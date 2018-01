Bannon: – Donald Trumps sønn begikk forræderi

I en oppsiktsvekkende uttalelse mener den amerikanske presidentens tidligere kampanjesjef og sjefstrateg Steve Bannon at Trumps sønn, Donald jr., og hans svigersønn Jared Kushner opptrådte «forrædersk» og «upatriotisk» under valgkampen.

«Bannon har mistet forstanden»

Presidenten svarte med et kraftig motangrep på sin tidligere venn og svært nære medarbeider:

Da Bannon mistet jobben i Det hvite hus i august, mistet han ikke bare jobben. Han mistet også forstanden. President Donald Trump

Trumps angrep på Bannon kommer etter at den britiske avisen The Guardian onsdag lekket uttalelser fra Bannon som kommer i en bok i neste uke.

Boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House» er skrevet av den amerikanske forfatteren og kommentatoren Michael Wolff. Her avsløres det at Trump aldri trodde at han kom til å vinne valget. Men alvorligere: At Bannon mener Trumps sønn og svigersønn begikk forræderi.

Fakta om det omstridte møtet i Trump Tower Ekspandér faktaboks Donald Trump junior, sønnen til USAs president, mottok 3. juni 2016 en epost som omhandlet potensielt skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Eposten ble sendt av Rob Goldstone, en britisk musikkpublisist med forbindelser til musikeren Emin Agalarov og hans far, den russisk-aserbajdsjanske forretningsmannen Aras Agalarov.

Aras Agalarov har tidligere arrangert en missekonkurranse i Moskva i samarbeid med Donald Trump, som også har hatt en kort opptreden i en av Emin Agalarovs musikkvideoer.

I eposten hevdes det at russiske myndigheter har tilbudt Aras Agalarov informasjon som kan være skadelig for Clinton.

Informasjonen omhandler Clintons egne forbindelser til Russland, og tilbudet er del av «Russland og landets regjerings støtte til Trump», ifølge Goldstone.

«Hvis dette er det du sier, elsker jeg det», svarer Donald Trump junior.

Noen dager senere tilbyr Goldstone å arrangere et møte om saken med en advokat tilknyttet den russiske regjeringen.

9. juni møtte Trump junior den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York. Svigersønnen til Trump senior, Jared Kushner, og den daværende sjefen for Trumps valgkamp, Paul Manafort, deltok også på møtet.

Etter at saken ble kjent i fjor, sa Trump junior at han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Veselnitskaja har uttalt at hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering. Kilder: New York Times, CNN, AP, Donald Trump junior på Twitter

Møte om informasjon som kunne skade Clinton

I juni 2016 var det et møte mellom folk fra Trumps valgkamporganisasjon og den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump-tårnet i New York.

Fra Trump-siden deltok den daværende presidentkandidatens sønn Donald Trump jr., Trumps svigersønn Jared Kushner og sjef for Trumps valgkamporganisasjon Paul Manafort.

Møtet kom i stand etter at en mellommann hadde lovet Donald jr. at han skulle få dokumenter på dette møtet som kunne fortelle om ulovligheter Trumps motkandidat Hillary Clinton skulle ha begått.

Møtet endte imidlertid uten at det ble overlevert noe slikt materiale, ifølge Donald Trump jr.

Avisen The New York Times avslørte i juli i fjor at møtet fant sted. Mange kritikere mente den gang at å arrangere et slikt møte med noen som kunne tolkes som representanter for en fremmed makt – i dette tilfellet Russland – kunne være ulovlig.

I ORDKRIG: Donald Trump og Steve Bannon var tidligere venner og nære medarbeidere. Nå er tonen en annen. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

«Forrædersk og upatriotisk»

Nå får de oppsiktsvekkende støtte fra uventet hold: Steve Bannon.

Han var øverste sjef for Trumps valgkampanje de siste tre månedene før valget, og flyttet i januar i fjor inn i Det hvite hus som president Trumps sjefstrateg.

Her var han i sju måneder før han ble sparket ut i august. Bannon er nå tilbake som redaktør for den svært høyreorienterte nettavisen Breitbart News.

Nå sier Bannon at «selv om man trodde at dette (møtet) ikke var forrædersk, eller upatriotisk, eller rett og slett bare dumt – og jeg mener det var alt dette – så burde man uansett ha ringt FBI (det amerikanske føderale politi) umiddelbart.»

Bok fra innsiden av Det hvite hus

Boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House» vil bli tilgjengelig for publikum i neste uke, men den britiske avisen The Guardian har fått tak i et eksemplar, og siterer Bannons uttalelser derfra.

Wolff har intervjuet både president Trump og hans nærmeste medarbeidere i arbeidet med boken.

Her sier Bannon også at spesialetterforsker Robert Mueller vil gå etter pengene når han nå etterforsker om det har vært noe samarbeid mellom Trumps valgkampanje og Russland:

«Alt dette handler om hvitvasking av penger ... Veien inn til Trump går rett gjennom Paul Manafort, Donald Trump jr. og Jared Kushner,» hevder Trumps tidligere nære medarbeider.

Paul Manafort er alt tiltalt for å ha hvitvasket store pengesummer han har mottatt fra samarbeidspartnere i Ukraina.

Etter at Mueller-etterforskerne tok beslag i kontoutskrifter fra Deutsche Bank seint i fjor, er det nå mange som spekulerer i at dette er et tegn på at også Donald Trump jr. og Jared Kushner kan bli etterforsket for hvitvasking av penger fra kilder i Russland.

Gammelt fiendskap

Steve Bannon kan ha motiver for å sverte Donald Trump jr. og Jared Kushner.

Så lenge Bannon var i Det hvite hus, var det en pågående konflikt mellom ham og de to mennene nær Trump, og også inkludert datteren Ivanka Trump.

Denne fløyen blant presidentens rådgivere ville ha Bannon ut av Det hvite hus – og fikk viljen sin i august. Nå er Bannon også i krig med sin tidligere nære allierte: President Trump.

Forfatteren av boken, Michael Wolff, har vunnet flere priser for sine magasinartikler og bøker. Men han har også fått kritikk for å ha forandret eller diktet opp uttalelser fra kilder.

Steve Bannon har så langt ikke kommentert lekkasjene fra boken «Fire and Fury».

I en offisiell uttalelse fra Det hvite hus onsdag, heter det at boka er full av «falske og villedende beretninger», ifølge Reuters. Trumps pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders kaller beskyldingene mot Trumps sønn for «latterlige».

Hun sier presidenten ble «rasende og kvalm da han hørte om de falske anklagene».