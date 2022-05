September 2020.

Mannen hadde akkurat solgt leiligheten og hadde planer om å kjøpe seg bolig sammen med sin samboer.

Av ulike årsaker ble boligkjøpet satt på vent, og mannen så seg om etter investeringsmuligheter.

Etter grundige undersøkelser, kom han over et opplegg som virket bra.

Han fikk oversendt mye dokumentasjon. Det ble avholdt presentasjoner over nett, og det ble brukt finansielle begreper som stemte overens med virkeligheten.

Spådommer om markedet stemte også overraskende bra med det han kunne finne ut selv, via søk på Internett.

Det ble aldri lovet rask gevinst. Isteden ble det fremhevet nøkterne beskrivelser av at det kunne bli profitt over tid.

Dette ble starten på et mareritt.

NRK har av den grunn valgt å holde navnet hans anonymt, av hensyn til familien og ham selv.

Økokrim utga for ikke så lenge siden en trusselvurdering. Den sier at digital svindel er en økende utfordring. Svindlere blir også stadig mer profesjonelle. Det er slett ikke lenger enkelt å skille ekte fra falsk. Har du først havnet i klørne, kan det være vanskelig å bryte ut. Det var dette mannen opplevde. – De var svært profesjonelle. Jeg ble totalt manipulert, sier han til NRK.

Store beløp

Menneskene han kom i kontakt med introduserte han for en investeringsplattform.

Her ble han lurt til å bruke store summer på det han trodde var aksjer, kryptovaluta og andre finansielle aktiva.

Dokumentasjonen viser hvilke verdier som ble overført.

7. oktober 2020: 240.000 kroner.

8. oktober 2020: 400.000 kroner.

6. april 2021: 344.599 kroner.

23. mars 2021: 257.288 kroner.

25. november 2020: 355.556 kroner.

Dette er bare noen av transaksjonene.

Mannen NRK har snakket med er i kontakt med om lag 100 personer som har blitt svindlet via ulike plattformer. Illustrasjon: NRK

Men det hele så til å begynne med ut til å gå bra.

Gikk i bakken

Til slutt så det ut som om at kontoen hans på tradingsiden var god for over 13,4 millioner norske kroner. Han hadde da betalt inn 7,3 millioner.

Kontoen står oppført med betydelige beløp. Problemet er bare at det er umulig å få midlene ut. Foto: Skjermdump

I det beløpet ligger flere ting. Blant annet hadde svindlerne bedt han betale inn skatt og innfri lån.

Men da han skulle realisere gevinsten, oppstod det problemer.

Svindlerne ville nemlig stadig ha mer penger for at han skulle få ta noe ut.

Rundt sankthans i fjor begynte det sakte å demre for mannen, og han satte foten ned.

Da hadde han lånt penger av venner og familie i et håp om å få ut noe av pengene.

– I begynnelsen av august sank det virkelig inn, i en samtale med en kompis. Da gikk jeg rett i bakken, sier han.

Fikk sjokk

Da hadde også siden, Global CTB, begynt å dukke opp på Google.

«Scam» ble det advart mot på flere av websidene.

Mannen, som tok kontakt med NRK i mars etter et nettmøte om svindel, fortalte om hva han hadde opplevd overfor E24 i midten av april.

E24 lyktes da ikke komme i kontakt med de som står bak siden, kommer det fram av saken.

Også NRK har forsøkt komme i kontakt via de telefonnumrene som er listet opp på tjenestens nettside samt via tre ulike mailadresser, uten hell.

Numrene er tilsynelatende operative, for da vi ringte var det lyd på andre siden:

Slik gikk det da NRK ringte. Du trenger javascript for å se video. Slik gikk det da NRK ringte.

NRK har spurt Økokrim om de kjenner til selskapet «Global CTB». Politiadvokat Anne Glede Allum sier at måten selskapet har operert på sjekker av på flere kjennetegn hva gjelder investeringsbedragerier (se faktaboks under).

Dette sier Økokrim Ekspandér faktaboks Modusen går igjen hos en rekke ulike selskaper som Økokrim ser driver med investeringsbedrageri.

Det er ofte investering i prosjekter, selskaper, produkter eller verdipapirer som ikke finnes eller som ikke har den verdi som er forespeilet.

– Sosial manipulering er ofte en sentral del av bedrageriet, ved at bedrageren bygger tillit til fornærmede over tid, sier politiadvokat Anne Glede Allum.

Først når det er bygd tillit begynner overføringen av penger.

Det loves gjerne stor avkastning, men når pengene skal hentes ut får man beskjed om problemer som gjør at det må overføres nye beløp, opplyser hun.

– Europol melder også om at det er en økende trend at fornærmede blir lurt flere ganger. Først til å foreta selve investeringen, deretter betaler den som har investert for hjelp til å få tilbake pengene, uten å innse at det er de samme bedragerne som lurer de på nytt, sier Allum til NRK.

– Som å stange i en betongvegg

Når det største sjokket hadde lagt seg, fikk mannen seg et nytt sjokk: Han opplevde at verken politi eller andre myndighetsorganer tok saken hans på alvor.

– Det er som å stange hodet i en betongvegg. Det er så drøyt og jævlig. Man føler seg fullstendig hjelpeløs.

Henla saken på dagen Ekspandér faktaboks Politiet henla saken på dagen, skriver E24. Avisa viser til svar fra det aktuelle politidistriktet, hvor det kommer fram at mannen ble underrettet om henleggelsen 9. juli i fjor. Henleggelsen ble ikke påklaget, skriver politiadvokaten til avisa. – Vi vil ikke på eget initiativ se på denne saken på nytt. Økokrim må svare for om det er aktuelt å igangsette en koordinert etterforskning av flere saker, opplyser politidistriktet til NRK. Mannen sier han har holdt tilbake klagen for å kunne gjøre den ordentlig. Siden har han vært i kontakt med alt fra lokalt politi til Økokrim og Justisdepartementet. Uten å få noe særlig til gehør for sin sak, sier han. – Samtidig registrerer jeg at andre land tar denne type saker på alvor og bruker ressurser på dem. Mange grep kunne vært tatt, mener mannen. Man kunne samarbeidet bedre internasjonalt, for svindlerne kjenner ingen landegrenser og ofrene er i ulike land. – Men det skjer ingenting. Norske myndigheter bryr seg ikke! Det er opplevelsen fra oss som har blitt utsatt for dette her.

Nå bruker han all sin tid og alle sine krefter for å få satt temaet på dagsorden. Mannen har kommet i kontakt med mange andre ofre, og forsøker nå å få koordinert innsatsen.

– Jeg kommer aldri til å gi meg. Selv om jeg ikke får igjen ei krone, så tenker jeg at vi ikke kan ha det sånn i Norge. At alt man anmelder blir henlagt.

Målet er å få gjenåpnet flere av sakene, og få en debatt rundt det han opplever er en problematisk holdning fra norsk politi og myndigheter.

– Jeg har sikkert vært ekstrem dum. Men det er tydeligvis mange dumme i Norge og Europa. I disse sakene er det også mange familietragedier.

Han har etter hvert kommet i kontakt med et betydelig antall personer.

– Vi teller etter hvert 100 stykker som har blitt svindlet via ulike plattformer. Totalt er det snakk om beløp på over 100 millioner kroner.

– Fellesnevneren for oss alle er at vi har havnet i en vanskelig situasjon og der det er en opplevelse av totalt fravær fra myndighetenes side.

Advokatfirmaet Viken bistår mannen i arbeidet med å få gjenopptatt saken, og bekrefter at det er snakk om mange ofre. Se under:

Advokatfirma: Langt fra den eneste Ekspandér faktaboks Advokatfirmaet Viken bistår mannen i arbeidet med å få gjenopptatt saken. Advokatfullmektig Sindre T. Bjerke bekrefter opplysningene om at mannen har vært i kontakt med mange andre som har blitt ofre for svindel. – Dette er en sak som opptar han i stor grad, og han er i kontakt med diverse mennesker. Om tallet bikker 100, vet jeg ikke med sikkerhet. Men det er i det området, ja. Han er ikke den eneste som har møtt på disse gutta, og har satt meg i kontakt med andre som har blitt utsatt for lignende. Det beskrives en fortvilelse om at politi og myndigheter ikke tar denne type saker på alvor. Deler du den oppfattelsen? – Politiet har jo sine ressurser og sine midler. Så må de operere innenfor de rammene de har blitt gitt. Men vi opplever for så vidt at politiet hører etter. Men så er det et spørsmål om hva de kan gjøre med saken. Det er vel nyansen her, hvor gnisningene oppstår. Er det en sjanse for å oppklare akkurat denne saken? – Man skal aldri si aldri. Men det er klart at det er en oppoverbakke. Vi ser ikke grunn til å bli for pessimistiske på nåværende tidspunkt. Har du hørt om at noen har blitt svindlet i denne størrelsesordenen før? – Nei, det har jeg ikke. Det er i største laget for en stakkars mann. Hva skjer videre? – Vi vil kontakte politiet igjen med ytterligere dokumentframleggelse, og be dem ta en titt på saken en gang til. Så får de vurdere derifra.

– Føler seg maktesløs

En av dem mannen har kommet i kontakt med i den forbindelse, er Cecilie Fjellhøy.

Hun er kjent fra Netflix-dokumentaren «Tinder-svindleren».

Hun ble svindlet for 2,1 millioner. Det har økt til over 3 millioner, med renter og inkasso.

– Det er avskyelig hvordan ofre for svindel behandles. En føler seg maktesløs.

Konsekvensen av at politiet stort sett henlegger disse sakene, er at det er fritt fram for kriminelle som løper lav risiko for å bedrive svindel i Norge, mener Cecilie Fjellhøy. Foto: Privat

– Jeg tror det må en holdningsendring til i samfunnet til for at disse sakene skal kunne bli prioritert. Man tenker at det er svindelofrenes egen feil, sier hun.

– Det handler ikke bare om penger. En sitter igjen av en følelse av psykisk mishandling. Å da føle at man blir tatt på alvor, det er viktig.

Økokrim: – Vær obs

Ifølge Økokrim er det en trend at stadig flere utenlandske bedragere lurer nordmenn. De blir stadig mer profesjonelle og organiserte.

– Mange synes det er flaut å ha blitt lurt og anmelder ikke. Noen tenker at politiet gjør ikke noe allikevel, og anmelder derfor ikke. Men det er viktig å anmelde, sier politiadvokat Anne Glede Allum. Foto: Lise Åserud / NTB

– Fortvilte mennesker mener politiet ikke tar sakene på alvor?

– Økokrim tar alle henvendelser alvorlig og ønsker at de som blir lurt anmelder. Dessverre har politiet ikke ressurser til å etterforske alle saker. Men det er viktig å vite hvor man skal sette inn ressurser og hvor det er behov for flere, sier politiadvokat Anne Glede Allum.

– Opplysninger i en sak kan være nyttig og viktig informasjon når man ser det samme går igjen i flere saker, og opplysninger i en sak kan bidra til oppklaring i en annen sak.



Allum sier de tror det er store mørketall.

NRK har også vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet med forespørsel om kommentar, men foreløpig ikke fått svar.

