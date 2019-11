P2-lytternes romanpris er NRKs egen litteraturkåring, og den eneste i Norge der juryen diskuterer seg fram til vinner for åpen mikrofon.

Jurymedlemmene er valgt ut blant vanlige lesere som søker om å delta. De skal kåre vinneren i februar 2020.

NRKs fagjury har nominert følgende seks romaner fra 2019:

1. «Przewalskis hest» av Maja Lunde

Foto: ODA BERBY / Aschehoug forlag

Handler om: Denne gangen er det den utrydningstruede mongolske villhesten som er omdreiningspunktet i Lundes roman.

Vi får bli med tilbake til 1882 når villhesten blir reddet, men også til et fremtidig Norge der både dyrearter og mennesker er truet av klimaendringer. En mor prøver å holde liv i seg og datteren og dyra deres i denne akutte situasjonen. Tredje, men frittstående roman i Lundes klimakvartett.

Les NRKs anmeldelse: Hestar og andre pasjonar

2. «Vi er fem» av Matias Faldbakken

Foto: IVAR KVAAL / FORLAGET OKTOBER

Handler om: En familie på fire får en uventet familieforøkning når far i huset lager en finurlig leireklump på verkstedet som kommer til liv. Og som det så ofte skjer når mennesket leker Gud – de mister raskt kontroll over skaperverket sitt.

Bygderoman møter science fiction og horrorgenre.

Les NRKs anmeldelse: Sugande historie om leirklumpen frå helvete

3. «Fuglenes anatomi» av Merethe Lindstrøm

Foto: ANDRE LØYNING / OKTOBER FORLAG

Handler om: Jeg-personen er en middelaldrende kvinne som er bosatt i en gammel prestegård på den engelske landsbygda. Vi møter også hennes mor og datter, alle med ulikt forhold til kjærlighet og nærhet.

Og ja, fugler gjør mange nedslag i fortellingen, både som krasjlandinger på verandaen, og i fri flukt på himmelen.

Hør NRKs anmeldelse her: Åpen bok

4. «Mannen som elsket Sibir» av Roy Jacobsen/Anneliese Pitz

Foto: Cappelen DAMM

Handler om: Den ekte tyske naturforskeren Fritz Dörries, som streifet rundt i Sibir på slutten av 1800-tallet. Han jaktet på ulike sommerfuglartar, særlig den praktfulle Parnassius nomion, som han forelsket seg i som 4-åring.

Roy Jacobsen og kona Anneliese Pitz har bygget en roman over dette uvanlige livet, som løfter 1800-tallsmannens respekt for planter, dyr og urfolk inn i vår tid.

Les NRKs anmeldelse: Fascinerande forskarrapport frå Sibir

5. «Lavterskeltilbud» av Jens M Johansson

Foto: PAAL AUDESTAD / TIDEN FORLAG

Handler om: En forfatter fra middelklassen som får det for seg at han skal skrive en roman om arbeiderklassen. Han får stipend til prosjektet og møtes med høye forventninger, men får problemer når han innser at han i grunn ikke vet noe om arbeidernes liv.

En satire som harselerer med vår tid, middelklassen og vestlendinger.

Les NRKs anmeldelse: Middelklassens diskré skam

6. Det andre namnet av «Jon Fosse»

Foto: NINJA BENNECHE / Aschehoug/NRK

Handler om: To menn som begge heter Asle, den ene en vellykket kunstmaler, den andre alkoholisert og mislykket. Romanen foregår i løpet av et førjulsdøgn, når kunstner-Asle skal inn til galleristen med bildene sine og stikker innom fylle-Asle. I tilbakeblikk ser vi livene deres utfolde seg.

Og hvor mange punktum tror du denne boka på 517 sider har? Null.

Les NRKs anmeldelse: En herlig fest uten punktum