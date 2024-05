Israelske Eden Golan om demonstrasjonene: – Folket har rett til å si hva de mener

Protestene mot Israels deltakelse i sangkonkurransen har ført til omfattende demonstrasjoner i Malmö allerede før arrangementet. Også de kommende dagene er det varslet større demonstrasjoner og massive sikkerhetstiltak.

Israels Eurovision-artist Eden Golan har i et intervju med Reuters kommentert demonstrasjonene.

– Fokuserer på min rolle

– Det er opp til folket hva de gjør. De har rett til å si det de mener, men jeg fokuserer på min rolle, som er å gi den beste opptredenen og de gode folkene og vibbene, sier 20 år gamle Golan.

Det israelske bidraget konkurrerer i andre semifinale torsdag. Da er det varslet en større demonstrasjon i protest.

– Jeg kommer hit for å vise fram min stemme, for å dele min kjærlighet, min gave fra Gud og for å forhåpentligvis få folk til å føle noe og sette spor i sjelen deres, sa Golan.

Golan skal fremføre låten «Hurricane». Låten het først «October Rain» som henviste til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Låten måtte skrives om fordi den kunne oppfattes politisk.

Eden Golan skal fremføre låten «Hurricane» under finalen i Eurovision lørdag. Foto: NTB / STRINGER

Fått kritikk

Golan har også fått kritikk for at uttalelsene i sosiale medier grenser til politisk aktivisme.

Hun har ved flere anledninger den siste tiden appellert til sine israelske følgere om å gjøre alt i sin makt for at de israelske gislene kan få bli satt fri og komme hjem.

Svensk politi opplyser til SVT at de venter opp mot 40.000 demonstranter både torsdag og lørdag dersom Israel går til finalen.

– Vi protesterer mot at Israel får delta i Eurovision. Ikke fordi vi vil ødelegge eller sabotere, sier Nabil Abdulmajid.

Han er en av arrangørene av demonstrasjonen.

Politi og demonstrant til stede utenfor inngangen til Malmö arena hvor låtkonkurransen holdes. Foto: Johan Nilsson / NTB

Skjerpet reiseråd

Eurovision-uken er spesiell fordi det forventes rundt 100.000 besøkende til Malmö.

Mange innbyggere i Malmö er bekymret for sikkerheten under sangkonkurransen.

Mer enn halvparten av byens beboere vil unngå konkurranseområdet, viser en meningsmåling i den svenske avisen Sydsvenskan.

Israel har på sin side skjerpet reiserådet til Malmö i forbindelse med Eurovision. Blant annet oppfordres israelere som har planlagt å reise til Malmö, å vurdere om turen er nødvendig.