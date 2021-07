Denne familien «styrer» en av Vestlandets største musikkfestivaler

På grunn av pandemien blir musikkfestivalen Malakoff i Nordfjordeid bare en brøkdel av seg selv i størrelse i år. Festivalen, som vanligvis har en kapasitet på 30.000, åpner i år for 800 heldige gjester.

Men festivalsjef Arnt Ivar Naustdal (45) lover like mye entusiasme og glede som alltid på vestlandsfesten.

Arnt Ivar Naustdal har ledet Malakoff-festivalen siden 2007. Han mener noe av det viktigste er folkene man møter og det som skapes sammen. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

– Det er mange ting som er annerledes, men jeg tror de rammene vi har klart å skape her i Amfiet er så gode som det er mulig å få til. Jeg tror folk kommer til å ha det fantastisk fint, forteller festivalsjefen til NRK.

Med artister som Dagny, Ruben og Kjartan Lauritzen, samt rockeband som svenske The Hives og Kvelertak, er Malakoff klar for å by publikum på minneverdige konsertopplevelser.

En familiebedrift

Naustdal har vært leder for Malakoff siden 2007 og har sett festivalen vokse eksplosivt siden han startet. Festivalen ikke bare vokst i størrelse, han har også fått med hele familien på lasset.

– Alle er med, sier han, og forteller at han selv var med alene i noen år.

Men sammen med kona Hege måtte de ta en beslutning:

– Enten må jeg gi meg, eller så må alle dere bli med, så vi kan gjøre det sammen og ha det som en felles ting, sa han til familien.

Hele familien er involvert. Her under festivalen i 2015. Foto: ALF VIDAR SNÆLAND

Det ble heldigvis det siste, og festivalen har nå blitt noe hele familien samles om.

– For oss som familie så varer dette hele året, og så er det to måneder på sommeren der vi holder på med det hele tiden, sier festivalsjefen.

Med kona Hege som backstageansvarlig, sønnene Peder (18) og Runar (20) som artistkontakter og datter Anna (17) som crew-kontakt har alle en finger med i spillet for å få festivalen til å gå rundt.

Årets festival er kanskje mindre i størrelse men fellesskapet er det samme, som her under The Hives. Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

Det er de heller ikke alene om. Naustdal forteller at flere familier fra området legger hjerte og sjel i festivalen.

– Det er dette fellesskapet, å gjøre noe sammen. Gunn Guddal (sjef for markedsføring og økonomi) har også hele familien her, sier festivalsjefen og legger til at mange familier samles om festivalen.

Malakoff har med andre ord blitt en skikkelig familiebedrift.

– Belønningen er jo når vi ser at publikum har det kult og er på sin første konsert på to år. Da tenker jeg: Det er derfor vi gjør det. Det er derfor vi bruker tiden vår på det.

Malakoff har vanligvis en kapasitet på 30 000 festivalgjester. Her fra festivalen i 2019. Foto: Øystein Torheim

Ekstra viktig i år

Festivalen, som tidligere het Malakoff Rockfestival, har vanligvis mange tusen besøkende. Dette ble umulig i år. Likevel var det viktig for Arnt Ivar og festivalen å gjennomføre årets utgave for å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet.

– Vi er jo en festival som trenger 1200 frivillige ordinært, og når det bor 5000 i en liten bygd så trenger vi at alle stiller, sier Arnt Ivar. Han håper årets festival kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet som hvert år står på for at Malakoff skal kunne gjennomføres.

Sittende, men entusiastisk publikum under Death By Unga Bunga Foto: Aurora Henni Krogh / NRK

– Vi var enig ganske tidlig i at vi skal gjøre maks ut av forutsetningene våre, og det har vi gjort.

Festivalsjefen merker at folk trenger nettopp den felles opplevelsen en festival er, derfor tenker han at årets utgave kanskje er ekstra viktig.

– Det er jo i år vi har behov for å kjenne litt på det samholdet: Det å møtes og samles og hylle livet og musikken er viktig for oss. Så tenker jeg at hvis vi ikke skal gjøre det nå, når folk har mest behov for det, når skal vi gjøre det da?

– Det er folka du møter – det er det som er festival. Musikken er viktig, men det er samholdet og fellesskapet som er viktigst, sier han.

The Hives-vokalisten avsluttet konserten omtrent så nære publikum han kunne komme. Foto: Aurora Hennie Krogh / NRK

