– Som herr Spears fleire gonger har sagt, ønskjer han berre det beste for dotter si, heiter det i dokumentet som er levert til ein domstol i Los Angeles.

Faren meiner at Britney Spears skal få avslutte verjemålet om ho ønskjer det, heiter det vidare.

– Siger for Britney

SIGRA: Advokaten til Britney Spears, Mathew Rosengart, på veg ut frå rettsmøtet i sommar. Foto: Chris Pizzello / AP

Advokat Matthew Rosengart seier at dette er endå ein «juridisk siger for Britney Spears – ein massiv ein».

I midten av august gjekk Jamie Spears med på å trekkje seg som verje for dottera, men det vart ikkje sett nokon dato for når det skulle skje.

Som formyndaren til dottera har James Spears styrt den personlege økonomien til den 39 år gamle dottera og forretningane hennar i 13 år. Etter ein lang kamp for å få hyre sin eigen advokat, støtta av Free Britney-rørsla, gjekk ho i slutten av juli til rettssak for å få fjerna faren som verje og få han erstatta med ein uavhengig rekneskapsførar.

Verjemålet vart etablert i 2008 då Britney Spears byrja å vise teikn til mentale helseproblem etter stort medietrykk med pågåande fotografar som følgde henne døgnet rundt. Ho tapte då også foreldreretten til barna sine.

SJÅ DOKUMENTAREN: Superstjerna vart eit globalt fenomen. No kjempar ho mot far sin i domstolane om kontroll på sitt liv. Ho får støtte frå #Freebritney-rørsla. Du trenger javascript for å se video. SJÅ DOKUMENTAREN: Superstjerna vart eit globalt fenomen. No kjempar ho mot far sin i domstolane om kontroll på sitt liv. Ho får støtte frå #Freebritney-rørsla.

Det ferske kravet frå faren tilseier at omstenda har endra seg, og at det derfor ikkje lenger er grunnlag for ei slik formyndarordning, melder NBC News.

Faren argumenterer òg for at dottera ikkje treng å gjennomgå ei ny psykologisk vurdering for å få avslutta verjemålet, noko ho sa i retten i sommar at ho nektar å gjere.

