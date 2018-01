Dette betyr den nye boka om Trump

Om drøyt to uker har Donald J. Trump vært USAs president i ett år. Bokens forfatter, Michael Wolff, har fått lov til å følge livet i Det hvite hus dette året.

Bokens undertittel er «Inside the Trump White House». Wolff har hatt full tilgang til det meste av det som har skjedd. Han har kunnet snakke med alle – inkludert presidenten – og har gjennomført det han selv kaller 200 intervjuer.

Før boken i det hele tatt er lansert, har den vakt betydelig oppsikt.

Presidenten selv truer allerede med rettssak. Noe av det Donald Trump har reagert kraftig på, er påstandene om at hans sønn Donald Trump jr. og hans svigersønn Jared Kushner opptrådte «forrædersk» og «upatriotisk» under valgkampen.

«Steve Bannon har gått fra forstanden»

Presidenten har allerede rukket å ta avstand fra mye av innholdet. Spesielt oppsiktsvekkende er det at han tar avstand fra sine nære venn og medarbeider Steve Bannon.

Nå hevder presidenten at dette var en mann han ikke hadde spesielt mye med å gjøre, selv om Bannon både var valgkampsjef og presidentens sjefstrateg inntil han sluttet i august i fjor.

Det er uttalelser Bannon kommer med om Trumps egen familie som har fått presidenten til å føle avsky for en mann han angivelig beundret inntil for kort tid siden. Han gikk ikke bare fra jobben i Det hvite hus, sier Trump nå – Bannon gikk også fra forstanden.

SENTRALT PLASSERT: Sjefstrateg Steve Bannon (t.h.) sammen med nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn på Det ovale kontor 28. januar i fjor, mens president Donald Trump snakker i telefonen med den australske statsministeren. Foto: Alex Brandon / AP

«Forrædersk!»

Forholdet til Russland har stått sentralt i Trumps første presidentår. Ikke det mellomstatlige og det politiske, men Trump-stabens private og personlige relasjoner. Det er granskinger på flere plan – ikke minst kan spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning få alvorlige konsekvenser.

Det dreier seg ikke nødvendigvis om brudd på straffeloven, men flere Trump-medarbeidere har hatt møter med bl.a. russiske diplomater i strid med gjeldende regler under en valgkamp – og muligens løyet om disse møtene i bakkant.

Ett av disse møtene, der presidentens sønn Donald Trump jr. deltok, har Bannon beskrevet som «forrædersk». Akkurat dét begrepet har falt presidenten tungt for brystet.

ETTERPÅKLOKSKAP: - I etterpåklokskapens lys ville jeg trolig gjort ting litt annerledes, sa Donald Trump jr. etter møtet med russere. Foto: Richard Drew / AP

Bidrar til å legitimere utgivelsen

Mange av påstandene i boken er kjent fra før, men de har til dels vært parert og nyansert av Donald Trumps egne folk.

Det nye må sies å være at de er samlet mellom to permer, de fremsettes av en mann som har vært en del av den innerste krets, og de er – så langt vi vet før boken foreligger – gjengitt i sitats form fra sentrale aktører.

At valgseieren i november 2016 kom overraskende på kandidaten har vært kjent, at Melania ikke var spesielt fornøyd med å bli førstedame er ikke nytt. Heller ikke at den nyvalgte presidenten var i dårlig humør på innsettelsesdagen. Eller at han ikke liker seg i Det hvite hus.

Det er summen som løfter det hele til et nytt nivå. Og det store kildeomfanget. Samt Donald Trumps reaksjon. Ved å gå inn på enkeltuttalelser og kommentere sitater, bidrar han til å legitimere utgivelsen.

FORFATTER: Boken «Fire and Fury» er skrevet av Michael Wolff. Foto: Andy Kropa / AP

Bøker kommer og går, presidenter består

Amerikanerne er fascinert av Det hvite hus og livet i presidentboligen. Det er ikke uvanlig at medarbeidere som slutter skriver bøker om sine erfaringer. Det uvanlige denne gang er at det er en utenforstående som er gitt innsyn.

Wolff beskriver en ensom president som spiser hamburgere og ser TV, som mangler basiskunnskap og baksnakker alle.

Ifølge lekkasjer og utdrag fremstår USAs 45. president som en stusslig 70-åring med hentesveis og stort ego. Hvilket ikke nødvendigvis er forfatter Wolffs påstander. Det er bygget på hva folk rundt presidenten har sagt. Inkludert nær familie.

Derfor blir det ekstra sårt for en mann som også tidligere har vist at han takler kritikk dårlig.

Splittelse før mellomvalget

Alle amerikanske presidenter blir utsatt for usaklig kritikk, det er en del av jobben. Det som betyr noe er om kritikken – saklig eller ei – får konsekvenser. Presidenten sitter etter alt å dømme trygt i tre år til, men han leder et splittet parti.

Men når den ene fraksjonen i det republikanske partiet – Trumps egen – nå ser ut til å bli ytterligere delt i en Trump- og en Bannon-leir, da kan «The Grand Old Party», som de liker å kalle seg, bli så fraksjonert at de eneste som tjener på det, er Demokratene.

I løpet av få måneder skal lokallag nominere kandidater til Kongressen. Kontroversielle kandidater vil ikke kunne samle partiet.

Dersom det skjer i tilstrekkelig mange valgkretser, kan den aktuelle boken utløse en debatt i republikanernes rekker som bare virker destruktiv. En politisk skittentøyvask i full offentlighet var det republikanerne trengte minst av alt akkurat nå.

IKKE LENGER VENNER: I den kommende boken retter tidligere Trump-medarbeider Steve Bannon (t.v.) sterke beskyldninger mot den amerikanske presidentens sønn, Donald Trump jr., og svigersønn, Jared Kushner (t.h). Ifølge presidenten var Bannon kun ute etter å mele sin egen kake da han var i Det hvite hus. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Som man sår, høster man

Donald Trump gikk til valg på rydde opp i Washington, D.C. «Drenere myra», som han sa. Han skulle fjerne alle de korrupte politikerne som bare tenkte på seg selv. Det skal sies, til Trumps forsvar og fordel, at han langt på vei har holdt det løftet, til egne velgeres tilfredshet.

Men det kan nå vise seg at det har en pris.

I staben prioriterte han «outsidere», folk uten fartstid fra det politiske liv i hovedstaden og medlemmer av egen familie. Dyktige folk som hadde gjort suksess på andre arenaer. Valget av «outsidere» har gitt ham en stab som kan ha vikarierende motiver, og som dermed kan skade både Trump og administrasjonen.

Selv ville han styre landet som et stort firma.

En varslet krise

Det har vært mange utskiftninger i staben. De politiske barnesykdommene har florert, og det har vært store indre motsetninger.

Det første året med Trump har vist at erfaring i politisk arbeid kan komme godt med, og at USA må håndteres på en noe annen måte enn et privateid selskap.

Trump sa selv ved en anledning i fjor at han ikke hadde trodd at det skulle være så mye å gjøre som president. Han var selv like uforberedt på oppgaven som de fleste av hans nærmeste medarbeidere.

Når krybben er tom bites hestene, sier et gammelt ordtak. Den nye boken omtaler på mange måter en varslet krise.