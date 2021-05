Hun blir moteredaktør for skandinaviske Vogue

Hun har blant annet vært på forsiden av motemagasinet Costume og gått på catwalken under moteuken i Milano, iført moteriktig hidjab.

Det er første gang den vestlige magasinbransjen får en moteredaktør som bruker hijab.

– Jeg ønsker å løfte de som vanligvis ikke får komme frem til fortelle sine historier og få vise sin uttrykksform. Det er veldig ærefullt å ta den rollen og gi andre folk den stemmen. Det er kanskje det som betyr mest for meg med denne nye stillingen, sier Rawdah Mohamed til NRK.

BANER VEI: Rawdah har vært en av banebryterne når det kommer til å bruke hijab i motebildet. Foto: Renate Torseth / NRK

Hun har vært gjennom mange jobbintervjurunder før hun fikk stillingen som moteredaktør for den norske Vogue-redaksjonen.

– Den vanskelige delen av jobben begynner nå, for nå skal jeg klare å bevise at jeg er verdig den jobben. Jeg skal være med på å fremme de historiene vi ikke har hørt før.

NYTT SKJØNNHETSIDEAL: Hun vil at mote skal handle om at blant annet pluss size og annerledeshet blir den nye normalen. Foto: Ole Martin Halvorsen

Demokratisering av moten

Redaktør for motenettstedet Melk & Honning, Ida Eide Einarsdóttir, tror Rawdah kan være kvinnen som fører motebransjen i riktig retning.

– Rawdah representerer på mange måter demokratiseringen av moten. Motebransjen har vært forbeholdt en veldig liten gruppe mennesker, og det er først nå de siste par årene at den speiler samfunnsoppdraget sitt, som er å speile samtiden.

– Dette handler mye mer enn at Rawdah har på seg hijab, det handler om at hun har en unik stil og et øye for mote som har gjort henne til et internasjonalt stilikon på rekordtid.

SETTE NORGE PÅ KARTET: Ida Eide Einarsdóttir tror Rawdah kan være med på å løfte norsk mote internasjonalt. Foto: Astrid Waller

Hun tror også at hun kan representere en ny normal i moteverdenen hvor inkludering og mangfold står sentralt.

– Hun har også en unik stemme og er ikke redd for å bruke den. Og det er akkurat det vi trenger i motebransjen nå.

For Rawdah har det ikke alltid vært en selvfølge å havne der hun er i dag:

– Det her er veldig stort for meg. Da jeg var 16 år fikk jeg ikke jobb i butikk fordi de var redd for at jeg ville skremme kundene. At jeg kan gå fra det til å bli moteredaktør er veldig stort. Det fyller meg med håp og kjærlighet og med tro på at ting blir bedre.

PÅ FOTOSHOOT: Rawdah sier at hun ikke kommer til å legge modellkarrieren på hylla men håper å kunne kombinere det med den nye jobben. Foto: Eirik Kroken

Rawdahs tøffe kamp: – Hun kom rett bort og stumpet røyken på kinnet mitt

I juni i fjor ble det kjent at verdens største motemagasin kommer som skandinavisk utgave. Det er planlagt at første utgave kommer i august. Magasinet skal fokusere mest på nettpubliseringer men vil også trykke seks utgaver i året til magasinhyllene.

Magasinet og nettsiden vil bli publisert på engelsk for å nå et internasjonalt publikum.

Norge, Sverige og Danmark skal ha hver sin moteredaksjon og hver sine moteredaktører. Det er svenske Martina Bonnier som er sjefredaktør for magasinet.

Totalt fire nordmenn har fått jobb i Vogue Skandinavia. For utenom Mohamed har også moteinfluenserne Celine Aagaard, Marianne Theodorsen og Betty Bachz blitt hentet inn til den skandinaviske redaksjonen.