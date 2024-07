Saken oppsummert Skuespiller Helge Jordal har teipet over navnet sitt på Bergen Walk of Fame i protest mot at mangemilliardær John Fredriksen har fått en stein.

Jordal stiller spørsmål ved om Walk of Fame-steiner gis til folk fordi de har penger, og om Fredriksen har gjort noe for kulturen eller byen.

Lokalhistoriker Jo Gjerstad mener det er absurd at Fredriksen er på fortauet, da han ikke har noen tilknytning til Bergen og er kjent for å være en av Norges største skatteflyktninger.

Eieren av Bergen Walk of Fame, Roger Iversen, mener kritikken rundt Fredriksens stein kommer av sjalusi og at steinene representerer de som gjør samfunnet bedre. Uansett tilknytning til Bergen.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

På søndag fikk Norges rikeste en stein på Bergens helt egne Walk of Fame. Nemlig John Fredriksen, som går god for hele 205 milliarder kroner.

Store navn som Trude Drevland og Marit Warncke, Bergens ordfører, hyllet Fredriksens stein under feiringen.

Men en av Walk of Fame-naboene rynker på nesen.

– Jeg teipet over navnet mitt i protest.

Det sier den bergenske skuespilleren Helge Jordal. Han var en av de første som ble hedret og fikk stein i 2016.

På søndag fikk John Fredriksen en av hederssteinene på Bergen Walk of Fame. Foto: Matilde Sunde Solsvik / NRK

Helge mener Fredriksens stein på Bergens Walk of Fame er helt malplassert.

– Gir vi bare Walk of Fame-steiner til folk fordi de har penger? Har han gjort noe for kulturen eller for byen ellers, som jeg ikke har fått med meg? Det er mange som har investert i Bergen, skal alle de få en stein òg da, undrer skuespilleren.

BA omtalte saken først.

– Hva er jeg med på å fremme?

Bergen fikk sin Walk of Fame i 2015. Den befinner seg på fortauet i Nøstegaten og fungerer som utmerkelser for personer som har gjort en innsats for Bergen og Norge.

– Det begynte med bergensere som skulle hedres for et eller annet de hadde gjort for sin fødeby og sitt fedreland. Men de siste årene så er det kommet litt sånne rare utskudd.

Det sier lokalhistoriker Jo Gjerstad, som kjenner Bergen by bedre enn de fleste. Han mener det er absurd at Fredriksen er på fortauet, fordi han ikke har noen tilknytning til Bergen.

Her ser man hvordan Helge Jordal har sensurert navnet sitt i rekken. Foto: Matilde Sunde Solsvik / NRK

– I tillegg er også Fredriksen kontroversiell. Han er ikke norsk statsborger lenger, og han ligger i rettssak med den norske stat, sier Gjerstad.

Milliardæren er nemlig kjent for å være en av Norges største skatteflyktninger, og har ikke skattet til Norge siden han utvandret i 1978.

Gjerstad mener Walk of Fame startet som noe godt for Bergen by, men at det har glippet helt.

Helge Jordal har forsøkt å få svar fra Roger Iversen, pådriveren av Bergen Walk of Fame. Men synes ikke svarene rekker. Foto: Matilde Sunde Solsvik / NRK

Helge Jordal, som også har navnet sitt på fortauet, ønsker å vite hva han er med på å fremme.

Den kjente skuespilleren forsøkte derfor å få svar fra eieren av Bergen Walk of Fame, Roger Iversen, om hva som er kriteriene for å få en stein. Men synes Iversen unngikk spørsmålet.

– Så jeg gjør dette for å provosere frem et svar, sier Helge engasjert.

Valget er hugget i stein

Eieren av Bergen Walk of Fame, Roger Iversen, er uenig i kritikken rundt Fredriksens stein.

Han mener man må legge til side at Fredriksen har stått i flere søksmål og endret statsborgerskap, fordi han har skapt mange arbeidsplasser og er en inspirasjon.

– At et menneske som har levd i fattigdom, har klart å bygge seg opp av ingenting, det står det stor respekt av, sier Iversen om Fredriksen.

Roger Iversen står stødig i beslutningen av John Fredriksens stein. Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Han sier de aller fleste er glade for Fredriksens stein, fordi milliardæren har oppnådd mye.

– Og vi har også andre kriminelle som har sittet i fengsel, på vår Walk of Fame. Som Kamelen. Han har tatt seg sammen og vært veldig positiv for samfunnet. Det er viktig at de personene ikke bare blir glemt.

Iversen mener steinene representerer de som gjør samfunnet bedre, både i Bergen og i hele Norge.

– Jeg synes det er helt i orden at Helge er uenig. Det er viktig at alle får ytre det de vil, men samtidig at man respekterer hverandre. Vi må ikke få amerikanske tilstander der vi skal ta hverandre, sier Iversen.

Han sier at dersom noen ønsker navnet sitt fjernet permanent fra fortauet, så er det helt i orden. Og at han er kjent med Helge sin kritikk.

Men uansett kritikk, er steinen av John Fredriksen kommet for å bli.

– Absurd, mener lokalhistorikeren Jo Gjerstad.