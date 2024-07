For mange er sommerens høydepunkt å se favorittartistene stå på scenen.

Men ting kan skje som gjør at artisten eller bandet du hadde gledet deg til å se, ikke kommer likevel.

For arrangørene betyr det stress og dagevis med intensiv jobbing for å finne en erstatter.

Hovedartisten døde

– Avlysninger har jeg dessverre opplevd flere ganger, sier festivalsjef for Trondheimsfestivalen Pstereo, Bård Flikke.

– Det er mennesker vi jobber med og det skjer ting.

Av og til er det mindre hendelser som gjør at det ikke passer, andre ganger er det mer alvorlig.

For Flikke og Pstereo er det spesielt en hendelse som utmerker seg.

Fredag 1. mars i 2019 bekreftet Pstereofestivalen at bandet The Prodigy skulle spille som en av hovedartistene.

To dager senere kom beskjeden om at vokalisten i bandet, Keith Flint var død.

– Det var jo helt tragisk. Både vi som arrangører og publikum var i sjokk.

«Ditcha» av Travis Scott

Men det er ikke alltid like alvorlige tilfeller som forårsaker avlysningene. Det fikk festivalsjefen for Øya-festivalen, Claes Olsen kjenne på, da han ble «ditcha» av Travis Scott i 2016.

– Det er en av de «dølleste» avlysningene vi har hatt.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Rapperen Travis Scott skulle være en av hovedartistene under Øyafestivalen 2016 som en del av hans europaturne.

Uka før festivalen kom avlysningen.

– Han kunne ikke komme fordi han måtte i studio å gjøre ferdig albumet sitt, og det er jo ikke akkurat en godkjent avlysning.

24 timer senere fikk de vite at han hadde sagt ja til å spille på et Apple-event i Los Angeles istedenfor.

Travis Scott valgte å avlyse spillejobben på Øyafestivalen for et Apple-event som trolig var bedre betalt. Foto: NTB Bilder / AFP

– Da hadde jeg blitt forbanna, sier festivalkollega, Bård Flikke.

– Du brenner jo noen broer med både artister og agenter på den måten.

Han har selv opplevd at artister melder forfall på grunn av sykdom, men at det viser seg at de er ute og fester i en annen by.

– Det er ikke gyldig fravær for å si det sånn.

Hva med festivaldeltakerne?

Forbrukerrådet får jevnlig henvendelser fra skuffede publikummere som opplever avlysninger i forbindelse med konserter og festivaler – så hva har du egentlig krav på dersom en artist du hadde gledet deg til å se, ikke kommer?

Hvis en artist ikke kommer som avtalt til en festival, så har du i utgangspunktet rett på et lite prisavslag, mener Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Men hvis det er en hovedartist, og du velger å ikke dra som følge av at den artisten avlyser, da vil du kunne ha rett på alle pengene tilbake, sier han.

Ifølge Thomas Iversen i Forbrukerrådet kan du faktisk ha krav på full refusjon dersom en av hovedartistene ikke dukker opp. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

For å ha krav på pengene tilbake må man stå over konserten eller festivalen.

– Du har ikke rett på både pose og sekk. Hvis du velger å dra på festivalen på tross av avlysningen fra favorittartisten din, så har du i beste fall krav på et mindre prisavslag.

Høy puls

Det ble selvfølgelig ingen konsert med The Prodigy under Pstereo i 2019 – men i 2023 sto de nok en gang på plakaten for festivalen.

Samme uke som festivalen skulle starte, kom beskjeden nok en gang.

Bandet måtte avlyse for andre gang fordi vokalisten, MC Maxim Reality hadde fått en prolaps i ryggen og klarte ikke å stå på scenen.

– Da er det høy puls for å få til en løsning, sier Flikke.

The Prodigy gjestet Slottsfjell i 2017. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

– Man prøver å finne noen som kan tilfredsstille kravene, men hvert band er jo unikt så du vil aldri finne en direkte erstatter.

På noen dager fikk Flikke flydd inn det britiske bandet Leftfield.

Hvem skal steppe inn?

– Til alle stressa festivalbookere: hvis det er problemer, «you 're gonna call Øystein Greni».

Det sier Øystein Greni, vokalist og låtskriver i Bigbang.

– Det er de beste telefonene jeg kan få, sier han.

Greni og Bigbang stiller med andre ord opp, dersom det er noen festivalsjefer som er i knipe – og gjerne på kort varsel også.

– Lars Lillo fikk jo korona da de skulle spille på Over Oslo for noen år siden. Klokka ett ringte Torkild fra Over Oslo meg, jeg husker jeg satt på do, og vi hadde spilt kvelden før. Han spurte «kan dere spille klokka tre?», «Ja, faktisk».

– Så det er jo det beste som kan skje i Øystein Grenis liv, når andre artister blir syke.

Så langt denne sommeren har ikke telefonen Greni alltid håper på ringt, men håpet lever.

– Jeg skal spille solokonsert nå på fredag, så den dagen kan jeg ikke, men bortsett fra det ... lørdag, søndag, torsdag. Jeg kommer, jeg, altså.