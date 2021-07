Britney Spears nekter å synge så lenge faren er verge

– Jeg kommer ikke til å opptre på noen scene i nærmeste framtid når min far bestemmer hva jeg har på meg, sier, gjør og tenker, skriver hun i et langt og følelsesladd innlegg.

Hun skriver videre at formynderordningen, som har styrt 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold siden tidlig 2008, har «drept mine drømmer».

Spears har i lang tid publisert videoer av at hun danser på Instagram. Innlegget kommer som svar på kritikk mot videoene:

– Jeg vil mye heller dele videoer, JA, fra stua, enn fra scenen i Las Vegas, skriver stjernen.

Hun ber de som ikke liker innholdet på kontoen hennes slutte å følge henne. Og skriver at selv om hun har blitt dypt såret av de rundt seg, så tror hun fortsatt på eventyr.

Britney Spears-fans utenfor en domstol i Los Angeles i USA. Foto: Frazer Harrison / AFP

Får velge egen advokat

For tre dager siden brukte Spears den populære emneknaggen #Freebritney for første gang på Instagram.

Emneknaggen ble startet av fans som var bekymret for stjernens situasjon. I innlegget takker hun for støtten fra fansen.

– Jeg føler meg så takknemlig og velsignet! Takk til alle fansene mine som støtter meg. Dere aner ikke hva det betyr for meg å få støtte fra så fantastiske fans, skrev Spears.

I ett rettsmøte i Los Angeles onsdag ble Spears innvilget retten til å velge sin egen advokat i formyndersaken mot faren.

Den nye advokaten til Britney Spears Mathew Rosengart, på vei ut fra rettsmøte i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello / AP

Faren, Jamie Spears, har hatt kontroll over hennes eiendom, penger og karriere i 13 år. I et rettsmøte i juni ba hun en amerikansk domstol om å avslutte vergemålet, noe som ble avvist av dommer Brenda Penny.

Avgjørelsen er imidlertid ikke til hinder for at Britney Spears kan forsøke å få faren fjernet på nytt.

Vergeordningen kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Under et rettsmøte i juni forklarte Spears for første gang offentlig om vergemålet til faren.

– Jeg fortjener å få et liv, sa 39-åringen i en lang og følelsesladd tale.

Hun fordømte faren og andre som også har bidratt til formynderiet. Den gangen fortalte hun at hun følte seg tvunget til å reise på turne i 2018, og til showet hun har hatt i Las Vegas i USA.

Og at hun skal ha fått medikamentet litium mot sin vilje. Det gjorde Spears psykisk svekket, ifølge henne selv.