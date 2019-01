Bjarne Melgaard flytter «Dødshuset» ut av Norge

I fjor flyttet kunstner Bjarne Melgaard tilbake til Norge etter 20 år for å bygge og bo i «A House To Die In».

Men nå er planene skrotet. «Dødshuset» skal utenlands.

– Det er fordi det ikke var mulig å gjennomføre i Norge. I Oslo i hvert fall. Så da gikk det rett og slett ut av landet, sier Melgaard til NRK.

Dødshuset er et hus Melgaard selv har skisset på papir, og som er utviklet til en byggeklar bolig i samarbeid med Snøhetta arkitekter og Selvaag-gruppen.

Bjarne Melgaard i sitt atelier på Frogner i Oslo. Foto: Petter Sommer / NRK

Dødsstøtet

Problemet var at tomten huset skulle bygges på, ligger tett opptil noen kunstnerboliger på Oslos vestkant og Edvard Munchs gamle atelier.

Naboprotestene ble voldsomme og av personlig karakter.

Melgaard, på sin side, kalte på et tidspunkt sine fremtidige naboer og kunstnerkolleger for «en gjeng med tapere som burde passe sine egne saker».

Etter flere år med krangling, sa politikerne et endelig nei til prosjektet i august i fjor – før saken var behandlet i bystyret.

– Har aldri blitt behandlet slik

Det er Selvaag-gruppen som eier tomta og har betalt for utviklingen av «Dødshuset».

– Vi har aldri blitt behandlet på denne måten, sier en irritert Olav Selvaag.

Han minner om at firmaet hans har bygget over 50.000 boliger i Oslo-området siden andre verdenskrig.

– Vi har brukt sju år og godt over fire millioner kroner på planarbeid, så blir det bare sagt (av Oslo-politikerne, journ. anm.) at «vi vil ikke behandle det. Vi liker dette som en tomt som er grønn».

Kan havne i Østerrike

Etter politikernes nei trodde mange at Dødshuset ville bli ført opp et annet sted i Oslo, eller i hvert fall i Norge.

Ingen har visst at det har vært interesse fra utlandet, før nå.

– Vi har fått flere henvendelser fra flere land blant annet Østerrike, og vi følger opp det aktivt i samtaler for å prøve å få huset oppført et annet sted, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta arkitekter.

Men han vil ikke ut med flere opplysninger, fordi noen endelig avtale ennå ikke er landet.

Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta arkitekter. Foto: Petter Sommer / NRK

– Er det et stort tap for Oslo og Norge at vi ikke får huset her?

– Jeg vil jo si at en går glipp av både kunnskap, innsikt og ikke minst eksperimenteringen som ligger i bunnen ved gjennomføringen av et sånt prosjekt.

Vurderer å flytte

Bjarne Melgaard utelukker ikke at han vil bli med huset ut av landet, selv om han akkurat har flyttet tilbake til Norge.

– Vi får se. Jeg tar det som det kommer.

– Føler du deg ikke velkommen i Norge?

– Jo, det gjør jeg. Jeg synes folk stort sett er veldig hyggelige, jeg. Men når det gjelder det huset, så har det ikke vært så veldig velkomment.