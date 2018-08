Oslo kommune sier nei til «dødshus»

Tomten like ved Edvard Munchs atelier skal isteden bevares som grønt friområde. Det mener partiene Ap, SV og MDG som støtter FRPs sitt forslag om å si nei til prosjektet «A House to Die in»

Prosjektet er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard og Snøhetta. Huset er planlagt på naboeiendommen Kikkut, noen meter sør for Edvard Munchs eiendom Ekely i Ullern bydel i Oslo.

"A house to die in" Ekspandér faktaboks Kunstner Bjarne Melgaard og arkitektene i Snøhetta begynte å tegne på planene i 2011.

Planen er at Melgaard skal bo og jobbe i bygget som skal ligge på en tomt Selvaag eier.

Tomten ligger like ved området der Munchs gamle bolig Ekely lå, men utenfor fredningsområdet.

Huset er tegnet for akkurat denne tomta.

Dødshuset er en blanding av skulptur og hus. Det skal bygges i svartbrent, forkullet eik.

Prosjektet fikk først nei fra Byantikvaren, som snudde i november 2017 etter at det ble gjort endringer.

Riksantikvaren fikk oversendt saken etter at det kom inn 22 klager på Byantikvarens vedtak.

Nå har Riksantikvaren kommet med sitt endelige vedtak i saken, der de ikke finner grunnlag for å omgjøre saken. Vedtaket er endelig.

Må finne en annen tomt

– Byrådspartiene Ap, SV og MDG ønsker at tomten hvor Bjarne Melgaards dødshus var tiltenkt, forblir et grønt friområde til det beste for lokalbefolkningen rundt Kikutkollen, og oppfordrer Bjarne Melgaard om å finne en ny tomt til prosjektet, sier partiene i en felles uttalelse.

Byutvklingskomiteen skal behandle saken onsdag.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

«A House to Die In» er ikke et vanlig hus. Foto: Thomas Ekstrõm

Billedkunstner og mannen bak ideen, Bjarne Melgaard, sier til Aftenposten at byrådets avgjørelse ikke kommer overraskende på han.

– Det er stor motstand mot nye ting i Norge, skriver han til avisen.

Han svarer ikke på spørsmål om det blir aktuelt å finne en annen tomt til prosjektet.

Har vakt motstand

Prosjektet har ført til sterke protester. Både hos naboer og en rekke kunstnere, som mener at arven etter Edvard Munch ikke ivaretas godt nok.

