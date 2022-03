Kroppen vår er et under. Et vidunder. Et mystisk apparat, av ypperste design.

Når var sist du tenkte ordentlig over ditt eget maskineri? Det er jo minst 1400 ting en kan lure på. Denne boka nøyer seg med å ta for seg 52 av dem.

Hvorfor lukter bæsj så vondt? Hvor mange babyer kan en dame ha i magen på en gang? Kan leger fikse alle som er syke? Hvorfor er gamle folk rynkete?

Lure, lure, lure.

VITTIG: Illustrasjonene er igjen signert Leonard Furuberg, og de er akkurat like fargerike og morsomme denne gang. Illustrasjon: Leonard Furuberg

Oppskriften og konseptet er likt som i «Hvorfor har vi ikke president i Norge» (av Susanne Kaluza) fra i fjor. Et bredt spekter av spørsmål i tilfeldig rekkefølge utgjør selve ryggraden i bøkene.

Dette gir en strukturell frihet, en følelse av spontanitet og lekenhet, og muligheten til å lese den akkurat slik en vil: En side her og der, sluke hele greia, lese alt feil vei? Det er ditt valg!

Forfriskende

Bruken av metaforer står høyt i kurs hos Rashidi, noe som gjør forklaringene både mer forståelige og morsommere å lese. Spesielt når det er snakk om noe litt vanskelig og tørt.

Så å si alle spørsmål er interessante og relevante for meg så vel som barna mine, alt fra «Hvor kommer promp fra?» som kanskje vekker litt fnis, til «Hvor kommer tankene fra?» som kanskje vekker noe dypere. Jeg liker at responsen på sistnevnte både er fysisk og litt metafysisk, at svaret ikke er så firkanta og bastant.

Det er forfriskende, spesielt i et fagfelt som dette.

Det vanskelige svaret er egentlig et spørsmål: Hva er egentlig tankene dine? fra «Hvorfor vokser det ikke hår på tunga?»

Det finnes også flere eksempler som hinter til filosofisk og eksistensielt drømmeri, og det er disse segmentene jeg liker best. Men også ved spørsmål som i bunn og grunn har ganske streite svar, synes jeg forfatteren evner å flette inn en liten dose undring og tankevandring.

Slik kan den døde kroppen bli til blomster og trær, eller til luft og regn. Det er faktisk helt umulig for noe eller noen å forsvinne helt, vi blir bare til nye ting fra «Hvorfor vokser det ikke hår på tunga?»

Og jeg tenker nettopp dette er helt essensielt i et verk som skal være både pedagogisk, interessant og underholdende for barn.

Det er undringen og tankevandringen som bør lede an i lystbasert læring. Det er den som maner frem bilder og stemninger, og som gjør at ting risses inn i hjernebarken og ikke bare blir skylt vekk igjen straks etter.

Anatomisk oppdagelsesferd

Bøker om kropp er selvfølgelig ikke noe nytt eller sensasjonelt i seg selv (jeg husker fortsatt da en tegnet versjon av Trond Viggo lærte meg om kroppen på 80-tallet).

HOLDBARHET: Kroppen er ikke et tema som går ut på dato, eller mister fascinasjonsverdien. Illustrasjon: Leonard Furuberg

Det er nemlig lett å glemme for voksne hoder som lever travle liv. Det er jo vår (veldig viktige) jobb å vekke nysgjerrighet og kunnskap om kroppen hos barna våre. Dette er en del av det å utforske og forstå sin egen eksistens.

Og vi trenger hjelp fra bøkene. Ikke først og fremst for å gi oss fasiten på ting, men for å inspirere oss til å gå på oppdagelsesferd i vår egen anatomi.

Om denne boka blir like sentral og uunnværlig som Torgersens vet jeg ikke, men spør du meg fortjener den i hvert fall en plass på hylla hjemme.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspandér faktaboks Tittel: «Hvorfor vokser det ikke hår på tunga?» Forfatter: Kaveh Rashidi Illustratør: Leonard Furuberg Sjanger: Fakta for barn Forlag: Cappelen Damm

Hei der! Jeg jobber som frilanser og anmelder både musikk og litteratur for NRK. Hvis du vil lese noe annet jeg har anmeldt, kan du sjekke ut «Håndbok for unge antirasister» av Tinashe Williamson og Thea Jacobsen, eller se hva jeg syntes om Avicii-biografien av Måns Mosesson.

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på nrk.no/anmeldelser.

Anbefalt videre lesning: