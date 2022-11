Derfor greier du ikke se vekk når serier provoserer

– Jeg gleder meg til å se på det for da kan vi snakke dritt om det, ler Dara.

Hun har plassert seg i den myke sofaen foran TV-en i kollektivet. Sammen med henne sitter venninnene Astrid og Sara som er på besøk.

De skal se ukens episode av «Ex on the beach», en av mange realityserier som følger unge, single voksne gjennom sexskandaler og personlige intriger.

Serien provoserer dem.

– De gjør jo så mye rart! Det er så mye sjokkerende som skjer der inne, og mesteparten av tiden tenker man bare «er det virkelig mulig?!», sier Astrid.

SOSIALT LIM: Jentene er enige om at det beste med å se på dårlige serier, er å diskutere og le av hvor dårlige de er. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Dara forteller at hun innimellom blir kvalm av å se på hvordan deltakerne behandler hverandre.

– Innimellom driver de jo med ren mobbing og utestenging, sier hun.

Likevel fortsetter de å se på. Episode etter episode. Å vekke forakt og avsky ser ut til å funke dersom målet er å nå mange seere.

Hate-watching

Aktiviteten kalles hate-watching – man fortsetter å se selv om det man ser på vekker avsky og forakt, uten at man har noe ønske om å stoppe å se på.

Og i motsetning til med guilty pleasures, er det ingen skam knyttet til hate-watching. Bare virkelig forargelse.

KVALM AV DÅRLIG OPPFØRSEL: Dara (foran til venstre) sier hun innimellom blir kvalm av å se på hvordan deltakerne i «Ex on the beach» behandler hverandre. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Men hvorfor gjør vi det?

– Det er morsomt å bearbeide sjokket sammen. For «alle» ser jo på det, svarer Astrid.

– Ja, man bonder over hvor irritert man blir, legger Sara til.

Forakt og avsky

Tone Normann-Eide er psykolog og har skrevet bok om følelsenes kjennetegn og funksjoner.

Hun forklarer at forakt og avsky kan føre til en følelse av tilhørighet.

– Det er «vi mot dem», der vår egen inngruppe er bra, mens «de andre», utgruppa, er dårlig. Ved å søke sammen i grupper der vi kan være like gjennom våre holdninger og meninger, kan gi en følelse av fellesskap og identitet, sier Normann-Eide.

VINTAGE: Den amerikanske realityserien The Bachelor har nærmest blitt en klassiker, og har holdt det gående siden 2002. Psykolog Tone Normann-Eide innrømmer at serien er det nærmeste hun har kommet å hate-watche noe. Foto: MATT KLITSCHER / AP

Vi bruker mye tid på å sammenligne oss med andre, hvor vi plasserer oss under eller over dem.

Sladder som sosialt lim

Det å heve seg over og dømme andre som dumme eller uintelligente er en måte vi kan regulere selvfølelsen vår på, forteller hun videre.

– Så det kjennes godt for oss selv, men selvsagt ikke godt for de som utsettes for nedvurderinger eller hat-mentalitet.

Men om forakten bikker over til hat og mobbekultur er det selvsagt ikke bra, understreker Normann-Eide.

– Men vi har alltid vært en sladrete art, vi bruker det som sosialt lim.

Vil se hvor tullete det blir

Det er heller ikke bare realityserier som utsettes for hate-watching av de tre 22-åringene.

Også Netflix-katalogen er full av serier man kan elske å hate, flere av dem med skyhøye seertall.

58 millioner brukere strømmet «Emily in Paris» i seriens første måned på Netflix.

PROVOSERENDE PERFEKT? Lily Collins spiller rollen som Emily Cooper, en privilegert og velkledd amerikaner i 20-årene som forsøker å lykkes innen markedsføring i et stort reklamebyrå i Paris. Foto: CAROLE BETHUEL / NETFLIX

Dét, til tross for at serien har fått nærmest unison anmelder-slakt, publikumsforakt og blitt kritisert for å reprodusere stereotypier. Til og med sentrale personer tilknyttet serien har selv kritisert den.

En annen serie Sara, Dara og Astrid trekker fram er «Riverdale».

Den har ofte ligget under kategorien «topp 10 mest sett» på Netflix, men har først og fremst gjort seg bemerket for urealistisk handling, dårlig skuespill og utsvevende delplott.

– Det blir så tullete, så latterlig, og man vil bare se hvor tullete det kan bli, sier Sara.

Spekulerer i det dårlige

Forskjellen fra reality-tralten er at hatet ikke rettes mot hovedpersonene.

– Det rettes mot serieskaperne og ikke skuespillerne. Man ser jo at de nesten ikke klarer å holde seg seriøse når de spiller, sier Astrid.

TULLETE OG SYKT: «Riverdale» er blant seriene Dara, Astrid og Sara påpeker at krysser grensen til dumskap. Foto: Robert Falconer / Robert Falconer / The CW / Netflix

Men det finnes en grense, påpeker hun.

– På et tidspunkt blir det bare for merkelig. Og da gidder man ikke se på lenger.

Nettopp hvor denne grensen går, kan det ser ut som at Netflix og andre strømmegiganter spekulerer i.

Kvalitet spiller ingen rolle

– Netflix sin forretningsmodell handler jo bare om å holde deg hos seg så lenge som mulig, så om du er der på grunn av kvalitet eller ikke spiller ingen rolle for dem, sier film- og serieforsker Gry Rustad.

– Netflix er bare opptatt av antall abonnenter, og de har ekstremt god forståelse av hva det er som får folk til å binge, legger hun til.

Rustad mener også at det er en liten forskjell på å hate-watche fiksjon og reality-TV.

DRA-TIL-TRYNE? Andreas Østerøy gjør comeback i den nye sesongen av «Ex on the beach». Foto: TOKE MATHIAS RISKJÆR / Discovery+

– Når man ser på reality, skal man ikke kimse av skadefryden og følelsen av å være overlegen, sier hun.

– Men når man hate-watcher fiksjon som «Emily in Paris» er det nok andre årsaker. Det er kjempedårlig, men likevel avhengighetsskapende på en eller annen merkelig måte.

Morsomt å hate

– Det er morsomt å hate, ler filmkritiker Marte Hedenstad i P3.

Hun har som jobb å se serier. Og ofte befinner hun seg i en situasjon der hun fortsetter å se serier hun allerede har anmeldt til en nådeløs toer.

KVALIFISERT HATE-WATCHER: Marte Hedenstad i P3 har hate-watchet timer på timer med «Emily in Paris». Foto: Erlend Laanke Solbu / NRK

– Jeg har hate-watchet hele «Emily in Paris». Jeg elsker å se på det, men det er jo helt forferdelig, sier Hedenstad.

Også hun tror Netflix spekulerer i innhold som kvalifiserer til kategorien «det vi elsker å hate».

– De går virkelig inn for det og utnytter en mulighet i markedet til å skape snakkiser.

Harmløst

Hedenstad stiller også spørsmål ved strømmegigantenes intensjoner bak å skape denne typen innhold. For veldig mange av seriene som kvalifiserer til hate-watching har ofte kvinnelige hovedroller, eller henvender seg til et kvinnelig publikum.

– Og veldig mange har lavt budsjett. Så da kan man jo spørre seg om Netflix ikke tar kvinner på alvor, sier hun.

Samtidig påpeker hun at hate-watching er en nokså uskyldig aktivitet.

OND OG GAL: Mange var forarget over pandemisuksessen Tiger King. Serien er basert på den ekte historien om Joe Exotic – som i serien blir fremstilt som både gal, kriminell og ond. Serien skapte også en debatt om etikken rundt å holde ville dyr i privat fangenskap. Foto: Netflix

– Det er harmløst. Det er kollektiv enighet om at dette er lov til å hate og man kan le av det sammen.

Psykologen Tone Normann-Eide er enig.

Hun peker på at å reagere på en film eller serie kan være en metode for å regulere følelser.

Er man litt irritert en dag, er det tross alt bedre å forarge seg i sofaen over at Emily etter mange måneder i Paris fremdeles ikke kan fransk, enn å la agget gå utover egne relasjoner.

– Men hvis man bare er drevet av negative følelser og det tar opp altfor mye plass i livet til folk, er det nok på tide å gå i terapi, sier Normann-Eide.