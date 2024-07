Sonya Massey (34) blei drepen av politiet i eigen heim

Ho kontakta politiet sjølv då ho var redd for at nokon braut seg inn i huset hennar i Springfield i Illinois.

6. juli blei 34-åringen drepen av ein politimann i sin eigen heim.

To politimenn møtte opp utanfor heimen hennar og blei slopne inn av Massey sjølv.

Politiet har no publisert ein video på over 30 minutt frå hendinga. Videoen i denne saka er eit utdrag av videoen klipt av nyheitsbyrået Reuters.

Ei gamalt bilde av Massey som blei skoten og drepen av politiet tidlegare i juli. Foto: AP

Videoen viser ein normal samtale mellom Massey og dei to politimennene, heilt til dei byrjar å diskutere Masseys førarkort.

Då ser politiet ein kjele med kokande vatn og ber henne om å flytte kjelen vekk frå omnen.

Politimennene trekker seg tilbake og Massey spør kor dei skal. Då svarer dei at dei beveger seg vekk frå kjelen.

Massey svarer då «Oh, I’ll rebuke you in the name of Jesus.»

Ho motset seg altså politimennene.

– Det er best at du ikkje gjer det, eg sver eg kjem til å skyte deg, åtvarar den eine politimannen.

Dei løfter våpena mot henne, og Massey sett seg på kne med hendene i vêret.

Politiet er i huset i Massey ei stund før dei fyrte av skot mot henne. Foto: AP

Massey beklagar to gonger og blir deretter treft i fjeset av tre skot. Ho dør på staden.

– Det er eit hovudskot. Ho er død, seier ein av politimennene.

Hadde schizofreni

Dottera hennar har stadfesta at Massey hadde diagnosen paranoid schizofreni, ein sjukdom der ein kan ha alvorlege vrangførestillingar.

Massey hadde to tenåringar, ein gut og ei jente.

Måndag møtte Ben Crump, advokaten til Masseys familie pressa, skriv CNN.

Då sa han at Massey hadde psykiske utfordringar, men at ho ikkje var aggressiv mot politiet.

«Sei namnet hennar» Donna Massey sørger over tapet av dottera si under ein demonstrasjon i Springfield. Foto: Thomas J. Turney/The State Journal-Register / Reuters

– Ho trong ei hjelpande hand, ikkje ei kule i fjeset, sa Crump.

Masseys far uttalte seg også om at han ikkje hadde fått beskjed om at det var ein politimann som hadde drepe dottera hans.

– Eg fekk inntrykk av at ein inntrengar hadde brote seg inn og drepe barnet mitt. Dei sa aldri det var ein politimann heilt til broren min las det på internett.

Fredag førre veke samla familien seg i gravferda til Massey.

Sikta for drap

Illinois State Police starta etterforsking av hendinga. Dei fann at det ikkje var noko god grunn til maktbruken. Han som drap Massey har mista jobben hos politiet i Illinois.

Politimannen er sikta for drap, og er sett i fengsel fram til at rettssaka mot han byrjar. Han sjølv nektar straffskuld, skriv The Guardian.

Huset til Sonya Massey i Springfield, Illinois der ho blei drepen. Foto: John O'Connor / AP

At ein politimann er sikta for drap har ikkje skjedd sidan George Floyd blei drepen i 2020, ifølge The Guardian.

Etter politimannen blei dømd for drapet på Floyd, håpte mange av dette skulle skape endring i USA.

Sterke reaksjonar

Massey føyer seg inn ei lang rekke av svarte personar som har blitt drepne av politiet i USA.

Breanna Taylor og Atatiana Jefferson var to svarte kvinner som blei drepne av politiet i 2022.

12. juli samla fleire seg utanfor retten i Sangamon County i Springfield for å demonstrere mot drapet på Massey og bad politiet gjere videoopptaka tilgjengeleg. Det har politiet no gjort.

Donna Massey tek til tårene i rettssalen då politimannen blei sikta. Foto: Thomas J. Turney/State Journal-Register / Reuters

– Inntil vi får rettferd for Sonya Massey, tek vi avstand frå det diskriminerande straffesystemet i jesu namn, sa familiens forsvarar Ben Crump måndag.

Drapet på Massey har skapt store reaksjonar i USA.

Mellom anna president Joe Biden er skaka over hendinga.

– Når vi ringer etter hjelp, alle vi amerikanarar, uavhengig av kven vi er og kvar vi bor, skal vi kunne gjere det utan å frykte for livet, sa Biden:

– Sonyas dødsfall minner oss på at svarte amerikanarar lever i frykt for tryggleik sin som mange av oss ikkje møter.