George Floyds død, etter en svært brutal pågripelse av politiet i Minneapolis, har skapt store protester i hele USA og verden for øvrig. Det er ikke første gang at en svart mann dør etter å ha blitt anholdt av hvite politimenn i USA.

Urix forklarer: Derfor koker det i USA nå

De sterke spenningene mellom svarte borgere og politiet og det juridiske systemet i det amerikanske samfunnet, har sin helt særegne historie. Her er fem bøker som gir innsikt for hjertet og hjernen, både av klassikere og helt ferske utgivelser på norsk.

Foto: asos Katopodis / AP og Heinesen forlag

Forfatter : Ta-Nehisi Coates

: Ta-Nehisi Coates Tittel : «Mellom verden og meg» (2016)

: «Mellom verden og meg» (2016) Oversetter : Bodil Engen

: Bodil Engen Genre: Sakprosa

For svarte amerikanske foreldre er det vanlig å ta the talk med sønnen i huset – en alvorsprat for å forklare de særegne spillereglene som gjelder for en svart mann i det amerikanske samfunnet.

Den anerkjente journalisten Ta-Nehisi Coates (f. 1975) henvender seg her til sin 15 år gamle sønn i form av et brev.

Coates tar utgangspunkt i sin egen oppvekst i Baltimore, der det å ha brun hud automatisk innebar at han var i fysisk fare. Blant annet bør en svart mann aldri løpe om han er for sen til en avtale – da kan han automatisk bli oppfattet som mistenkelig av politiet.

Forfatteren opplevde selv at hans venn fra college, Prince Carmen Jones Jr. ble uskyldig drept av en politimann som aldri ble straffet.

Coates er mindre optimistisk for fremtiden enn Martin Luther King jr. og Malcolm X. Boka er et personlig og sterkt politisk innlegg som hevder at det amerikanske samfunnet er basert på løgn og forskjellsbehandling.

«Mellom verden og meg» vant National Book Award i 2015. Den utgjør en glødende, poetisk og oppdatert innføring i hva det vil si å være svart amerikansk mann i dag.

Foto: Kagge forlag og Henning Gulli/NRK

Forfatter : Colson Whitehead

: Colson Whitehead Tittel : «Den underjordiske jernbanen» (2017)

: «Den underjordiske jernbanen» (2017) Oversetter : Knut Ofstad

: Knut Ofstad Genre: Roman

Colson Whitehead (f. 1969) mottok både The National Book Award og Pulitzerprisen for denne romanen, som også ble plukket ut til Oprah' Book Club, og har solgt millioner av eksemplarer på en rekke språk.

Boka tar sitt navn fra nettverket som hjalp slaver å rømme fra sør til nord, og er i stor grad basert på ekte hendelser. Men Whitehead bruker fantasien og ser for seg en ekte jernbane under bakken.

Han lar slaven Cora rømme fra en plantasje i Georgia nordover til Canada, med en nidkjær slavefanger i hælene. I hver stat lar Whitehead det foregå en bestemt form for rasediskriminering som har funnet sted gjennom den amerikanske historien.

Romanen viser hvordan slavene som rømte nordover aldri ble faktisk fri. Føderal lov tillot nemlig slaveeierne i sør å hente tilbake rømte slaver fra alle amerikanske stater.

Whiteheads skildring av slavefangernes fremferd åpenbarer likhetstrekk med dagens politi sin behandling av svarte amerikanere.

Foto: Anissa Hidouk / Gyldendal forlag

Tittel : «The Hate U Give» (2018)

: «The Hate U Give» (2018) Forfatter : Angie Thomas

: Angie Thomas Oversetter : Vibeke Saugestad

: Vibeke Saugestad Genre: Ungdomsroman

Angie Thomas (f. 1988) fra Mississippi skrev sin første ungdomsroman inspirert av Black Lives Matter-bevegelsen. «The Hate U Give» ble et salgsfenomen over natta, både i hjemlandet og verden ellers, og ble til en storfilm i 2019.

Vi møter Starr, en svart tenåringsjente. På vei hjem fra en fest blir hun og kompisen Khalil stoppet av politiet. Khalil oppfører seg ikke med den underdanigheten som forventes av en svart gutt overfor politiet, og blir skutt tre ganger i ryggen.

Starr bor i et fattig strøk med flest svarte, men går på en rik high school med flest hvite. Hun mestret et slags dobbeltliv i de to ulike miljøene, men opplever det mest som en praktisk spørsmål om språk, klær og atferd. Etterspillet etter drapet på Khalil gjør imidlertid forskjellene i samfunnet enda tydeligere for henne, og Starr blir aktivist.

Romanen er skrevet i et drivende og muntlig språk. Den er en fest å høre på engelsk lydbok, der sjargongen i de ulike miljøene kommer tydelig fram. Boka ble forbudt i Texas på grunn av banning.

«The Hate U Give» tar leseren med på innsiden av det som skjer akkurat nå, og tar ingen snarveier når det gjelder kompleksiteten i spenningen mellom etniske grupper i USA.

NRKs anmeldelse: Rasende ungdomsroman om brennhett tema

Intervju med Angie Thomas: – Jeg vil skrive slik Tupac rappet.

Foto: AP og Solum Bokvennen

Forfatter : Ralph Ellison (1914–1994)

: Ralph Ellison (1914–1994) Tittel : «Usynlig mann» (2005)

: «Usynlig mann» (2005) Oversetter : Christian Rugstad

: Christian Rugstad Genre: Roman

Ralph Ellison (1914–1994) hadde lest Dostojevskij og savnet en lignende roman skrevet av en svart forfatter, så han satte seg fore å skrive den selv. Hans egne opplevelser ligger til grunn for store deler av «Usynlig mann».

Romanen fortelles av en navnløs jeg-person som lever under jorden, usynlig for alle. Han tar oss med til sin oppvekst i sørstatene, via utdannelse på college og voksenlivet i 30-tallets Harlem. Han opplever stadig nye ydmykelser og blir mer og mer desillusjonert.

Et forsøk på å finne identitet og samhold i en bevegelse kalt Brorskapet (Ellisons bilde på marxistene) ender med at de sviker sine svarte medlemmer.

Mot slutten blir vår mann forfulgt av politimenn som mistenker at kofferten hans inneholder tyvegods, og han faller ned i en kum. Herfra forteller han oss altså sin livshistorie.

Denne klassikeren utgitt i 1952 skildrer med stor kraft en svart mann sine problemer med å finne sin plass i en politisk bevegelse samtidig som han kan være tro mot seg selv.

Foto: Ballantine Books/Eddie Adams/AP

Tittel : «The Autobiography of Malcolm X» (1965)

: «The Autobiography of Malcolm X» (1965) Forfatter : Alex Haley og Malcolm X

: Alex Haley og Malcolm X Genre: Selvbiografi/intervju

Selvbiografien til Malcolm X er ført i pennen av journalisten Alex Haley, (som også skrev romanen «Røtter»), og er basert på dybdeintervjuer fra 1963 til 1965. Intervjuene tok brått slutt da Malcolm X ble myrdet i februar 1965. Derfor ender boken med et sluttord av Haley.

Martin Luther King jr. og Malcolm X er de to kjempene innen kampen for svartes rettigheter i USA. Mens King sto for en fredelig tilnærming med integrering av hvite og svarte som mål, sto Malcolm X for en mer konfronterende linje, med to ulike stater for hvite og svarte som mål.

Leseren blir kjent med et intelligent barn som vokser opp i fosterhjem, blir kriminell, kommer i fengsel og kommer på nye tanker. Han konverter til islam og blir en av verdens mest kjente aktivister.

Malcolm X sin selvbiografi finnes ikke på norsk, men er pensum for å forstå kampen for de svartes rettigheter i USA.