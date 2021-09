De største snakkisene fra årets Met-galla

Met-gallaen er en av moteverdens aller største begivenheter, og blir avholdt ved The Metropolitan Museum i New York.

Kostymeinstituttet setter hvert år sammen en stor utstilling, og teamet for denne utstillingen setter også kleskode for gallaens celebre gjester.

Teamet for årets utstilling var «In America: A Lexicon of Fashion». Et tema ganske åpent for tolkning, noe som også syntes godt på den røde løperen.

Dette er noen av kveldens største høydepunkter:

Hva er Met-gallaen? Ekspandér faktaboks Met-gallaen ble startet i 1948 og er en årlig innsamlingsgala som arrangeres til inntekt for kostymeinstituttet ved Metropolitan Museum of Art i New York.

Gallane blir i dag sett på som det mest prominente og eksklusive eventet i verden, med verdens største stjerner på gjestelisten.

Museet og kostymeinstituttet holder hvert år en utstilling i tilknytning til gallaen, og tema for utstillingen setter også team for galaens kleskode. Minneverdige teamer fra tidligere år inkluderer Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, China: Through the Looking Glass og 2019s store forvirring: Camp.

Tidligere Vogue-redaktør Diana Vreeland satte gallaen på det sosiale kartet på 1970-tallet da hun tok på seg rollen som konsulent for kostymeinstituttet, og siden har innsamlingen blitt sett på som det største eventet i New York.

Vogue-redaktør Anna Wintour leder nå gallaen, noe hun har gjort siden 1995. Redaktører inviterer også hvert år en rekke profilerte personer til å lede festen sammen med henne. Tidligere har kjendiser som Rihanna, Harry Styles og Lady Gaga ledet, og i år er det Billie Eilish, Timothée Chalamet, Naomi Osaka og stjernepoet Amanda Gorman som har fått den store æren.

Wow-øyeblikk

Det er ikke ukjent at kjendisene dukker opp i utfordrende antrekk på Met-ballet, men disse fikk likevel ekstra oppmerksomhet under årets kalas.

Lil Nas X Foto: MARIO ANZUONI / Reuters/NTB

For Lil Nas X holdt det ikke med ett antrekk for anledningen. Rapperen hadde faktisk hele tre variasjoner som han byttet seg gjennom på vei opp Met-trappene.

Kendall Jenner Foto: ANGELA WEISS / AFP/NTB

Man kommer ikke utenom Kardashian-klanen på kjendisfest. Kendall Jenners naken-kjole fra Givenchy snudde et par hoder under kvelden.

Iman Foto: Mike Coppola / AFP/NTB

Carey Mulligan Foto: ANGELA WEISS / AFP/NTB

Iman har definitivt gallaens største antrekk i diameter, mens Carey Mulligan drar på med knallfarger.

Hunter Schafer Foto: MARIO ANZUONI / Reuters/NTB

Euphoria-stjerne Hunter Schafer viser at tilbehør og sminke kan gjøre mye for et antrekk. Alien-sminken tar Prada-antrekket til nye høyder.

Billie Eilish Foto: Evan Agostini / AP/NTB

Billie Eilish gjorde sin Met-debut iført en enorm prinsessekjole fra Oscar De La Renta. Ifølge CBS gikk hun med på å bruke en kjole fra motehuset på én betingelse: De måtte love å fase ut all bruk av pels i fremtiden. (PS. Billie skal ha fått viljen sin).

Stjerneduo

Asap Rocky og Rihanna Foto: Mike Coppola / AFP/NTB

Mange vil nok kalle Rihanna den uoffisielle dronningen av Met-gallaen, og det er alltid spennende å se hvilket antrekk popstjernen dukker opp i. Sammen med sin moteriktige rapper-kjæreste Asap Rocky stilte hun i år på trappene iført Balenciaga. Merket har nylig gjenopptatt sin haute couture-linje, og er et av merkene som i stor grad satte preg på årets røde løper.

Kim Kardashian og Demna Gvasalia Foto: Dimitrios Kambouris / AFP/NTB

Kim Kardashian valgte en mer inkognito-look fra merket. Sammen med Balenciagas sjefdesigner Demna Gvasalia gikk Kim på festen iført et heldekkende svart antrekk som dekket alt, inkludert ansiktet. De tildekkede fjesene gjorde også at mange forvekslet designeren med Kims eks, Kanye West.

Frank Ocean Foto: Mike Coppola / AFP/NTB

Mange dukker opp med enten en designer eller make ved sin side, men Frank Ocean tok heller med en grønn robot-baby som sitt følge. Babyen var også iført et antrekk fra Oceans eget merke Homer.

Utfordrer kjønnsnormer

Pete Davidson Foto: Mike Coppola / AFP/NTB

Komiker og skuespiller Pete Davidson bød på bestemor-chic under sin Met-debut. Antrekket er også en hyllest til hans far som jobbet som brannmann i New York, samt andre av ofrene for terrorangrepet i 2001, ifølge Fox News.

Troye Sivan Foto: Theo Wargo / AFP/NTB

Musikkartist Troy Sivan brukte en kjole fra Joseph Altuzarras kommende kjønnsnøytrale klesmerke Altu.

Meningsbærende mote

Met-gallaen er ikke bare et sted for å pynte seg. Mange bruker også sitt øyeblikk i rampelyset til å ta et politisk standpunkt. Noen forsøk er dog mer vellykkede enn andre.

Carolyn B. Maloney Foto: Dimitrios Kambouris / AFP/NTB

Carolyn B. Maloneys feministiske kjole snakker for seg selv.

Alexandria Ocasio-Cortez og Aurora James Foto: Mike Coppola / AFP/NTB

Alexandria Ocasio-Cortezs «Tax the rich»-kjole ble møtt med både hyllest og skråblikk. At en politiker fremmer agenda er ikke fremmed, men på et stort elite-arrangement som Met-gallaen mente enkelte at kommentaren fort ble ironisk. Her sammen med designeren av kjolen, Aurora James.

Megan Rapinoe Foto: ANGELA WEISS / AFP

Fotballspiller Megan Rapinoe slo et slag for LHBTI+-kampen med en clutch-veske med setningen «in gay we trust».

Cara Delevingne Foto: ANGELA WEISS / AFP/NTB

Cara Delevingne skrev med store bokstaver, men innholdet i hennes forsøk på feminisme traff kanskje ikke like godt som supermodellen så for seg. Mange på sosiale medier har reagert på formuleringen og mente det kastet skam og negativt lys på seksuelle aktiviteter.

Nikki Tutorials Foto: Mike Coppola / AFP/NTB

Makeup-influencer Nikkie Tutorials’ antrekk var en hyllest til Marsha P. Johnson, som var en viktig skikkelse i Stonewall-opprøret på 60-tallet.

Blikkfangere

Noen av kjendisene lot tilbehøret snakke for seg.

Kim Petras Foto: ANGELA WEISS / AFP/NTB

Popartist Kim Petras tok hestejente-estetikken til et nytt nivå.

Grimes Foto: Dimitrios Kambouris / AFP/NTB

Artisten Grimes, for noen mest kjent som kjæresten til Elon Musk, viderefører sin æra som sci-fi-prinsesse, og stilte på den røde løperen med sverd. Et annet spørsmål er om hun får med seg noe uvanlige aksessorier forbi museets sikkerhetskontroll.

Lorde Foto: Theo Wargo / AFP/NTB

Solar Power-stjernen ble sentrum for sitt eget solsystem med denne kronen.

Lil Nas X Foto: Evan Agostini / AP/NTB

Lil Nas X er kjent for sin prangende stil, og er nok en av Met-gallaens store snakkiser. Her er han i sitt andre antrekk for kvelden. Astristen tøyer mer enn gjerne grenser både med låttekster og musikkvideoer, så det er kanskje ikke rart at han også på den røde løperen utfordrer hva vi ser som tradisjonell herre-mote.