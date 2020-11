«Vil ikke selge og trenger ikke å selge, men hvis noen desperat vil ha den i dag så selges den til 25.000 eller over.»

En av mange salgsannonser på Finn.no beskriver godt det de aller fleste tenker på lanseringsdagen til Playstation 5.

Få mest mulig penger ut av maskinen, eller ha det gøy selv? Det er det store spørsmålet.

En av dem som prøvde lykken i kveld var Jarle, som ikke ønsker å stå frem med fullt navn. Han la ut sin Playstation 5 for 30.000 kroner og fikk blandet tilbakemelding i meldingsinnboksen. Til sammenligning koster Playstation 5 rundt 5-6000 kroner.

– Jeg har jo fått bud opp til 13.000 kroner her. Men også masse andre meldinger hvor folk ber meg skamme meg og at jeg skal brenne i helvete, ler mannen.

Playstation 5 i en GameStop butikk på Manhattan i New York. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Skulle bruke den selv

Tidligere i dag skrev NRK om at flere nettsteder knelte på grunn av den enorme trafikken, som følge av at folk ville kjøpe PS5 på nettet.

Jarle hadde egentlig gledet seg til å spille på den populære konsollen selv, men skulderen hans ville det annerledes.

– Jeg har jo bestilt den i april sånn som jeg gjorde med Playstation 4 for syv år siden. Men så måtte jeg operere skulderen min, og da får jeg ikke noen glede av den på flere måneder.

Han er på ingen måte alene i å legge ut spillmaskinen for salg. Det som kan virke som hundrevis av annonser har sirkulert på siden, hvor prisene har variert fra 10.000–50.000 kroner.

Mannen, som kommer fra Rogaland, sier at han først tenkte å få 10.000 for konsollen.

– Men da jeg kom inn på Finn så var det jo helt hinsides priser. Så da tenkte jeg å se hvor mye jeg kunne få for den.

– Skjønner du at folk blir forbanna når det er så dyrt?

– Jo da, jeg gjør jo det, men jeg er jo en av dem som også har ventet lenge på å prøve den, bare at jeg ikke kan. Hvis noen har lyst til å kjøpe den for så mye, så får de gjøre det. Hvis ikke, så får de la vær, sier han.

Senere torsdag kveld sier Jarle at han har trukket annonsen på grunn av det store trøkket.

– Føyer seg inn i rekken

Folks frustrasjon kommer av at det i dag var tusenvis av nordmenn som skuffet måtte klikke seg ut av forskjellige nettbutikker.

Power kunne meddele at 60.000 kunder var inne på sidene deres da konsollen ble lansert. Antallet konsoller skal kun ha vært noen få hundre.

Produktdirektør i Finn Torget, Kathrine Opshaug Bakke, sier at de ikke får tall på hvor mange annonser som fantes før fredag på deres sider.

Kathrine Opshaug Bakke, produktdirektør i Finn Torget. Foto: Pressefoto

Men det var ikke overraskende for dem at Playstation-slippet genererte så mye trafikk på deres sider.

– Det er ikke noe nytt fenomen at sjeldne varer eller varer det finnes få av, selges på FINN torget. Dette har vi sett før med for eksempel sjeldne sneakers og nå nylig IKEA-møbler som har fått et oppsving i popularitet.

– Har dere noen tanker om at folk kjøper produkter for å selge dem for fem ganger så mye på deres portaler?

– Playstation 5 føyer seg inn i rekken av varer det er få av på markedet og derfor pushes prisen også oppover. Om folk er villig til å betale så mye, er en annen sak. Men FINN blander seg vanligvis ikke inn i hva prisnivået er. Så lenge selger og kjøper forholder seg til de vanlige retningslinjene for trygg og lovlig handel hos oss.