøvd seg på den vanskelige oppgaven det er å synge «The Great Gig in the Sky». Faksimile: TikTok

Thomas Felberg har selv sett at «The Dark Side of the Moon» har et bredt nedfallsfelt i dag. Han selger mye bruktvinyl på platemesser og markeder i Oslo i helgene. Når han selger Pink Floyd-plater, er det stort sett bare til unge folk, mange av dem til jenter.

– Absolutt alle mennesker, uansett alder og hvor de kommer fra, har eller kan få et forhold til denne plata. Og det er det som gjør at den har en status som overgår generasjoner, klasse og smak, sier han.

Felberg blir varm i trøya.

– Den gamle teorien om at dette er en plate for middelaldrende menn som vil brife med sølvkablene de har kjøpt til stereoanlegget sitt, er teit og avleggs. Den statusen kan Dire Straits' «Brothers in Arms» få ha alene, sier han og knegger godt.

Innflytelsen

Hva ga «The Dark Side of the Moon» til musikkhistorien?

Plata gjorde i hvert fall Pink Floyd til en av verdens største band, og har indirekte ansvaret for at det finnes utallige tributeband som spiller låtene deres. Bare i Sarpsborg er det to.

I tillegg har rockpressen levd godt på å skildre den bitre krangelen mellom Waters og resten av bandet, som har pågått i snart 40 år.

(Waters har særlig bemerket seg det siste året med å støtte det russiske regimets syn på årsaken til krigen i Ukraina. Nylig fortalte han også at han har spilt inn «The Dark Side of the Moon» på nytt igjen alene, uten å involvere de to andre gjenlevende bandmedlemmene.)

Sånne måneformørkelser til side: Man kan argumentere for at plata påvirket musikkhistoriens forløp.

Radioheads plate «OK Computer» fra 1997 sammenlignes ofte med «The Dark Side of the Moon» når det gjelder eksperimentvilje, melodifølelse og det å snakke om problemer med å fungere i den moderne verden.

Et innflytelsesrikt band som The Flaming Lips har et svært nært forhold til «The Dark Side of the Moon». Så nært at de at de spilte den inn på nytt i 2009 i samarbeid med blant andre electroclash-artisten Peaches.

PÅ VEIEN: Pink Floyd omgitt av røyk og røde lys under en konsert i Maryland i USA, kort tid etter at de ga ut «The Dark Side of the Moon». Foto: Smith Collection/Gado / Getty Images

Thomas Felberg putter gladelig Pink Floyd i samme kategori som The Beatles og David Bowie når det gjelder å være blant de største inspiratorene og kulturmarkørene fra forrige århundre.

– At nesten alle artister har hentet ett eller annet ut av Pink Floyd? Det vil jeg påstå.

Tilbake i et trehus i Ski sør for Oslo, sitter Marius Larsen, omgitt av alt en musikkinteressert 17-åring med sans for gamle dager kan drømme om: Seng, sofa, platesamling, fet forsterker, CD-spiller, LP-spiller, kassettspiller, walkman og tre høyttalere (spredd i det avlange rommet, så man får maks ut av stereo-effekten.) Og selvsagt «The Dark Side of the Moon» på vinyl.

– Jeg synes det er kult at min generasjon er veldig bevisste på hvor mye bra musikk som er laget tidligere. «The Dark Side of the Moon» vil ha masse påvirkning også på musikken som min generasjon skal lage.

Foto: Hans Petter Blom / NRK

Hei! Har du noen tanker om denne saken som du har lyst til å dele – eller ideer til andre historier vi bør fortelle? Send meg gjerne en e-post!

