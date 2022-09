Ble offer for kjærlighetssvindel – fortsatt lite hjelp å få

– Jeg hadde alltid kontroll på økonomien min og har alltid hatt en god jobb, så jeg tror dette kan skje med veldig mange, sier Cecilie Fjellhøy.

Historien om Tinder-svindleren, en mann som svindlet kvinner for flere millioner, har blitt verdenskjent gjennom VG og en egen Netflix-dokumentar.

Men marerittet er fortsatt ikke over for de som ble svindlet.

Cecilie Fjellhøy var en av disse kvinnene.

Cecilie Fjellhøy ble verdenskjent etter å ha fortalt sin svindelhistorie til VG og Netflix. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Det er fire år siden hun ble svindlet. I dag sitter hun med en gjeld på over 3 millioner kroner som vokser for hver dag.

Hun mener det mangler et lovverk som beskytter svindelofre godt nok.

– Jeg tror veldig mange kan komme i et sånt uføre og jeg synes ikke det skal være så vanskelig å ta tilbake livet sitt igjen, sier Fjellhøy.

8 av 12 av landets politidistrikter opplever en økning i antall svindelsaker, ifølge NRKs oversikt fra mars i år.

Luksusfellen

Fjellhøy har blitt stevnet av fire banker og har gått gjennom to rettssaker hvor hun ble dømt til å betale tilbake lånet – med renter.

– Bankene må ta mer ansvar. De tar svindelofre, som meg, til retten. Og så vinner de saker, fordi det ikke er lover som beskytter oss.'

Nylig fikk hun hjelp av Luksusfellen.

Nå får hun også medhold fra SV, som kaller det ansvarsfraskrivelse.

Cecilie Fjellhøy møtte svindleren gjennom datingappen Tinder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– I dag går bankene etter ofrene, og ikke etter svindlerne som gjennomfører de kriminelle handlingene, sier Kari Elisabeth Kaski, som er finanspolitisk talsperson i SV.

Justisministeren må komme på banen, mener Kaski.

– Politiet må prioritere og få økt kunnskap om disse sakene fremover, sier hun.

Mener Norge ligger etter

Neste år trer det i kraft en ny finansavtalelov som skal sørge for bedre vern for forbrukere ved misbruk av Bank-ID.

Et viktig punkt i den nye loven er at bankene får større ansvar i saker der forbrukerne er ofre for svindel ved identitetstyveri.

Men til tross for den nye loven, tror ikke Kaski at den kommer til å hjelpe svindelofre automatisk.

– Det er allerede ulovlig å svindle i dag. Likevel slipper kjente, navngitte svindlere med kjent bosted unna.

Kari Elisabeth Kaski fra SV mener at svindel bør bli prioritert bedre hos politiet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Vil ikke hjelpe ofre for kjærlighetssvindel

Marte Eidsand Kjørven er professor og ekspert på forbrukerrett ved Universitetet i Oslo.

Hun tror ikke at den nye loven kommer til å hjelpe de som er utsatt for kjærlighetssvindel.

– De nye reglene gjelder bare når andre har tatt opp lån i ditt navn, men ved kjærlighetssvindel har offeret ofte selv tatt opp lån eller overført penger i eget navn, forklarer hun.

Altså kommer loven ikke til å hjelpe fremtidige ofre i samme situasjon som Fjellhøy.

Finanstilsynet anslår at nordmenn ble svindlet for over 240 millioner kroner i fjor gjennom såkalt sosial manipulering.

Dessuten er mørketallene er trolig store, ettersom mange tilfeller av kjærlighetssvindel hverken blir anmeldt eller varslet til banken.

Svindelofre må dekke tap selv

Fjellhøy mener at det var en enklere prosess i Storbritannia, der hun bodde mens hun ble svindlet og fremdeles bor i dag.

Professor i privatrett, Marte Kjørven, mener Norge henger etter sammenlignet med mange andre land når det gjelder vern av svindelofre. Foto: Willy Hage

– De legger opp en ordning for at du skal komme deg videre i livet, ikke som en straff. Straffen er nok med at du må betale tilbake svindelbeløpet.

Marte Kjørven mener forskjellen kan forklares med at Norge lenge har ligget etter når det gjelder svindel-vern.

– Vi har hatt en rettspraksis som har vært veldig streng mot svindelofre generelt sett. Det meste av tapet har de måttet dekke selv.

Stortingsmelding under arbeid

I et skriftlig svar påpeker Justis- og beredskapsdepartementet at svindel er et stort samfunnsproblem.

– Justis- og beredskapsdepartementet har presisert at arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet skal prioriteres i tiden som kommer, skriver statssekretær Hans-Petter Aasen fra departementet.

Han presiserer at de har satt i gang et arbeid med en Stortingsmelding om nettopp økonomisk kriminalitet.

– Det er viktig at både banker og offentlige etater bruker de virkemidlene de har til å forebygge denne typen kriminalitet.

Stopper også kjærlighetssvindel

Finans Norge mener mye har blitt bedre etter at gjeldsregisteret kom på plass. Det gjør det enklere for bankene å få oversikt over hvor mye lån en mulig lånetaker har fra før.

– Veldig mange svindelforsøk blir allerede stoppet. Også kjærlighetssvindel stoppes i stort monn av bankene, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Han mener lovverket allerede er solid, men at bankene også gjør mye selv.

– Vi gjør det vi kan for å forhindre at folk blir utsatt for emosjonell manipulering, fortsetter Staavi.