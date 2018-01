Fulgte Trump i 18 måneder: – Virket forvirret over situasjonen han var i

Sean Spicer under en av sine mange opptredener som pressesekretær i Det hvite hus. Spicer ble ofte latterliggjort i mediene, men satt i jobben i et halvt år. Det er lenger enn mange av hans etterfølgere. Foto: Alex Brandon / AP

– You can't make this shit up.

«Du kan ikke finne på denne dritten». Dette skal Trumps tidligere pressesekretær Sean Spicer ha mumlet for seg selv, etter at et sultent pressekorps hadde grillet ham om Trumps påstander om at rekordmange mennesker hadde sett presidentinnsettelsen.

Spicer ble etter hvert det ufrivillig komiske symbolet på Trumps ukonvensjonelle kommunikasjon med mediene. Pressekonferansen 22. januar 2017 var til alt overmål Spicers første dag i jobben.

Hendelsen var ifølge forfatter Michael Wolff (67) talende for den usikkerheten han observerte på innsiden av Det hvite hus i de 18 månedene han fulgte Trump. Arbeidet har resultert i boka «Fire and Fury: Inside The Trump White House», som kommer ut neste uke.

Letter på sløret

Lekkasjer fra boka har allerede skapt overskrifter, blant annet fordi Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon anklager sønnen til Trump for forræderi.

Trump har reagert kraftig på påstandene. Han tar også avstand fra mye av innholdet i boka for øvrig, og truer med rettssak.

Wolff, som også jobber som skribent for flere amerikanske magasiner, forteller i en lengre artikkel i The Hollywood Reporter mer om hvordan boka kom i stand og livet på innsiden av Det hvite hus.

Ifølge Wolff skal nevnte Bannon flere ganger ha hevdet at det egentlig var han som styrte showet i Det hvite hus. Trump, som ifølge Wolff egentlig ikke trodde at han kom til å bli president, skal ofte ha fremstått som forvirret over situasjonen han hadde havnet i.

Donald Trump i en telefonsamtale med Australias statsminister Malcolm Turnbull, i et bilde fra januar 2017. I rommet er også Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og Steve Bannon. I en uttalelse denne uken hevdet Trump at Bannon «ikke hadde noe med mitt presidentskap å gjøre». Foto: Alex Brandon / AP

– Sliter med å forstå Trump

67-åringen forteller at han tok kontakt med Trump med forslag om å skrive en bok, etter å ha gjort et lengre intervju med ham i juni 2016.

Ifølge Wolff hadde Trump i utgangspunktet lite forståelse for ideen, men han fikk etter hvert det han selv beskriver som et stilltiende samtykke til å følge presidenten. Forfatteren mener flere av Trumps nære medarbeidere slet med å forstå hva Trump forsøker å kommunisere til enhver tid.

Usikkerheten rundt hvorvidt Wolff var «inne» eller «ute», ga skribenten mulighet til å besøke Det hvite hus med jevne mellomrom.

Wolff anslår at han totalt har gjort 200 intervjuer med Trump og personer i hans omgangskrets over en periode på 18 måneder. Selv om forfatteren møtte mange av Trumps nærmeste støttespillere, fikk han ikke inntrykk av at så mange av dem kjente Trump særlig godt.

– En fordømt idiot

Flere medarbeidere skal ha oppfattet Trump som «en gåte», ifølge Wolff.

På den ene siden ble han av enkelte beskrevet som et politisk geni, men på den andre var det et inntrykk av en «keiserens nye klær»-situasjon.

Dette synspunktet skal Trumps medarbeider Sam Nurnberg ha oppsummert etter et møte under valgkampen. Nunberg, som ifølge mange kjenner Trump svært godt, fikk sparken i det aktuelle møtet, og skal ha sagt følgende da han kom tilbake til de andre rådgiverne.

– Egentlig er han bare en fordømt idiot.

Kellyanne Conway er kjent som en iherdig Trump-forsvarer. Ifølge Wolff skal til og med Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner ha oppfattet enkelte av Conways forsvarstaler som «kleine». Foto: AP

«Håndpistol» mot tinningen

Samtidig som få av Trumps nærmeste medarbeidere egentlig kjente Trump, var det en ting som var klart: Trumps handlinger skulle forsvares for enhver pris i offentligheten, skriver Wolff.

Innimellom kom det imidlertid små tegn på at Trump-støttespillerne ikke alltid var komfortable med situasjonen, som i det nevnte eksempelet med tidligere pressesekretær Spicer.

Spesialrådgiver Kellyanne Conway er kjent som en av Trumps argeste forsvarere i mediene. Ifølge Wolff skal Conway flere ganger, i private samtaler, ha laget en pistol med hånden og satt den mot tinningen for å vise hva hun mente om Trumps uttalelser i offentligheten.

Washington Post melder torsdag at Trumps advokater skal ha tatt kontakt med Wolffs forleggere for å få stoppet boken, som de hevder er full av falske påstander.

