Gull og glitter, pyro og paljetter, farger og fest. Elskede og hatede Eurovision inntar nå kontinentet på ny, og første semifinale er tirsdag kveld.

Og i år er det enda mer sirkus enn noen gang, sier Eurovision-ekspert for svenske Aftonbladet, Tobbe Ek.

– Hvis man ser på årets startfelt, 37 låter, så er det veldig mye av disse gale, kule, ko-ko-bidragene. Det føles som om mange ble inspirert av at det gikk så bra for finske Käärijä med 'Cha-cha-cha' forrige år.

Forhåndsfavoritt: – Deilig gal

Årets største favoritt, som også deltar i den første semifinalen, er Baby Lasagna fra Kroatia, med sirkus-rock. Landet ved Middelhavet har aldri før vunnet konkurransen.

– Baby Lasagnas Rim Tim Dagi Dim er så deilig gal, så jeg bare må elske den. Tekstraden når han synger «Bye cat, please mjau back» fortjener ekstra skryt. Jeg skulle ikke bli skuffet hvis denne låten vinner, sier Ek.

EKSPERT: Torbjörn Ek kommenterer Eurovision Song Contest for Aftonbladet. Han elsker Kroatias bidrag. Foto: Aftonbladet

ESC-ekspert Anders Tangen har heller ikke noe imot at Kroatia eventuelt står igjen som seierherre.

– Kroatia er vel den jeg håper vinner, av det man kan definere som litt tøysete bidrag. Den har en morsom historie, den handler om fraflytting i Kroatia. Og det er en anstendig artist med en fengende låt og en fengende rytme.

Og Tangen legger til:

– Kroatia vil jo gå av hengslene hvis landet skulle vinne, de har hatt en nasjonal dans med denne låten også. Så hvis vi skal ha et bidrag av denne typen som vinner, heier jeg på Kroatia.

Foto: Reuters

Om Ukraina: – Fyldig og flott

En annen stor forhåndsfavoritt som er forventet å ta seg greit videre tirsdag kveld, er Ukraina. Låten er en blanding av folkemusikk og rap, med et tydelig nasjonalt særpreg. Det er bare to år siden Ukraina vant hele bøtteballetten, men i år kan det skje igjen ifølge både oddslistene og ekspertene.

– Mange mener at Ukraina kommer så høyt på grunn av sympatistemmer. Den diskusjonen legger vi død. De er veldig flinke, og har plassert seg høyt lenge før krigen mot Russland. Og det gjør de i år ògså. Det er en fyldig, flott ballade. Så kan vi diskutere om vi liker rap-delen i låten, sier Anders Tangen.

Tobbe Ek stemmer i.

– Ukraina mislykkes aldri med iscenesetting på Eurovision-scenen. Og denne låten er musikalsk sett noe som passer på topplistene nå. Så jeg skulle ikke bli forbauset om Ukraina gjør det riktig bra, og kanskje vinner igjen.

ISRAEL: Eden Golan representerer Israel i årets konkurranse. Og Israels deltagelse er i år det som det snakkes aller mest om. Foto: NTB / STRINGER

– Overlever kontroverser

Demonstrasjoner mot Israels deltagelse både her hjemme og i utlandet har preget årets konkurranse. Men den største stormen knyttet til det er ventet på torsdag, siden det er da Israel stiller, i den andre semifinalen. Da deltar også Gåte for Norge.

ANALYSERER: Anders Tangen tror Eurovision Song Contest vil overleve stormen som er rundt Israels deltakelse. Foto: Mette Ballovara

Men til tross for ståk og ståhei: Anders Tangen tror at det også i år vil bli fest, og at konkurransen vil bestå en ekstra test.

– Eurovision overlever de fleste kontroverser og har en fantastisk stayerevne. Så ja, det blir fest i år også. Og mange kommer til å se på av ulike grunner. Noen er nysgjerrige på hvordan dette vil utspille seg. Noen kommer til å skru av ulike grunner. Det er også helt lov, og det skjønner jeg veldig godt.

Les også: Ingeborg Heldal avslører sine ESC-favoritter her

15 skal bli til 10

Eurovision-kongen Johnny Logan (som har vunnet to ganger som artist og en gang som låtskriver) skulle synge duett med Loreen som kveldens pausenummer, men Aftonbladet skriver at Loreen trakk seg. Dermed skal Logan opptre alene. Opptre skal også Benjamin Ingrosso, som tidligere har representert Sverige.

15 deltakerland skal bli til 10 finalister tirsdag kveld. Her er alle landene som deltar i den første semifinalen, i den rekkefølgen de skal opptre:

Kypros

Serbia

Litauen

Irland

Ukraina

Polen

Kroatia

Island

Slovenia

Finland

Moldova

Aserbajdsjan

Australia

Portugal

Luxembourg

Slik følger du i år Eurovision Song Contest i NRK.