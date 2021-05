Fortviler over PS5-situasjonen: – Vi og kundene våre er skuffet

– Vi har, som våre kunder, lenge vært helt fortvilet over den krevende leveringssituasjonen rundt Playstation. Det er svært lite presis informasjon vi får fra vår leverandør, og skuffelsen over den lange usikre ventetiden er svært stor for alle, sier kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett.

Mange har latt seg friste til kjøp etter at de nye spillkonsollene ble lansert november 2020. Men den enorme pågangen har ført til store leveringsproblemer verden over.

– Årsaken er kombinasjonen av høyere etterspørsel på gaming generelt, utfordringer i logistikk og produksjon knyttet til pandemien, og det at nye konsollgenerasjoner alltid er veldig populære. I tillegg er alt dette globale utfordringer, som er store i hele verden, sier spillansvarlig Nils Martin Øyo i Elkjøp.

Elkjeden Power melder også om høyere etterspørsel enn produkter i markedet. Og nylig måtte Komplett.no trekke tilbake ambisjonen om å levere spillmaskiner i mai til kunder med opp til ett år gamle forhåndsbestillinger.

Ryker julegavedrømmen i 2021?

Både handel og spilling har økt under korona-året, noe som trolig skyldes at vi bruker mer tid i hjemmene våre. Samtidig rammer pandemien også selskapene som produserer de ulike tekniske delene, som resulterer i en internasjonal flaskehals.

Sony selv har uttalt at det er tvilsomt at de får økt leveransen i nærmeste fremtid. Hvis du ønsker deg en PS5 risikerer du å måtte vente til langt inn i 2022, ifølge Tek.no.

I mellomtiden er det bare de ivrigste eller aller heldigste av oss som har fått kloa i dem.

– Sony har oppgitt at de allerede har solgt flere PS5 enn hva PS4 gjorde i perioden etter lansering, så det må ha skjedd noe med etterspørselen her, sier NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen.

Han anbefaler folk som hadde et håp om storslagne jule- og bursdagsgaver om å registrere seg på lister eller få varslinger fra nettbutikkene som tilbyr det.

– Det kommer nye partier inn og man stryker jevnlig navn på ventelistene, men det å gå inn i en butikk på et vilkårlig tidspunkt og tro man kan få seg en Playstation 5, kan bli vanskelig, sier Fjeld Olsen.

Kjører loddtrekning

Per i dag er det ingen forhandlere som lar deg bestille en ny Playstation 5. Noen lar deg derimot bli varslet om lagerstatusen endrer seg. Situasjonen rundt Xbox Series X er noe bedre, ifølge Elkjøp.

Den norske elkjeden har gått en annen rute og valgt loddtrekninger på Playstation 5-maskinene de får inn. Konkurranser alle kan melde seg på, men hvor selve prisen ikke er spillmaskinen – men muligheten til å kjøpe den.

– Det er kanskje litt absurd at man kan vinne muligheten til å kjøpe noe, men dette er noe vi har valgt å gjøre hovedsakelig på grunn av to ting. Den første er rett og slett den enorme etterspørselen. Ved å gjøre en trekning vil alle ha samme mulighet. Det er også en metode som både er og forhåpentlig oppleves så rettferdig som mulig, sier Nils Martin Øyo.

– Den andre fordelen er så vi kan fordele konsollene best mulig, til flest mulig. En trekning gir oss gode verktøy for å unngå at noen få kjøper mange konsoller.

– Når vi har bekreftede leveringer planlegger vi en ny loddtrekning, sier spillansvarlig Nils Martin Øyo i Elkjøp. Foto: Elkjøp

Øyo tror mange som håpet å pynte stua med en Playstation 5 må stålsette seg en god stund til.

– Det er gøy at så mange vil spille, og vi gjør det vi kan for å få tak i så mye som mulig til vårt marked, men vi forventer at det dessverre ikke vil være nok til alle som vil ha også en god stund framover. Vi antar at maskinene vil bli solgt like fort som de kommer inn gjennom hele 2021.

I forbindelse med de store leveranse-problemene har NRK vært i kontakt med PR-ansvarlig for Playstation 5 i Norge, Nova Vista, som henviser til Sonys offisielle kanaler.