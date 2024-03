I Norge og i resten av Europa er det 18 års grense for gambling, men dette stopper ikke spillselskapene som tjener store penger på ulovlig gambling med norske tenåringer.

– De selskapene som opererer her er kun ute etter profitt, og de har ingen krav til ansvarlighet. Det er ingen grenser eller sperrer, og det er ingen krav til å ivareta de som får problemer. Det er rovdrift på barn og unge.

Det sier Magnus Pedersen. Han er politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge.

Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge advarer sterkt ungdom under 18 år å gamble med skins. Foto: Privat

NRK har fått tips om ungdom under 18 år som har tapt 20.000 kroner av konfirmasjonspengene på en dag. Og at det er svært mange som er hekta. Dette bekrefter Magnus Pedersen.

Les også: Hadde spillegjeld fra han var 17 år

– Det er ren kasinodrift, og ikke ment for barn og unge. Vi ser at spillingen blir veldig aggressiv. De spiller for veldig mye, veldig fort, og de pådrar seg stor gjeld altfor tidlig i livet.

Pedersen forteller at Spillavhengighet Norge får henvendelser fra ungdom som begynte med slike spill allerede i 13–14 årsalderen.

Hvordan foregår det?

Fredrik Engevik er 25 år og gamer mye på fritiden. Han har stilt opp for NRK tidligere for å snakke om hvordan gaming kan gi god mental helse for unge menn.

Engevik er godt kjent med hvordan spillbransjen får ungdom under 18 år til å gamble. Ikke med rene penger, men med digitale varer som har ulik verdi i velkjente spill som Counterstrike og Rust. Såkalte skins.

– Disse kan være verdt alt fra en krone til flere millioner kroner, sier Engevik.

Å kjøpe skins er lovlig, og veldig vanlig. Skins er virtuelle klær eller effekter du kan kjøpe til våpen eller karakteren din i spillet slik at utseendet blir annerledes. Ifølge den kanadiske nettsiden GameQuitters har skins de siste årene vokst til å bli en virtuell valuta som det kan handles med. Dette skjer ikke inni spillene, men på andre nettsider. – Skins handles på børser, og kan synke eller stige i verdi alt etter hvor sjeldne de er eller hvor kule folk synes de er, forklarer Fredrik Engevik. Det finnes hundrevis av nettsider som fungerer som børser der skins selges og kjøpes. Mange av børsene tilbyr også rene kasinosider der du kan bytte skinsene inn i mynter som du kan gamble med. Enten på klassiske spill som for eksempel rulett eller E-sport-kamper mellom profesjonelle Counterstrike-spillere. Du kan også satse skinsene dine i ulike veddemål mot andre. Vinnersjansen er basert på hvilken verdi skinsene har. I tillegg finnes det egne dedikerte kasinoer der en kan bruke skins som digital valuta. – Du kan tape alt du har, sier Engevik.

Skam

Ungdommene som gambler på nettet holder det ofte skjult for foreldrene, ifølge Spillavhengighet Norge. Fordi en skammer seg over å ha tapt mye penger. Og fordi en vil prøve å vinne tilbake det en har tapt.

– Det er ekstremt mye skam involvert, og den blir bare forsterket av at man vet at dette er en situasjon man ikke skulle havnet i. Det kan påvirke både fysisk og psykisk helse, sier Magnus Pedersen.

Han mener bransjen er veldig kynisk.

– Bransjen er grådig. Bare det at de opererer med disse funksjonene mot en brukergruppe som er så ung, er forkastelig. De tjener penger som ungdommen ikke har råd til å tape, og da mener jeg at det er ren kynisme, sier Pedersen.

Nettgamblingen til ungdommen går som regel under radaren til foreldrene.

Ungdommene holder ofte nettgamblingen skjult for foreldrene, ifølge Spillavhengighet Norge. Du trenger javascript for å se video. Ungdommene holder ofte nettgamblingen skjult for foreldrene, ifølge Spillavhengighet Norge.

Ifølge Spillavhengighet Norge er den klassiske situasjonen at ungdommene ønsker å vinne tilbake det de har tapt uten å fortelle det til foreldrene sine. Gamblingen blir mer og mer aggressiv, og til slutt kan store summer være tapt.

– De får kjøpe skins i et spill eller får kanskje et gavekort. Det er jo uskyldig i seg selv, men det mange foreldre ikke vet er de kan ta skinsene over til tredjepartsplattformer og tape dem, sier Fredrik Engevik.

Mange voksne aner ikke hva skins gambling er eller hvordan det foregår, mener Fredrik Engevik Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han mener det er et digitalt kunnskapshull mellom generasjonene som må tettes.

– Det er skummelt. Foreldre må stille mer spørsmål og følge mer med. Ikke være dømmende, men nysgjerrig.

Heller ikke myndigheten har fulgt med i utviklingen mener Spillavhengighet Norge.

– Det er opp til myndighetene å få regulert bransjen, slik at vi kan forfølge disse selskapene som utnytter barn og unge. Da vi også ta dem til retten for å få stoppet virksomheten, sier Magnus Pedersen.

Forbrukerrådet mener risikoen for tap er stor

Hos Forbrukerrådet er juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen kjent med at ungdom gambler med skins. De får henvendelser fra både bekymrede foreldre og ungdommen selv, og bistår med råd og veiledning.

– Dette er jo åpenbart veldig, veldig risikabelt, og du risikerer jo å tape alle pengene dine. I tillegg så ser vi jo at mye av disse transaksjonene skjer på uautoriserte sider, og på markedsplattformer som ikke er godt regulert.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det stor risiko forbundet med skins gambling.

Iversen sier at selv om ungdommen bruker mye tid online, så betyr ikke det at de kjenner til alle farene og fallgruvene.

– Det er en sentralt at ungdommene blir trygge digitale brukere. Selv om ungdommene sitter mye på PC-en eller bruker mobiltelefonen masse, så gjør ikke det nødvendigvis ungene til å bli veldig digitalt kompetente og oppmerksomme, sier Iversen.

I Europa er det 18-års grense for gambling. Men på disse sidene kan ungdom under 18 år likevel tapes tusenvis av kroner.

– De plattformene som tillater yngre folk å gamble, de gjør noe ulovlig, sier Iversen.

Ingen vil svare

NRK har prøvd å komme i kontakt med en rekke nettsider som tilbyr gambling med skins. Kun en talsperson fra CSGORoll har svart, men selskapet ønsker ikke å komme med noen kommentarer.

CSGORoll er en av de mest kjente og eldste nettsidene som tilbyr handel med skins. På nettsidene sine skriver selskapet at de ikke er en gambling side, men det står samtidig at spillerne kan vinne skins og at den tilbyr spill på E-sport-kamper.

For å identifisere seg må brukerne hos CSGORoll legge ved en kopi av pass eller førerkort sammen med et håndskrevet notat der navnet på nettsiden blir skrevet.

I tillegg må brukeren bekrefte adressen sin ved å legge ved et brev fra en offentlig etat som ikke er eldre en tre måneder.

Siden har ingen aldersgrense.

Nettsidene som definerer seg selv som gambling-sider har 18 års aldersgrenser, og har liknende regler for identifisering som CSGORoll.

Til sammenlikning har Norsk Tipping 18 års aldersgrense på alle sine spill. For å bli kunde må en ha BankID og et gyldig fødselsnummer. Dermed kan selskapet enkelt finne ut om kunden er under 18 år eller ikke.

Denne muligheten har ikke de utenlandske spillselskapene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Kan være ulovlige sider

CSGORoll ble i 2019 blokkert av Spillmyndigheden i Danmark. Det samme ble 24 andre nettsider som tilbyr gambling enten med penger eller skins.

Selv om de danske og norske reglene er nokså like, har Lotteritilsynet ikke gjort liknende vedtak.

– Årsaken er at disse nettsidene har befunnet seg i en gråsone mellom pengespill og dataspill, sier Monica Alisøy Kjelsnes. Hun er jurist og seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Nettsidene har befunnet seg i en gråsone mellom pengespill og dataspill, sier seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Men Kjelsnes kan ikke utelukke at disse sidene er ulovlige også i Norge. For å kunne bli definert som pengespill er det flere kriterier som må oppfylles.

– Dersom nettsidene tilbyr penger eller skins som kan veksles inn eller omsettes i ekte penger som premier, vil spillene kunne regnes som pengespill omfattet av pengespilloven, sier Alisøy Kjelsnes.

Ifølge undersøkelser NRK har gjort på flere av nettsidene kan spillere ta ut skins og kryptovaluta.

– Dette krever nærmere undersøkelse fra oss, sier Alisøy Kjelsnes.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan foreløpig ikke blokkere nettsider, slik som deres danske kolleger i Spillmyndigheden kan. Men Regjeringen foreslo i oktober 2023 å blokkere nettsteder som tilbyr ulovlige pengespill i Norge.

Et forslag som skal behandles på Stortinget senere denne måneden.

Inntil videre har tilsynet andre sanksjonsmuligheter.

– Lotteritilsynet kan pålegge at den ulovlige virksomheten skal opphøre eller stenge. Om de ikke retter seg etter et slikt pålegg kan vi ilegge tvangsmulkt for å fremtvinge etterlevelse av pålegget. Vi har også anledning til å ilegge overtredelsesgebyr, sier Alisøy Kjelsnes.