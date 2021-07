Britney Spears får hyre egen advokat

Avgjørelsen kan få stor betydning for hvordan Spears' kamp mot den 13 år lange formynderordningen blir håndtert videre, melder NBC News.

Rettsmøtet ble tvunget til å ta opp den plutselige avgangen til hennes rettsoppnevnte advokat, Samuel D. Ingham III, som har håndtert artistens sak siden 2008.

Dommer Brenda Penny i retten i Los Angeles godkjente Inghams avgang og samtidig Britney Spears valgte advokat, den framstående Hollywood-advokaten Mathew S. Rosengart.

De siste dagene har Spears vært i samtale med Rosengart, en tidligere statsadvokat som har representert flere kjendiser de siste årene, om å få ham og hans firma til å overta saken og få slutt på formynderordningen, skriver New York Times.

Spears brøt sammen i tårer i onsdagens høring og forklarte for dommeren at hun var «ekstremt redd» for faren, James Spears. I forrige uke avviste domstolen kravet hennes om å fjerne faren som verge for hennes liv og anselige formue.