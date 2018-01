Derfor er Trump-boka kontroversiell

Boka er ifølge Wolff basert på mer enn 200 intervjuer med en rekke Trump-medarbeidere og presidenten selv over en periode på 18 måneder.

I tillegg til å få massiv medieoppmerksomhet for påstander om Trump, familien hans og rådgivere, har bokas innhold fått presidentens advokat til å sende et varsel om et mulig søksmål til Wolff og sjefen for forlaget Henry Holt and Co, ifølge Washington Post.

Forfatter Michael Wolffs bok om USAs president Donald Trump skaper debatt. Foto: Carolyn Kaster / AP

Forlaget svarte ved å framskynde utgivelsesdatoen fire dager, til fredag 5. januar på grunn av etterspørselen. Boka ligger allerede på topplisten til Amazon, og den er utsolgt fra forlaget.

Men boka om USAs 45. president er ikke første gang Wolff har skapt oppstyr. 64-åringen, som blant annet har vært spaltist i Vanity Fair og New York Magazine, har også tidligere fått kritikk fra personene han omtaler, skriver BBC.

Blant kritikerne er mediemogulen Rupert Murdoch, som Wolff skrev biografien «The Man Who Owns the News» om. I tillegg til kritikken fra Murdoch selv, ble Wolff kritisert for enkelte faktafeil, ifølge Washington Post.

– Løgner

I et utdrag publisert i New York Magazine onsdag hevder Wolff at han fikk «en nærmest permanent plass på sofaen i Vestfløyen» i Det hvite hus, etter et intervju med Trump i juni 2016. Wolff sier at presidenten selv hadde støttet ideen, og at han ikke skal ha fått noen restriksjoner på tilgangen.

Både Trump selv og pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders har gått ut mot innholdet i boka, men også Wolffs påstand om tilgang til presidenten.

Sanders har uttalt at boka er fylt med «falske og villedende påstander» fra personer som ikke har hatt tilgang til Det hvite hus, mens Trump selv skriver på Twitter at boka er full av «løgner, feilaktige framstillinger og kilder som ikke eksisterer».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I tillegg til trusselen om søksmål til forlaget, skal Trumps advokater ha sendt et liknende varsel til presidentens tidligere sjefstrateg Steve Bannon.

Wolff skal også ha gjort opptak av en rekke av intervjuene, deriblant der han intervjuer den tidligere sjefstrategen, ifølge Newsweek.

Kritikk

En rekke medier har allerede lekket deler av boka, og kritikken har ikke latt vente på seg.

Blant annet av påstander om at Trump ikke visste hvem John Boehner, Republikanernes tidligere leder i Representantenes hus, var. Washington Post er blant avisene som påpeker at Trump ikke bare har tvitret om Boehner flere ganger, de to spilte golf sammen i 2013.

I boka hevdes det også at Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair advarte Trumps svigersønn Jared Kushner om at flere i Trumps valgkampteam, kanskje til og med presidenten selv, hadde vært under overvåkning av britisk etterretning.

Blair avviser påstandene i et intervju med BBC.

– Jeg har aldri hatt slike samtaler i Det hvite hus eller utenfor, verken med Jared Kushner eller andre, sa Blair, som imidlertid sa at han har diskutert Midtøsten med Trumps svigersønn, men ikke fordi han var på jakt etter en jobb, slik det hevdes i boka.

Britisk etterretning kalte i fjor påstandene for «latterlige».

– Fullstendig korrekt

Selv om deler av boka tilbakevises, er det andre som går ut og bekrefter enkelte opplysninger.

Flere har lurt på hvordan Wolff kunne vite hva som skjedde på en privat middag med blant andre Steve Bannon og Fox News-sjef Roger Ailes i New York i januar i fjor, der en rekke oppsiktsvekkende påstander dukker opp.



Fredag ble opplysningene bekreftet av Janice Min, som var til stede på middagen. Hun er strateg hos Eldridge Industries og deleier i Hollywood Reporter, og hevder det var Wolff selv som arrangerte middagen.



«Jeg var en av seks gjester på middagen, og hvert eneste ord jeg har sett fra boka er fullstendig korrekt. Det var en sjokkerende kveld,» skriver hun på Twitter.