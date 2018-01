Fire and Fury skal bli egen TV-serie

Michael Wolff (67), forfatter av bestselgeren og den mye omtalte boken «Fire and Fury», har nå solgt bokens TV- og filmrettigheter.

Disse skal ha blitt solgt for over én million dollar, skriver The Guardian.

Boken som kaster sterk kritikk mot Trump og hans familie, i tillegg til en rekke ansatte i Det hvite hus, har fått presidenten til å rase.

Det forhandles nå om hvilket TV-selskap som skal få sende serien.

Skal jobbe med tidligere BBC-direktør

Rettighetene har blitt solgt til produksjonsselskapet Endeavor Content.

Serien skal utarbeides sammen med tidligere Channel 4 og BBC-direktør Michael Jackson, som nå driver selskapet Two Cities Television.

Wolff skrev boken etter å ha hatt en unik mulighet til å følge livet i Det hvite hus i 18 måneder. Her han har gjort mer enn 200 intervjuer med en rekke Trump-medarbeidere, i tillegg til presidenten selv.

ALDRI TILLATELSE: Forfatter Michael Wolff har tidligere uttalt at han egentlig aldri fikk tillatelse til å følge president Donald Trump så tett som han gjorde. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Boken ble publisert i januar og har allerede solgt over én million eksemplarer, skriverden britiske avisen. I slutten av februar vil den være å finne på norsk i landets bokhandlere, hvor den skal bli gitt ut gjennom Kagge Forlag.

Trump har som kjent forsøkt å stanse bokens utgivelse, der han mener den kommer med «kjedelige og falske påstander», i tillegg til at den er skrevet av en «åpenbar taper».

Wolff takket selv presidenten under et intervju med NBC.

– Han hjelper meg ikke bare med å selge bøkene, men også med å understreke poenget i boken min, sa han til nyhetskanalen.

«Inside the Trump White House»

Wolff har tidligere forklart at han egentlig aldri ble gitt tillatelse til å følge Donald Trump tett.

Men fordi medarbeidere slet med å forstå det Trump forsøkte å kommunisere, ble det til at han fikk lov til å besøke Det hvite hus en rekke ganger. Boksens undertittel ble også kalt «Inside the Trump White House».

Trump svarte på spørsmål om boken "Fire and fury" Du trenger javascript for å se video.

Boken tar for seg flere temaer av Trumps presidentskap.

Noe av det Trump selv har reagert kraftigst på, er at sønnen hans Donald Trump jr. og hans svigersønn Jared Kushner opptrådte «forrædersk» og «upatriotisk» under valgkampen.

I tillegg kommer Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon med uttalelser om presidenten og hans familie, noe som har ført til at Trump tok avstand fra sin gode venn.