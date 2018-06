1. Ellevilt romkappløp

Tittel: «Apollo»

«Apollo» Forfatter: Bjørn Ingvaldsen

Bjørn Ingvaldsen Forlag:Gyldendal, 2018

Handler om: En eventyrlig historie fra «gamle dager». Året er 1969, amerikanerne vil på død og liv komme først til månen, og de som kan hjelpe dem med det, er Georgs to døve onkler, som er spesialister i å lage kontrollsystemer for modelltog.

Det beste: Sprøtt, spennende, og aldri så lite skøyeraktig. En original fortelling.

Lese hele anmeldelsen av Apollo

2. Vennskapet overvinner alt

Tittel: «Keeperen og havet»

«Keeperen og havet» Forfatter: Maria Parr

Maria Parr Forlag: Samlaget, 2017

Handler om: Vi er tilbake i den lille bygda Knert-Mathilde, der Trille og Lena Lid får nye utfordringer. Ikke bare settes stjernekeeper Lena på benken, det kommer en ny jente i klassen – fra utlandet, til og med – som Trille fatter stor interesse for.

Det beste: Boka fikk Brageprisen i fjor. Den er varm, klok, spennende og morsom. Maria Parr leverer alt.

Les hele anmeldelsen her

3. Kan man være rik og snill?

Tittel: «Snillionen»

«Snillionen» Forfatter: Arnfinn Kolerud

Arnfinn Kolerud Forlag: Cappelen Damm, 2017

Handler om: Frank og mamma som vinner 24 millioner kroner i Lotto. Hva skal de gjøre når kjente og ukjente trygler om penger til det ene og andre? Mor bestemmer seg for å gi en million til den som gjør noe godt for hele bygda. Det får frem det beste – og verste – i folk.

Det beste: Oppfinnsom og helt usedvanlig velskrevet fortelling.

Les hele anmeldelsen her

4. Lattervekkende og politisk

Tittel: «Egoland»

«Egoland» Forfatter: Lars Joachim Grimstad

Lars Joachim Grimstad Forlag: Aschehoug forlag, 2016

Handler om: Teddy Fahr er blitt statsminister. Som taxisjåfør hadde han en løsning på alt. Nå må han ta ansvaret, og det er ikke alltid like enkelt. For populariteten daler. Hva kan han gjøre for å sikre seg folkets gunst? «Egoland» er tredjeboka i serien om gutten Finn som er den fornuftige i familien.

Det beste: Dette er politisk satire for barn.

Boken vant Bokslukerprisen i vår.

5. Forviklingskomedie

Tittel: «Anton og andre uhell»

«Anton og andre uhell» Forfatter: Gudrun Skretting

Gudrun Skretting Forlag: Aschehoug forlag, 2016

Handler om: En skikkelig morsom historie, full av forviklinger og misforståelser. Anton får høre at han ble til ved et uhell fordi gummien sprakk. Nå prøver han å finne en kjæreste til pappa. Det viser seg å by på problemer.

Det beste: For denne boka fikk Gudrun Skretting både Kulturdepartementets debutantpris og nominasjoner til Bokslukerprisen og ARKs barnebokpris.

Les hele anmeldelsen her

6. God gammeldags spenningsserie

Tittel: «CLUE»-serien

«CLUE»-serien Forfatter: Jørn Lier Horst

Jørn Lier Horst Forlag: Kagge forlag, 2012 – 2018

Handler om: Serie på 13 bøker om vennene Cecilia, Leo og Une som løser mysterier på Perlen pensjonat. Skummelt, men aldri verre enn at det er helt greit å lese for 8-åringer.

Det beste: Evig-gyldige etiske dilemmaer får også sin plass, for dem som har sansen for å filosofere litt ekstra. Dessuten sendes serien som hørespill i Radioeteateret i sommer.

7. Satirisk overflødighetshorn

Tittel: «Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje»

«Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje» Forfatter: Jo Nesbø

Jo Nesbø Forlag: Aschehoug, 2010

Handler om: Dette er den tredje boka i den fantasifulle serien om Doktor Proktor og vennene Lise og Bulle, men den kan leses uavhengig av andre. Denne gangen skal de – kanskje? – redde verden fra de største trusler ved hjelp av kløkt, mot, og en porsjon magi.

Det beste: Per Dybvigs energiske illustrasjoner gir fortellingen fart. Blandingen av humor, spenning og satire gjør boka underholdende både for barn og voksne. Ikke minst er raljeringen over nordmenns stadig sløvere språkbruk kostelig lesing.

