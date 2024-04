Hardt rammet etter rot fra banken: - Har slitt med nattesøvnen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Elisabeth og Richart Ravn fra Birkenes i Agder hevder de ble lurt av Sparebanken Sør da de ikke fikk den fastrenten de var lovet.

– Det har vært en horribel prosess. Vi risikerte å havna på gata uten hus, og uten lån.

Det sier Elisabeth Ravn som er bosatt med samboeren i Birkenes kommune i Agder.

De mener de ble dårlig behandlet da de ikke fikk fastrenten de var forespeilet i den lokale banken.

Boligen i Birkenes som paret valgte å selge etter løfte om fortsatt lån fra banken. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Banken har nå beklaget kommunikasjonen med paret. De har også gitt tilbud om å forlenge lånet.

NRK har sett korrespondansen med banken.

Men paret mener dette ikke er nok.

– Banken har ikke innrømmet feilbehandling, bare dårlig kommunikasjon. Og tilbudet de har gitt oss er ikke godt nok, sier Elisabeth Ravn.

Sparebanken Sør opplyser til NRK at de generelt behandler alle lånesaker etter gjeldende lover og regler.

– Ble satt på gata

På vårparten i fjor kontaktet paret kundebehandleren sin for å be om en forlengelse av et fastrentelån de allerede hadde. Lånet var gunstig, med 4 prosent rente.

Bakgrunnen var at de ønsket å selge boligen i Birkenes og flytte til et annet sted.

Elisabeth og Richart Ravn mener de har blitt satt en i en vanskelig situasjon etter banken nektet de lån. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det var viktig for oss å vite at lånet var i orden før vi startet boligjakten. Det gunstige lånet vi hadde var forutsetningen for at vi kunne selge.

Elisabeth Ravn forteller videre at saksbehandleren ga tommel opp for at de kunne beholde lånet.

Paret la huset ut for salg, men det tok lang tid før den rette kjøperen dukket opp.

Men da paret hadde solgt huset hadde banken endret mening.

– Banken ville likevel ikke videreføre lånet. De ville heller ikke gi oss ordinært lån. Vi ble i praksis satt på gata, forteller hun.

NRK har fått innsyn i deler av korrespondansen mellom paret og banken.

Etter det NRK kjenner til var begrunnelsen for avslaget at fristen for lånet var gått ut.

Paret selv mener de fikk flere bekreftelser på at tilbudet fortsatt stod ved lag.

Vil ikke kommentere

Til tross for at paret har stått frem med saken og unntatt banken fra taushetsplikt, vil ikke Sparebanken Sør la seg intervjue om saken.

Konserndirektør for marked og kommunikasjon Eva Kvelland i Sparebanken Sør vil ikke la seg intervjue i saken. Men sier generelt at banken har fulgt interne og eksterne regler. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Konserndirektør for marked og kommunikasjon, Eva Kvelland, skriver dette i en e-post:

– På generelt grunnlag kan jeg si at alle lånesaker behandles i henhold til bankens kredittdokumenter og finansavtaleloven. Vi tilstreber alltid effektiv behandling og god kommunikasjon med kundene, men jobber hele tiden med å bli bedre. »

NRK kjenner til at det har vært uenighet om saken internt i banken.

Solgte inventar

Elisabeth og Richart Ravn er uføretrygdet, men har hatt egen bolig og en ryddig økonomi.

Da de ikke fikk den renten de var forespeilet ville utgiftene ble det dobbelte av det de hadde, og paret innstilte seg på at de måtte leie bolig.

– Vi startet med å selge unna inventar og eiendeler på billigsalg for å få råd til å leie. Det ble en fortvilet situasjon. Jeg har grått mye, sier Elisabeth.

– Det har vært svært vanskelig. Vi har slitt med nattesøvnen og matlysten, sier Richart Ravn.

- Behandlet oss dårlig

Én måned etter at Elisabeth sendte klage til banken, kom svaret:

«Vi har hatt en grundig gjennomgang av all korrespondanse i saken og beklager at dette har tatt lang tid.» «Vi innser at kommunikasjonen i saken har vært noe utydelig fra bankens side. Flere personer har vært involvert, og det har oppstått misforståelser. » Sparebanken Sør Konserndirektør, marked og kommunikasjon, Sparebanken Sør

Banken ville nå også gå med på å forlenge fastrentelånet.

Selv om de nå altså har fått delvis medhold og beklagelse, slipper de ikke jubelen løs:

– Det kommer alt for seint. Vi har gått glipp av aktuelle boliger som lå ute for salg. Vi har også tapt penger på å selge inventaret vårt på billigsalg, sier hun.

Elisabeth Ravn ønsker å klage saken inn for Finansklagenemda. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Også lånebeløpet banken nå tilbyr er lavere enn det opprinnelige.

Paret har i mellomtida kjøpt en annen bolig, og fått lån i en annen bank.

De vil likevel klage saken videre til Finansklagenemnda.

– Banken har behandlet oss dårlig, og vi har tapt økonomisk på dette Så saken bør løftes inn til Finansklagenemda, sier Elisabeth Ravn.

– Kan utløse økonomisk ansvar

Fredrik Färber er avdelingsdirektør for forbrukerpolitikk og kommunikasjon i Forbrukerrådet.

På generelt grunnlag oppfordrer han kunder til å stille strenge krav til hva slags råd banken gir.

– Ved kritikkverdig opptreden fra bankens side kan dette utlede økonomisk ansvar. I første omgang må forbrukeren klage til banken eller det finansforetak det gjelder, og aller helst skriftlig, råder han.

Dersom en kunde mener at banken ikke har fulgt opp sine plikter etter en avtale kan de bringe saken inn for Finansklagenemnda avdeling Bank.