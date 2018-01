Oppsving for gammel krigsbok – takket være Trump

Sjelden har køene utenfor bokhandlere i USA vært så lange som da Michael Wolffs bok «Fire and Fury» ble sluppet forrige uke.

Etterspørselen har faktisk vært så stor at den har blåst støvet av en bok fra 2009 som omhandler Andre verdenskrig.

Plukker med seg feil bok

Boken «Fire and Fury - The Allied Bombing of Germany» av den kanadiske professoren Randall Hansen har igjen fått et oppsving, denne gangen takket være den amerikanske presidenten.

Årsaken til salgsveksten? Folk som er desperate etter å få en innsikt i livet i Det hvite hus plukker med seg feil bok i bokhandleren.

Boken «Fire and Fury - The Allied Bombing of Germany» var en bestselger da den ble sluppet i 2009. Nå har salget igjen skutt fart, men for litt andre grunner enn da den først kom ut. Foto: Skjermdump / Amazon

Ifølge mediehuset Vice bestemte Hansen seg for å sjekke salgstallene på sin egen bok i slutten av forrige uke, og oppdaget at salget hadde økt på netthandel-siden Amazon.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Forfatteren sier imidlertid til det kanadiske kringkastingsselskapet CBC at han ikke bryr seg om den plutselige salgsveksten.

– Det jeg håper vil skje, når vi i disse tider har en ustabil manipulator som truer med krig, er at folk som leser boken vil reflektere over krigsmoral og over de forferdelige konsekvensene krig har for sivile.

– Trump er som et barn

Boken til Michael Wolff, som ble sluppet i forrige uke, gir detaljerte skildringer om Donald Trumps første tid som president. Blant annet skriver forfatteren at flere av Trumps nærmeste rådgivere sier at han er som et barn.

Ifølge Dagens Næringsliv skal boken oversettes til norsk og utgis i slutten av februar.

– Jeg tror norske lesere er opptatt av hva som skjer i USA. Wolff har fått lov til å være en flue på veggen i Det hvite hus og har snakket med aktørene rundt Trump, så det blir en skikkelig innside bok. Virkelighetslitteratur på sitt aller beste, sier Anne Gaathaug i Kagge Forlag til NTB.