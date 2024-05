Mens fansen holder pusten, spår kjendis­redaktør og panel­ekspert Ingeborg Heldal hvem hun mener kan stikke av med seieren i årets Eurovision Song Contest neste uke.

Heldal har nøye vurdert alle årets bidrag i Eurovision-vorspielet «Adresse Malmö» sammen med Marte Stokstad og Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Her er låtene hun mener er de aller beste i år.

Om Ingeborg Heldal Foto: Astrid Waller Ekspander/minimer faktaboks Programleder og underholdningsprofil. Redaktør i kvinnemagasinet KK. Forhold til Eurovision: Lidenskapelig og fylt av kjærlighet. Her finnes ingen ironisk distanse, bare begeistring, noe som fører til mange tolvere (til noens store irritasjon). Årets favorittbidrag: Jeg har vært ekstremt løsaktig med toppscore i år og har mange favoritter, men lander på Italia. Favoritt gjennom tidene: Det er det jo helt umulig å svare på! Men den låten som har formet meg mest, er uten tvil «La det swinge».

«The Tower» av Luna

«The Tower» av Luna

Om artisten:

Luna ble valgt som vinner av en fagjury for første gang i den polske versjonen av MGP etter at fjorårets konkurranse ble beskyldt for korrupsjon.

Låten «The Tower» handler om reisen til selvrealisering og frihet. Luna betyr «Måne» og er hennes alter-ego, full av hemmeligheter og magi.

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Det er altså så deilig å kunne gi en toppscore til Polen, etter å ha gitt dem relativt hard medfart en del ganger tidligere. Men dette er jo rett og slett en skikkelig helstøpt og kul poplåt! Ingeborg: Ingeborg: Hun synger bra og det er en visuell fest av en framføring. Jeg elsker det! 😍 Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):

«We Will Rave» av Kaleen

«We Will Rave» av Kaleen

Om artisten:

Kaleens virkelige navn er Marie-Sophie Kreiss. I Malmö skal hun fremføre «We Will Rave», en tekno-inspirert poplåt om å danse av seg kjærlighetssorg.

Hun har tidligere vært involvert i Eurovision, både som danser, koreograf og kreativ leder i Junior-konkurransen i Spania og Bulgaria.

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Ingeborg: Dette er jo ganske tullete, men samtidig klarer jeg ikke å unngå å bli begeistret. Er det årets aller beste låt? Nei, det er det ikke. Ingeborg: Men vil jeg på rave? 100%! 🥳 Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):

«Rim Tim Tagi Dim» av Baby Lasagna

«Rim Tim Tagi Dim» av Baby Lasagna

Om artisten:

Sangeren og låtskriveren bak Baby Lasagna er den 28 år gamle Marko Purišić. Musikkvideoen til «Rim Tim Tagi Dim» har allerede fått stor suksess i Kroatia og over 3 millioner visninger på Youtube.

Låten handler om en ung gutt som forlater sitt barndomshjem på landet for å følge drømmen i byen.

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Ingeborg: Jeg gir jo for mange 12'ere, jeg innser det, men jeg blir så lett begeistret! Og er det noe verden trenger så er det jo livsglede og moro og Rim Tim Tagi Dim! 🎉 Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):

«Firefighter» av Nutsa Buzaladze

«Firefighter» av Nutsa Buzaladze

Om artisten:

Da Nutsa Buzaladze var med på American Idol, sa dommeren Katy Perry at «We are nuts for Nutsa!».

Hun representerer Georgia med sangen «Firefighter», en kraftfull tekst som bruker metaforen om en brannmann som kjemper gjennom flammer for å redde kjærligheten.

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Nuts for Nutsa! 😘 Ingeborg: Følelser kan jo aldri tas helt ut av ligningen, og jeg er jo veldig svak for Georgia på alle måter. Og med Nutsa synes jeg de har en skikkelig "banger" faktisk. Hun synger knallbra og låta er supercatchy. Ingeborg: Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):

«Zorra» av Nebulossa

«Zorra» av Nebulossa

Om artisten:

Den spanske duoen Nebulossa består av det råe ekteparet Maria og Mark. De har vært sammen i 20 år og har barn sammen.

Sangtittelen «Zorra», betyr både rev og tispe på spansk og handler om frigjøring og stolthet. Sangen utfordrer stereotypiene og dobbeltstandardene kvinner møter i samfunnet.

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Denne låten splitter oss, men for meg er det bare en mulig utgang på dette slentrende disco-inspirerte "mesterverket". Ingeborg: Hun utstråler en sånn "zero-fucks-to-give"-holdning som er helt nydelig. 💋 Ingeborg: Ingeborg: Dette blir årets klubbhit fra Eurovision! Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):

«Teresa & Maria» av Alyona Alyona og Jerry Heil

«Teresa & Maria» av Alyona Alyona og Jerry Heil

Om artisten:

Ukraina har kvalifisert seg til finalen hver gang siden de deltok i Eurovision for første gang i 2003. Også i år ligger rapperen Alyona Alyona og sangeren Jerry Heil godt an på oddslistene med en låt om håp, kjærlighet og medfølelse.

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Ukraina har etablert seg som en stormakt i Eurovison og leverer ALDRI dårlige låter, ei heller i år. Dette er fresht og moderne samtidig som det er veldig ukrainsk. Ingeborg: 🤩 Ingeborg: Dette er fresht og moderne samtidig som det er veldig ukrainsk. De kommer til å gjøre det veldig bra, det er jeg helt overbevist om. Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):

«La noia» av Angelina Mango

«La noia» av Angelina Mango

Om artisten:

Angelina Mangos låt «La Noia» handler om å kjede seg, men kjedelig er den ikke!

Den italienske sangerinnen og låtskriveren har vokst opp i en musikalsk familie og lærte både å danse, synge, og å spille piano og gitar som barn.

Det er første gangen siden 2016 at Italia representeres av en kvinne i Eurovision!

Ingeborg mener:

Ingeborg: Ingeborg Endelig sender Italia en jente - og HVILKEN jente! 😍 Ingeborg: Superfengende refreng, rå styling og årets beste attitude sammen med Spania. Ingeborg: Ingeborg:

Totalt antall poeng fra «Adresse Malmö»-juryen (av maks 96):