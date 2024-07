Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fargeanalysen, en trend fra 80-tallet, har fått en gjenoppblomstring og påvirker hvordan folk kler seg.

Fargeanalysen hjelper folk å bli mer bevisste på hva slags farger som kler dem best når de handler klær.

Sosiale medier har bidratt til å spre trenden, og det har vært en økning i yngre kunder som ønsker en fargeanalyse.

Fargeanalysen utføres ved å vurdere kundens hudtone, hår- og øyenfarge, og deretter drapere ulike farger for å finne de som kler best.

– Du blir mer bevisst når du handler, forteller Rebecca Bigseth (25).

Hun har investert i en profesjonell fargeanalyse, og fått påvist at hun er en lys sommer.

Da passer hun i lyse pastellfarger som babyrosa og lavendel.

Men hva betyr det?

Dette er fargeanalyse: Ekspander/minimer faktaboks Ved nøye å analysere fargen på hud, øyne og hår kan du finne ut av hvilken «sesong» du er.

Det skilles mellom fire fargesesonger: Vår, sommer, høst eller vinter.

I tillegg deler man inn i tre undertoner: Lys, nøytral og varm. Kilde: Vouge.com

På sosiale medier florerer det av tips til hvordan folk kan og burde kle seg, sminke seg og bruke tilbehør etter hva slags «sesong» de er.

Bigseth mener at hun ikke ble påvirket av sosiale medier da hun investerte i en fargeanalyse, men at ideen kom av at moren hadde gjort det på 80-tallet.

Rebecca Bigseth (25) er en lys sommer. Hun hadde heldigvis mye av de rette klærne i klesskapet fra før, da hun tok en fargeanalyse. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

25-åringen forteller at hun nå er mer bevisst på hva hun tar med seg når hun er på klesshopping.

– I starten brukte jeg å ha med meg denne fargevifta og holdt inn til klærne.

– Men jeg så det mer etter hvert, så nå har jeg den ikke i veska lenger, sier hun med et smil.

Det er ikke bare-bare å finne ut hva slags sesong man er. Image Stylist Veronika Bamberg har mange fargekart hun bruker og gir ut til kunder etter analyse. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Bigseth hadde ikke tatt helt feil vurderinger på shopping tidligere, og «slapp» å bytte ut hele garderoben sin.

– Der var jeg heldig. Jeg hadde mye av de rette fargene fra før av. Jeg er veldig glad i lyse pastellfarger og hadde mye lyserosa klær i skapet fra før.

Hvis du har lyst til å bruke plagg som er utenfor den snevre lille skalaen som du har fått presentert, så skal du selvfølgelig bruke det! Marianne Jemtegård Motejournalist

Var populært blant husmødre

Motejournalist Marianne Jemtegård lager podkast om tematikken og forteller at fargeanalysen en gang var stort blant husmødre.

– De hadde ikke bare tupperware-parties, de hadde også fargeanalysefester hvor de kunne finne sin sesong.

Motejournalist Marianne Jemtegård tror bruker fargeanalysen annerledes i dag enn på 80-tallet. Foto: Kaja Figenschou

Jemtegård tror at den «gamle» fargeanalysen kunne bli begrensende for mange.

– I den forbindelse var det mange frustrerte kvinner som plutselig måtte omorganisere store deler av garderoben sin, og ikke minst kanskje måtte kvitte seg med mange av favorittplaggene sine.

Brukes annerledes i dag

Men motejournalisten opplever at folk bruker analysen litt annerledes i dag.

– Folk er mye flinkere til å plukke ut det som passer for akkurat seg. Og da blir jo den relanserte fargeanalysen ganske spennende igjen.

Med all hjelpen som finnes i sosiale medier kan du finne mange gode tips. Videoene på Tiktok og Instagram har millioner av visninger.

– Man får jo flere verktøy bare for å få fram det blå i øynene dine, eller gjøre at du gløder litt ekstra i huden din på grunn av at du velger den genseren.

Du kan være alle årets sesonger, pluss litt til, dersom man vil gå grundig til verks. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK Hvilken sesong er du? Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK Veronica Bamberg bruker blant annet stoff-draperinger for å gjøre en fargeanalyse. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Synkende snittalder

Veronica Bamberg har de siste tre årene utført fargeanalyser i Trondheim.

Hun forteller at hun har kunder i alt fra toåringer til 85 år, både menn og kvinner.

Men hun har merket en økning i av yngre kunder det siste året.

Image Styler Veronica Bamberg har merket en betydelig økning av antall unge som vil gjøre en fargeanalyse. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

– På grunn av sosiale medier har det blitt en økning av yngre gjester som kommer til meg. Og da har snittalderen gått ned til gjerne 18–25 år, forteller Bamberg.

Å gjøre en fargeanalyse er ikke gjort i en fei, skal vi tro Bamberg. Først ut er en behovsanalyse.

– Jeg snakker litt om hva det er de trives i. Hvordan fargehistorikken på håret deres er. Ser på øynene deres, leppene, håret, hudtonen.

Rebecca Bigseth (25) under fargeanalysen hos Veronica Bamberg. Foto: Privat

– Og så går vi fram med å finne ut om de er først og fremst varme- eller kaldpigmentert, om de har en gul eller en blå undertone i huden.

– Og så rett på sak med dandering og drapering av tekstiler, for å finne ut hva som er de aller beste sjatteringene og fargene til dem, forteller Image Stylisten.

Dagens-programleder, Anniken Sande fikk en rask analyse av Image Stylist, Veronica Bamberg på toalettet hos NRK. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Burde ikke trosse personlig stil

Men hva om store deler av garderoben du allerede har er «feil» sesong for deg?

– Man kan ikke begrense seg til fem signaturfarger hele tiden, og leve et rikt og gøyalt liv, sier Jemtegård.

Selv om du skulle finne ut at du er en helt annen sesong enn du kanskje trodde du var, kan du ta det med ro.

Motejournalisten er tydelig på at det verken er veldig personlig eller bærekraftig å bytte ut hele garderoben fordi klærne dine er feil sesong.

Hun syns det er trist om folk endrer stil fordi de har fått høre at det er noe annet som kler deg aller best.

Motejournalisten mener man ikke burde bli for opphengt i resultatet av fargeanalysen. Foto: Fraxx forlag

– Mote og klær er en måte å uttrykke personlighet og egenart og stil på.

– Hvis du har lyst til å bruke plagg som er utenfor den snevre lille skalaen som du har fått presentert, så skal du selvfølgelig bruke det.