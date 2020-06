Derfor koker det i USA nå

– Jeg levde under borgerrettsbevegelsen. Jeg var collegestudent og vi så dører åpnes. Og se hva som skjer nå. Det er veldig opprørende, sa to afroamerikanske venninner NRK møtte i fjor, under en markering av at det var 400 år siden det første slaveskipet anløp kysten av dagens USA.

De fryktet at pendelen hadde snudd, at USA var på vei tilbake og ikke fremover.

USA har lenge vært en trykkoker. Nå kommer raseriet til overflaten.

Det startet med protester etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av politiets voldsbruk under pågripelsen. En av politimennene er så langt siktet for drap.

Så spredte demonstrasjonene seg til byer over hele USA. Men det er ikke bare svarte amerikanere som raser over urettferdighet. Det brenner og det plyndres. Situasjonen er uoversiktlig. I USA har det ulmet lenge. Her er fire grunner til uroen i landet:

1. Afroamerikanere i USA blir drept og diskriminert

Å bli drept av politiet er den vanligste dødsårsaken blant unge svarte, ifølge en studie gjengitt i The Los Angeles Times.

Rundt én av 1000 unge svarte menn i USA kan vente å bli drept av politiet.

Rundt tre firedeler av svarte i USA svarer i en undersøkelse utført av Pew Research at de har opplevd diskriminering eller urettferdig behandling på grunn av hudfarge eller etnisitet.

Afroamerikanere til stede på markeringen av at det var 400 år siden første slaveskip anløp det som i dag er Virginia i august i fjor. Foto: Veronica Westhrin / NRK

45 prosent av amerikanere sier landet ikke har gått langt nok i å gi svarte de samme rettighetene som hvite.

I samme undersøkelse kommer det også fram at flere amerikanere sier at forholdene er i ferd med å bli verre.

2. Den økonomiske situasjonen er desperat

Koronakrisen har ført til at arbeidsledighetstallene i USA har nådd rekordhøye nivåer.

Folk strømmer til matutdelingsstasjoner for å sikre føde til familien.

Fra før er rundt 30 millioner amerikanere uten helseforsikring. Over 550.000 amerikanere hjemløse. Afroamerikanere er høyt representert i disse statistikkene. 40 prosent av de hjemløse er afroamerikanere, mens de kun utgjør 13 prosent av befolkningen for øvrig, viser den årlige rapporten fra amerikanske myndigheter om hjemløse fra januar 2020.

Afroamerikanere er også hardere rammet av koronakrisen enn hvite. Flere afroamerikanere dør og blir smittet av viruset.

Ulikhetene i USA er store. I fjor rapporterte det amerikanske Cencus Bureau at USA hadde nådd sitt høyeste nivå av økonomisk ulikhet siden de begynte målingene for mer enn 50 år siden.

3. Polariseringen i USA øker

USA er en delt nasjon, ifølge Pew Research. Polariseringen kommer til syne i politikk og medier.

Splittelsen mellom demokrater og republikanere i synet på myndigheter, rase, immigrasjon, nasjonal sikkerhet, miljøvern og andre områder nådde rekordnivåer under Barack Obamas presidentskap. Under president Donald Trump sitt første år økte gapet ytterligere.

Ikke bare er landet splittet politisk, men også bruken og tilliten til media er med på å skille amerikanere, viser en annen undersøkelse fra Pew Research.

Polariseringen i amerikansk media har økt de siste fem årene. På kveldstid har de store TV-kanalene, som Fox News og CNN, TV-show der programlederne snakker rett i kamera og deler politiske ytringer fra hvert sitt ståsted.

Ifølge undersøkelsen fra januar i år stoler rundt to tredeler av demokratene på The New York Times. Til sammenligning stoler kun 20 prosent av konservative republikanere på samme avis. Halvparten av dem stoler ikke på dem i det hele tatt, skriver Pew Research.

Konservative republikanere oppgir kommentatoren Rush Limbaugh som den tredje mest troverdige kilden, mens han er den kilden liberale Demokrater stoler aller minst på.

4. Ytterliggående bevegelser markerer seg

Bevegelser på ytre høyre- og ytre venstreside i USA bruker ofte uroligheter til å markere seg.

President Donald Trump sa søndag at USA vil erklære den antifascistiske Antifa-bevegelsen som en terrororganisasjon. Trump anklager Antifa og radikale venstregrupperinger for å stå bak opptøyene de siste dagene. Situasjonen er uoversiktlig.

I natt måtte Twitter fjerne en konto som oppfordret til vold og som utga seg for å tilhøre Antifa-bevegelsen, men ble styrt av en «hvit makt»-gruppe.

President Donald Trump holdt en pressekonferanse mandag kveld der han sa at han ville mobilisere alle føderale ressurser, sivile og militære, for å stanse opprøret. Pressekonferansen skulle vise styrke, men har blitt kritisert i etterkant fordi fredelige demonstranter utenfor Det hvite hus ble jaget vekk på voldelig vis for å gi plass til presidenten.

Opptøyer etter politidrap og demonstrasjoner for likebehandling av afroamerikanere i USA, har vi sett før. Spørsmålet er hvor lenge de vil pågå denne gangen. Og hvilke krefter de vekker til live. Vil dette i det hele tatt føre til endringer? Historien har vist at endringer kan skje når de riktige kreftene mobiliseres. Men akkurat nå er det usikkert hvilken retning raseriet vil ta.