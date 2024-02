Dette synes våre naboland om Eurovision-bidraget

Mens danskene og svenskene venter på å kåre sine Eurovision-representanter, har vi hørt med dem om hva de synes om den norske vinneren.

I går kveld stod ni norske deltakere på scenen, men det var Gåte som gikk av med seieren og sikret seg gullbilletten til den internasjonale finalen, Eurovision Song Contest.

Svenskenes Torbjörn Ek, som er MGP-ekspert for Aftonbladet, er sikker i sin sak om den norske vinneren:

– Gåte er den rette vinneren! Takk til folket i Norge for å ha satt den internasjonale juryen på plass og stemt frem det beste bidraget i årets MGP, sier han.

Ek understreker videre at Norge for en gangs skyld ikke har valgt å stemme på den store publikumsgleden, men i stedet en spennende musikalsk appell som han tror kan bli vellykket både hos juryen og TV-seerne i Malmö i mai.

– Dette kan bli farlig. Vi vet fortsatt ikke hva vi i Sverige skal stemme på i finalen, men Gåte hadde uansett slått alle seks artistene som stilte i lørdagens Melodifestivalens-delkonkurranse, svarer han på artig vis.

Torbjørn Ek er journalist i Aftonbladet. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Modig valg

Ole Tøpholm er en dansk journalist, radiovert og MGP-entusiast. Han har blant annet har vært Danmarks kommentator ved Eurovision Song Contest.

Dansken fulgte med på den norske finalen i går, og fikk dermed også med seg den nervepirrende avstemmingen.

– «Ulveham» er et modig valg. Låten omfavner nordisk mystikk. Det er norsk historie i moderne rammer, sier han.

– Det er gode forutsetninger for at Norge gjør det bra i Eurovision i år. Personlig tror jeg at Norge kan få en topplassering med denne låten, legger han til.

Ole Tøpholm er en dansk journalist, radiovert og melodi grand prix-entusiast. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Uansvarlig å trekke seg

Både før og etter finalen uttalte Gåte at de må ta noen vurderinger rundt Eurovision-deltakelse.

MGPs musikksjef Stig Karlsen ville i går kveld verken bekrefte eller avkrefte deltakelse i Eurovision, men påpekte at det var noe han ville komme tilbake til senere.

Tøpholm mener det må være opp til kringkasterne å beslutte om man skal trekke seg eller ikke. Han mener videre at det vil være uansvarlig av NRK å trekke seg fra Eurovision.

– Hvis Gåte velger å ikke delta i Malmö bør NRK gi stafettpinnen videre til KEiiNO, avslutter han.

Eurovision Song Contest blir i år arrangert i Malmö i Sverige.

Norge stiller i andre semifinale torsdag 9. mai.

Godt mottatt

På X (tidligere Twitter) lot ikke reaksjonene vente på seg etter Gåte vant MGP.

I skrivende stund er Gåte og Norge på 8. plass på oddsen.

Ukraina, Italia og Storbritannia er blant oddsfavorittene til å vinne. Sistnevnte har valgt Olly Alexander, vokalisten fra bandet Years & Years til å representere britene i Eurovision. Rundt 30 land har ennå ikke valgt bidraget sitt.

